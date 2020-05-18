В Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице умерших с таким диагнозом уже 1794.

В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом

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