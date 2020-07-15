Коронавирус
РБКВ Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом
В столице за прошедшие сутки скончались еще 24 зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число жертв COVID-19 в Москве увеличилось до 4 258 человек.
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Шоу-бизнес
Прилучный впервые упомянул Муцениеце после развода
Территория новостей 12:55
Общество
Вирусолог оценил появление коллективного иммунитета у россиян
Специалист пояснил, что приведенные главой Роспотребнадзора показатели имеют отношение к анализу на антитела.
Evo-rus.com 15:44
Шоу-бизнес
Илья Авербух закрутил роман с Лизой Арзамасовой, когда ей было 17 лет
Накануне 46-летний фигурист Илья Авербух и 25-летняя актриса Лиза Арзамасова официально подтвердили, что встречаются.
Территория новостей 07:00
Общество
Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
В некоторых случаях даже трудно сказать, идет ли речь о штамме SARS-CoV-2 или какого-либо другого коронавируса.
Lenta.ru 09:53
Общество
Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина
В рамках расследования уголовного дела в Белгазпромбанке арестовали счета жены заместителя главы российского Минфина Андрея Круглова.
РБК 15:47
Происшествия
Москвич получил два года колонии за обещание прекратить уголовное дело
Измайловский районный суд Москвы приговорил жителя столицы к двум годам колонии за то, что он пообещал прекратить уголовные дела за небольшую плату в размере 1,3 миллиона долларов США.
Российская газета 14:51
Культура
Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале
Evo-rus.com 13 июля в 10:20
Авто
КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения
Отечественный бренд КамАЗ, по заявлению пресс-службы завода, по результатам тестирования выявил и устранил недостатки тягача нового поколения.
Picsnews.net 03:27
Футбол
Гол «Спартака» в ворота «Ахмата» был отменён после просмотра VAR
Арбитр Алексей Сухой запросил видеоповтор эпизода и принял решение отменить гол, усмотрев положение вне игры у другого игрока «Спартака», Самуэля Жиго.
RT на русском 11:47
Футбол
Малиновский забил и сделал два ассиста в матче с «Брешией»
Всего в нынешнем сезоне 27-летний хавбек забил семь мячей и сделал четыре голевые передачи в Серии А. Его статистика – здесь.
Sports.ru вчера в 16:55
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Экономика
Сбербанк получил 80% совместного с «Союзмульфильмом» предприятия
80% созданного ООО «Союзмультфильм» принадлежит банку, рассказал замглавы Сбербанка Лев Хасис в среду, 15 июля.
Известия 06:27
Общество
У губернатора Хабаровского края Фургала началась аллергия в СИЗО
У губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, арестованного по делу об организации убийств, в СИЗО "Лефортово" началась аллергия.
Life.ru 09:49
Общество
Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса
Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет.
ТАСС 17:39
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Происшествия
На Камчатке возбудили дело из-за варварской добычи золота у реки Быстрой
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении начальника Елизовского лесничества.
Кам 24 17:30
Политика
Путин и Меркель обсудили Донбасс, Иран и Ливию
Экономика сегодня 08:36
Здоровье
ВОЗ и ЮНИСЕФ бьют тревогу из-за снижения уровня вакцинации детей
Всемирная организация здравоохранения и Детский фонд ООН выпустили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность из-за снижения уровня вакцинации детей в мире в связи с перебоями в доставке препаратов из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 18:32
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM 17:49
Культура
Amazon купил российский сериал с Буруновым
CT news 08:29
Общество
В Москве и Петербурге продолжаются акции против поправок к Конституции
Ранее власти Москвы и Петербурга отказались согласовать митинги против поправок, поэтому акция прошла в формате сбора подписей.
Эхо Москвы 14:01
Экономика
Заявки на кредиты граждан превысили уровень начала года
Заявки на кредиты граждан вернулись на докризисный уровень с начала года.
ТАСС 04:16
Политика
США предпримут действия в отношении TikTok и WeChat в ближайшие недели
США предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других в ближайшие недели, заявил в четверг журналистам глава аппарата Белого дома Марк Мидоус.
РИА Новости 18:33
Армия и оружие
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» передан флоту
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передан в состав ВМФ, приемный акт на корабль подписан на судостроительном заводе "Северная верфь".
Военное обозрение 07:17
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56