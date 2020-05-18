Коронавирус
Вести.RuВ Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице умерших с таким диагнозом уже 1794.
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В столице скончались еще 68 пациентов с подтвержденным коронавирусом
Московская перспективавчера в 18:35
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Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Российские зрители комедийного сериала "Великая" про императрицу Екатерину II остались недовольны выбором актерского состава шоу.
Piter.tv 03:22
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило пять миллионов человек
Следом Россия, где число выявленных случаев COVID-19 оказалось на уровне 308 705 человек, а количество летальных исходов – 2 971.
Новые Известия 02:25
Политика
Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Политика
В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем».
Lenta.ru 03:13
Авто
Новая Skoda Rapid появилась у дилеров
Новая Skoda Rapid, продажи которой формально начались два месяца назад, появилась у российских дилеров.
Автоновости дня вчера в 08:22
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Спорт
Глава МОК допустил возможность отмены Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил, что Олимпийские Игры могут не состояться и в следующем году.
Суть событий 02:51
Политика
Стрелков взял на себя моральную ответственность за крушение МН-17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков) признал "моральную ответственность" за гибель пассажиров упавшего малайзийского Boeing MH-17.
Газета.Ru вчера в 14:15
Общество
США потребовали от Китая оплатить ущерб от коронавируса всему миру
Глава Государственного департамента оценил общий ущерб, нанесенный всему миру, в девять триллионов долларов, и потребовал от Китая оплатить его.
Lenta.ru вчера в 14:52
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
Общество
Глава района Адыгеи ушёл в отставку после вспышки COVID-19
Руководитель управления Роспотребнадзора по Адыгее Сергей Завгородний 19 мая на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил, что такое скоплении людей стало причиной вспышки заболеваемости COVID-19.
REGNUM 02:24
Происшествия
В России разоблачили международную банду торговцев героином
В России разоблачена трансграничная этническая преступная группировка, которая занималась торговлей афганским героином.
Известия 02:49
Футбол
Погребняк может уйти из «Урала»
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что команду может покинуть нападающий Павел Погребняк.
Спорт-Экспресс 02:54
Армия и оружие
В правительстве заявили об успешном прохождении испытаний Су-57
Госиспытания истребителя пятого поколения Су-57 проходят успешно.
Российская газета 01:14
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Фигурное катание
Губерниев отреагировал на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в школу Евгения Плющенко.
Metaratings вчера в 17:11
Общество
Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
В ходе торгов доллар опускался ниже 71 рубля впервые с 10 марта.
Вести.Ru 03:25
Общество
Падение курса биткоина до $9300 связали с Сатоши Накамото
«О перемещении 50 BTC сообщили Whale Alert, затем началось падение курса», — написали CoinMetrics в своем Twitter-аккаунте.
РБК 03:10
Шоу-бизнес
Рудковская в мини восхитила подписчиков красотой ног
45-летняя российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель Яна Рудковская продолжает восхищать подписчиков своей шикарной фигурой и зажигательными танцами.
Московский Комсомолец 03:18
Общество
Сенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»
Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.
Коммерсантъ 02:42
Армия и оружие
Эксперты оценили вероятность продления США договора СНВ-3
С учетом последних заявлений вашингтонской администрации РИА Новости попросило экспертов, в том числе бывших высокопоставленных дипломатов и военных, оценить вероятность заключения соглашения между США и Россией и перспективы режима контроля над стратегическими вооружениями в мире.
РИА Новости 02:17
Наука
Объяснены причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Ученые из китайского Медицинского колледжа Тунцзи совместно со специалистами Университета науки и технологии Хуажонг в Ухане выяснили причину высокой смертности от коронавируса среди мужского населения.
Live24 вчера в 15:15
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета вчера в 15:25
Здоровье
В России предупредили о возможном росте смертности от рака
Представители медицинского сообщества предупредили о возможном росте смертности от рака в России.
Lenta.ru вчера в 17:41
Здоровье
Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала витамин для профилактики коронавируса в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru вчера в 18:57
Кино
Вышел трейлер сериала «Хороший человек» Константина Богомолова
News.ru вчера в 08:15
Экономика
Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых они не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Экономика
Вне шоколада. АСВ подало иск о банкротстве Коркунова
В начале весны АСВ подало в суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму почти 6 млрд рублей всех бывших контролирующих лиц Анкор Банка, в том числе Коркунова.
BFM.ru вчера в 14:43