В Москве скончались еще 37 пациентов с пневмонией и подтвержденным коронавирусом, им было от 37 до 86 лет, сообщает столичный оперштаб.

В Москве умерли еще 37 человек с коронавирусом

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Здоровье Медиков в Москве протестируют на наличие иммунитета к коронавирусу Всех медицинских работников в столице протестируют на наличие иммунитета к Covid-19 с помощью экспресс-тестов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Происшествия В центре Москвы задержали трёх волонтёров за несоблюдение дистанции По информации ТАСС, полиция составляет протоколы по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

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Экономика Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму Общая сумма требований к структурам ритейлера достигла рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара). 2

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