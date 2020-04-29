Коронавирус

РБКРБКВ Москве умерли еще 65 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 65 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает оперативный штаб. У всех была подтверждена пневмония. Таким образом, общее число летальных исходов в столице выросло до 611.
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Еще 65 человек с коронавирусом умерли в Москве

Вечерняя Москва16:35

В Москве за сутки умерли 65 пациентов, у которых был обнаружен коронавирус

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Оперштаб: число умерших в Москве с COVID-19 увеличилось на 65 человек

Слово и Дело16:34

В Москве число погибших пациентов с коронавирусом превысило 600 человек

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Число жертв коронавируса в Москве выросло на 65 пациентов за сутки. Covid-19 убил в столице с начала эпидемии 611 человек

Mockva.ru16:28

Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в столице

РИАМО01:12

В Москве умерли еще 67 человек с коронавирусом

Моссоветвчера в 16:33
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ВВП США в первой четверти 2020 года сократился на 4,8 процента, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов, однако во второй четверти этого года страна понесет еще большие убытки.
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Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ

По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
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«Газпром» продолжает поставки по «Силе Сибири» в полном объеме

Добыча газа на Чаяндинском месторождении и поставки по газопроводу "Сила Сибири" продолжаются в полном объеме, несмотря на эпидемиологическую обстановку на объекте, говорится в сообщении холдинга.
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В Польше в мае откроют торговые центры и отели

Польша с 4 мая возобновит работу торговых центров и отелей.
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Германия не пригласила представителей России на годовщину Второй мировой войны

Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
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