Москва остается на первом месте по числу зараженных и жертв среди других регионов. По данным федерального оперативного штаба, в России подтверждено более 335 тысяч случаев заражения, из них свыше 9400 выявили за последние сутки.

В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом

Путешествия В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя. 21

Армия и оружие ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. 330

Здоровье Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников. 601

Шоу-бизнес Пригожин ответил на критику Шнурова Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее. 176

Здоровье Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 565

Здоровье У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом. 2

Здоровье Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. 5

Армия и оружие В Минобороны назвали число случаев коронавируса среди военных По данным министерства, в вузах Минобороны зарегистрировано 738 случаев заражения военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 402 случая инфицирования гражданских сотрудников. 268

Политика В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот. 119

Общество В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.

Общество Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым. 1,1K

Гаджеты Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года. 2