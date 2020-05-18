Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19.

В Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом

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