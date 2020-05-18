В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. Общее число умерших в столице достигло 1726 человек. У всех умерших ранее была выявлена пневмония, уточнили в оперштабе.

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

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