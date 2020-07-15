В столице за прошедшие сутки скончались еще 24 зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число жертв COVID-19 в Москве увеличилось до 4 258 человек.

В Москве за сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

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