Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом
В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб. Пациентам было от 30 до 93 лет. Почти все умершие имели сопутствующие заболевания.
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Большинство умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 16:49
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 20:41, Ашберн
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В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Коммерсантъ 06:54
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Evo-rus.com вчера в 06:20
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Riot Games заплатит $100 тыс. за взлом системы защиты Valorant
Отмечается, что суммы наград составят до $100 тыс. Эти деньги получат те специалисты, которые предоставят компании доказательства того, что им удалось обойти защиту системы, получившей название Vanguard.
REGNUM вчера в 20:10
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Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
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Состояние здоровья народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной с каждым днем улучшается.
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Путин поручил Шойгу подготовить армию к борьбе с коронавирусом
Президент дал указание министру обороны до 22 апреля доложить ему о возможности привлечения специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с COVID-19.
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Причиной тяжелого течения коронавируса у пациентов, которые не входят в группу риска, может быть генетическая предрасположенность.
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Отдельно выделили аналитики и более доступные автомобили для экстремального вождения - Ford GT и Jaguar F-TYPE.
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В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
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ASUS раньше времени рассекретила платы Prime Z490-P и Prime Z490-A
Игромания.ру 15:41
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Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru 20:16
Авто
Компания Karma готовит свой первый электромобиль Revero GTE
По словам вице-президента Karma Powertrain Влада Калика, Revero GTE является продолжением успешного Revero GT и "открывает новую эру чистых полностью электрических технологий".
За рулем Кубань вчера в 01:46
Наука
Вирусологи не нашли в «немецком Ухане» случаев заражения в супермаркетах, ресторанах и парикмахерских
Хайнсберг с населением в 250 тысяч человек называют "немецким Уханем", там было зафиксировано более 1400 случаев заражения, а 46 человека умерли от Covid-19.
Комсомольская правда 10:04
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Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес
48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» в своем микроблоге отреагировала на нападки в свой адрес.
Bimru.ru 09:18
Космос
США спасли «атакованный» Россией международный спутник
Транспортное средство Mission Extension Vehicle 1 (MEV-1) завершило спасение телекоммуникационного спутника Intelsat 901, сообщает компания из США Northrop Grumman, изготовившая MEV-1.
Lenta.ru 13:42
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС вчера в 05:10
Общество
В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости 15:27
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 19:58
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Математики спрогнозировали пик эпидемии коронавируса в Новосибирске
Ученые разработали прогнозы для Москвы и Новосибирске. В столице России пик выявления новых случаев придется на середину мая.
Atas.info 03:42
Футбол
Кокорин рассказал о детской обиде на «Спартак»
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Общество
Найден способ снизить стоимость космических пусков с Восточного
Ранее сообщалось, что испытания модернизированного разгонного блока "Фрегат" состоятся при запуске метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-3 с космодрома Восточный в 2021 году.
РИА Новости 20:36
Здоровье
В Алтайском крае выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае за прошедшие сутки выросло до 63, выявлено десять новых случаев заболевания, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
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Трамп пообещал найти лучшее применение деньгам для ВОЗ
Президент США Дональд Трамп 18 апреля заявил, что страна ищет лучшее применение тем деньгам, которые обычно уходят на взнос для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия 19:50
Наука
Названы сроки передачи коронавируса
Ученые назвали сроки передачи коронавирусной инфекции от человека к человеку.
9111.ru 16 апреля в 04:49
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В РПЦ отказались признать существование инопланетных цивилизаций
В Русской православной церкви отказались признать существование цивилизаций за пределами Земли и тем самым приравняли инопланетян к бесам.
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Дзанетти назвал лучшего одноклубника в своей карьере
Известный в прошлом футболист «Интера» Хавьер Дзанетти назвал своего самого лучшего одноклубника.
Евро-футбол.ру 16:54
Общество
Умер писатель Александр Кабаков
Писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков скончался, сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников.
Интерфакс 18:02
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru 07:03