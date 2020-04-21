Коронавирус

РИАМОРИАМОВ Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом

В Москве скончались еще 37 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, им было от 37 до 86 лет, сообщает столичный оперштаб.
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Число умерших от COVID-19 в Москве выросло на 37

Московский Комсомолецвчера в 16:45

Число умерших от коронавируса увеличилось на 37 в Москве

News.ruвчера в 18:09

Штаб: В Москве скончались 37 человек с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:26

В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом

ТАССвчера в 16:25

В Москве скончались еще 37 пациентов с коронавирусом, число жертв в столице превысило 300

Новая газета00:32

Число умерших в Москве от коронавируса превысило 300 человек

РБКвчера в 17:55

В Москве за сутки умерли 37 человек с коронавирусом

Дождьвчера в 16:26
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 03:17, Ашберн
Политика

Минэнерго США хочет ограничить импорт ядерного топлива из России

Импорт ядерного топлива из России угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов, следует из обнародованной стратегии Минэнерго США.
Российская газета 02:23
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Политика

Верховный совет Хакасии не рассмотрел отчет главы региона из-за отсутствия кворума

Сессия Верховного совета Хакасии, на которой должен был быть рассмотрен отчет главы республики Валентина Коновалов об итогах работы за 2019 год, не состоялась из-за отсутствия кворума.
ТАСС 01:27
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин в России

Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 22 апреля в 08:13
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Экономика

Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии

Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 09:21
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Авто

Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»

Автоновости дня вчера в 03:01
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Культура

Популярный рэпер даст живые концерты в Fortnite

Чемпионат 21 апреля в 03:58
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 22 апреля в 17:57
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Шоу-бизнес

Собчак заявила о тупости Бони из-за постов про коронавирус

Lenta.ru 02:49
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Недвижимость

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5%

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о льготных ипотечных кредитах на новостройки по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых.
Ведомости вчера в 15:40
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Происшествия

Выступивших против режима самоизоляции красноярцев задержала полиция

Красноярск, 24 апреля 2020, 10:05 — REGNUM В центре Красноярска во время акции против режима общей самоизоляции сегодня, 24 апреля, полиция задержала не менее четырёх человек, сообщает ряд СМИ.
REGNUM 03:05
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Здоровье

Медиков в Москве протестируют на наличие иммунитета к коронавирусу

Всех медицинских работников в столице протестируют на наличие иммунитета к Covid-19 с помощью экспресс-тестов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИАМО 02:33
Происшествия

В Кемерово произошел пожар в кадетском корпусе

Газета.Ru 02:07
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Общество

Цифровые пропуска введут в 21 регионе

Собянин предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах Как сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, работодатели смогут подать список сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков через личный кабинет юридического лица на Едином портале госуслуг.
Право.ру вчера в 02:18
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Политика

США планируют усилить присутствие в Арктике

RT на русском вчера в 16:32
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Гаджеты

Intel Tiger Lake находится в производстве, запуск — в середине года

Процессоры Intel для мобильных ПК, выпущенные с использованием технологического процесса 10 нм На CES 2020 Intel демонстрировала процессоры Tiger Lake с четырьмя ядрами общего назначения и графическим процессором с 96 исполнительными блоками (execution units, EUs).
3DNews вчера в 19:36
Энергетика

Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года

Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
1,3K
Политика

Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту

Заразиться могли более 2,7 млн американцев - В Нью-Йорке 2,7 млн человек могли быть заражены коронавирусом.
Газета.Ru 01:36
310
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
391
Политика

Помпео: Китай заплатит цену за сокрытие данных о коронавирусе

«КПК заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 22:55
6
Происшествия

В центре Москвы задержали трёх волонтёров за несоблюдение дистанции

По информации ТАСС, полиция составляет протоколы по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Говорит Москва вчера в 15:25
Политика

Зеленскому припомнили высмеивание Саакашвили

Lenta.ru 02:46
Происшествия

В Иркутской области нашли пропавших на зимнике двух мужчин и ребенка

ТАСС вчера в 02:24
5
Общество

Магазины в России вводят ограничения для покупателей

Некоторые гипермаркеты начали вводить запрет для покупателей на посещение магазинов без медицинских масок.
Национальная служба новостей вчера в 11:24
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Общество

Rambler Group исполнила решения совета директоров в отношении NGinx

В следственные органы менеджментом Rambler Group было направлено официальное ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении программного обеспечения Nginx.
Lenta.ru 03:07
Экономика

Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму

Общая сумма требований к структурам ритейлера достигла рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара).
Adindex.ru вчера в 22:44
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Авто

Новый пикап Hyundai Santa Cruz станет массовым автомобилем

Hyundai Santa Cruz станет массовой глобальной моделью. Предварительная цена пикапа - от 25 тыс. долларов (1,8 млн. рублей).
Новые автомобили вчера в 13:03
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Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 8,7%, до $22,32 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Общество

Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады.
Известия вчера в 08:18
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