Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве скончались 68 пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом сообщает, что в Москве скончались 68 пациентов с COVID-19.
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В Москве скончались 75 пациентов с подтвержденным Covid-19

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Общество

Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России

Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ".
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Политика

Путин наградил Марию Захарову и Василия Небензю орденами Почета

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" награжден Народный артист СССР, альтист и дирижер Юрий Башмет.
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Политика

Прояснился источник утечки разговоров Порошенко и Байдена

Явно, что целью пленок была не дискредитация Петра Порошенко, от авторитета которого и так давно ничего не осталось, а нанесение удара по шансам Байдена стать президентом США.
Московский Комсомолец 10:26
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
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Энергетика

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
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Общество

МЧС предупредило о мокром снеге в Москве и области

С 23.00 часов 20 мая и до конца дня 21 мая в столичном регионе ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах области мокрый снег.
РБК 17:35
Политика

Зеленский прокомментировал уголовное дело против Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уголовное дело экс-президента Петра Порошенко.
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Здоровье

Вакцина не нужна: в России научились лечить коронавирус сероводородом

Врачи со всего мира до недавних пор не имели эффективного метода лечения коронавируса нового типа и ожидали изобретения вакцины.
MedikForum.ru 18:03
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Общество

Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика

Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик.
Известия 09:07
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Общество

В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире

После первой волны пандемии коронавируса в мире может последовать и вторая.
РБК 17:49
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Здоровье

Риск диабета и гипертонии снижают молочные продукты

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Лавров поздравил Шойгу с 65-летием

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Минздрав России повторно приостановил вакцинацию населения

Минздрав России в очередной раз приостановил вакцинацию из-за эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает РИА «Новости».
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Общество

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В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
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Общество

В «Красном и белом» ответили на угрозу Куйвашева отозвать лицензию

Сегодня Евгений Куйвашев заявил, что если торговая сеть не устранит недостатки, то ей грозит лишение лицензии.
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Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов

Производитель загоревшихся аппаратов ИВЛ заявил о нападках журналистов и о «массированной кампании» в СМИ по дискредитации продукции компании и российской промышленности в целом.
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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

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Политика

Путин поручил проработать поставки рыбы по Северному морскому пути

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок дальневосточной рыбной продукции в европейскую часть России.
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Опубликован трейлер фильма о пытках геев в Чечне

Опубликован трейлер документального фильма о пытках геев в Чечне «Добро пожаловать в Чечню» (Welcome To Chechnya).
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Госдума рассмотрит завтра законопроекты о поддержке граждан и бизнеса

Госдума рассмотрит завтра правительственные законопроекты о поддержке граждан и бизнеса в условиях коронавируса.
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Суд в четверг приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево

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Авторы Mortal Kombat 11 показали Фудзина

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Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
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Истребитель F-35A разбился в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
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Три человека задержаны после стрельбы на юго-востоке Москвы

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Роспотребнадзор дал рекомендации по работе санаториев

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Отчёт Take-Two: тираж Grand Theft Auto V превысил 130 млн, а Mafia III — 7 млн

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Происшествия

В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8

Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
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