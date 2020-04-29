Коронавирус
РБКВ Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония. Таким образом, общее число летальных исходов в столице выросло до 611.
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Политика
В Киеве заявили об украинском происхождении танка «Армата»
Военное дело 10:37
Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
Последний раз курс опускался ниже 73 рублей 14 апреля. В 23:33 по мск курс доллара достиг 73,07 рублей, курс евро - 79,45 рублей.
Газета.Ru 16:52
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу
Наиболее благоприятная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу среди всех регионов России наблюдается в Калининградской области, заявил 29 апреля президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Известия 18:27
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 15:36
Наука
Фундаментальная физическая константа может быть непостоянной
МедиаПоток 09:15
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Общество
Режим КТО ввели в Екатеринбурге
Известия 18:58
Кино
Назвали самые убыточные фильмы 2019 года
Список самых убыточных кинокартин 2019 года опубликовали на американском профильном портале Deadline.
Live24 03:05
Общество
Коронавирус нанесет еще больший удар по экономике США
ВВП США в первой четверти 2020 года сократился на 4,8 процента, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов, однако во второй четверти этого года страна понесет еще большие убытки.
Lenta.ru 17:48
Общество
Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ
По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ 13:17
Общество
«Газпром» продолжает поставки по «Силе Сибири» в полном объеме
Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу "Сила Сибири" продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС вчера в 12:00
Общество
В Польше в мае откроют торговые центры и отели
Польша с 4 мая возобновит работу торговых центров и отелей.
РБК Калининград 09:01
Политика
Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны
Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
Газета.Ru 14:23
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Здоровье
В правительстве Дагестана рассмотрели вопросы распределения СИЗ
В среду, 29 апреля, в правительстве РД в режиме ВКС под руководством премьер-министра Дагестана Артема Здунова были рассмотрены вопросы распределения приобретенных средств индивидуальной защиты.
Зори Табасарана 11:09
Культура
Мишустин поздравил Ларису Удовиченко с юбилеем
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Ларису Удовиченко с 65-летием.
Газета.Ru 05:13
Фигурное катание
Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе»
Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.
Sport.ru 08:59
Политика
Трубоукладчик «Газпрома» приближается к Балтике
Специализированное судно-трубоукладчик «Академик Черский» прошло большую часть пути с Дальнего Востока до Балтийского моря.
Ведомости 27 апреля в 09:14
Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости 15:43
Политика
Армия Хафтара объявила о приостановке боевых действий
Триполи, 30 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.
REGNUM 17:28
Футбол
Глава «Урала» предлагает транслировать РПЛ на федеральных каналах
Григорий Иванов, являющийся президентом футбольного клуба "Урал", планирует предложить руководству российского чемпионата транслировать матчи лиги на федеральных телеканалах.
Sport.ru 11:44
Футбол
Глава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона
Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина заявил, что не намерен принимать решение о досрочном завершении сезона.
РИА Новости 18:48
Общество
Песков надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу
Отвечая на вопрос, произошел ли сейчас выход на плато, представитель Кремля заметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".
ТАСС 18:53
Общество
Подмосковье вышло на плато по коронавирусу
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион вышел на плато по количеству заражений COVID-19.
BFM.ru 10:45
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Происшествия
СК задержал бывшего первого вице-губернатора Курганской области Пугина
По версии следствия, в 2018-2019 годах Пугин, будучи первым заместителем губернатора Курганской области и директором департамента агропромышленного комплекса, вместе с Вячеславом Рогозиным, занимавшим должность замглавы Шадринского района, изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ в пользу подрядчика – ООО "Мультипласт".
РИА Новости 09:37
Здоровье
В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом
Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15