Коронавирус
Эхо МосквыВ Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом
Москва остается на первом месте по числу зараженных и жертв среди других регионов. По данным федерального оперативного штаба, в России подтверждено более 335 тысяч случаев заражения, из них свыше 9400 выявили за последние сутки.
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Путешествия
В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень
Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
RT на русском 01:12
Армия и оружие
ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как толковать статистику по коронавирусу
Реальная статистика выявленных заражений в России на самом деле меньше официальных цифр, считает глава Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников.
Российская газета вчера в 15:08
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM 00:18
Здоровье
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
Задержан захватчик отделения банка в центре Москвы
Силовики в ходе штурма задержали злоумышленника, захватившего заложников в отделении банка в Москве.
Известия вчера в 10:10
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском вчера в 09:16
Футбол
«Ювентус» планирует подписать Виллиана
«Ювентус» рассматривает возможность приглашения полузащитника «Челси» Виллиана.
Матч ТВ вчера в 16:37
Политика
Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина
Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
В больницы США поступили шестеро молодых людей с загадочным воспалительным синдромом, вероятно связанным с заражением коронавирусом.
Lenta.ru 00:16
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
Здоровье
Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли
ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
РИА Новости вчера в 20:00
Армия и оружие
В Минобороны назвали число случаев коронавируса среди военных
По данным министерства, в вузах Минобороны зарегистрировано 738 случаев заражения военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей, а также 402 случая инфицирования гражданских сотрудников.
RT на русском вчера в 16:13
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
Футбол
Юран: «„Химки“ могут прекратить своё существование»
В субботу, 23-го мая, стало известно, что футбольный клуб "Химки" может прекратить своё существование.
Sport.ru вчера в 15:29
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018
Metaratings вчера в 06:09
Общество
В Раде считают, что причиной гибели депутата стало убийство
Депутат Рады Сергей Шахов заявил, что не верит в версию самоубийства его коллеги из парламентской группы «Доверие» Валерия Давиденко, которого нашли в субботу мертвым в собственном киевском офисе.
Аргументы и Факты вчера в 19:44
Политика
Лукашенко призвал не становиться на колени перед Россией
Инфорос 22 мая в 09:26
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Атлантическом океане
RT на русском 00:18
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет
Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
Общество
Жители Самары поддержали тульскую медсестру флешмобом
Медсестру из тульского инфекционного госпиталя поддержали жители Самары.
Тульская пресса вчера в 09:32
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру вчера в 09:10
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Здоровье
В Алтайском крае за сутки у 71 человека нашли коронавирус
Семьдесят один новый случай коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае, выздоровели восемь человек, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:17
Гаджеты
Ранняя сборка iOS 14 попала в Сеть в феврале
По сообщения ресурса Vice, данные о новой версии платформы Apple – iOS 14, утекли в сеть еще в феврале этого года.
The GEEK вчера в 09:23
Общество
Сергей Цивилёв обратится к кузбассовцам по поводу коронавируса
Сегодня, 24 мая, к жителям Кемеровской области вновь обратится губернатор.
Московский комсомолец Кузбасс 01:14
Общество
Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
Авто
Mercedes выбирает электрификацию вместо синтетического топлива
32CARS.ru 21 мая в 03:17