В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. Общее число умерших в столице достигло 1726 человек. У всех умерших ранее была выявлена пневмония, уточнили в оперштабе.

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

Общество В Волгоградской области заработал масочный режим Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что региональная администрация подписала постановление о введении обязательного правила ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах. 60

Общество Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России. 44

Экономика Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций. 15

Общество Минтруд объяснил порядок выплаты накопительной части пенсии Отмечается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при её назначении, а граждане, у которых её размер не превышает 5% от общего значения, получают деньги единовременно. 3,8K

Политика Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем. 1,4K

Авто За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов После проведения специалистами мониторинга цен стало известно, что модельный ряд LADA подорожал от 0,6 до 2,3%. Выросла стоимость автомобилей бренда Jeep, а максимальное повышение составило 2,6%. Возросли ценники большей части моделей Infiniti – от 0,9 до 2,2%. Также эти меры коснулись брендов Mitsubishi, MINI и Renault. 51

Здоровье Идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года поддержал Минздрав Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что идея поднять минимальный возраст продажи алкоголя в России до 21 года является хорошей и полезной. 19

Общество В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы. 555

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 492

Общество В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб. 156

Общество Сбербанк выявил новые схемы мошенничества Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов. 17

Шоу-бизнес Муж Полины Гагариной прервал молчание Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прервал молчание после известия о разводе.

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 1K

Гаджеты AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3 Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят. 5

Общество В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева. 9

Общество Эксперт назвал нежелательные для покупки на AliExpress товары По мнению эксперта, востребованными при покупке на AliExpress останутся электронные устройства, товары для дома, оригинальная сувенирная продукция и бытовые принадлежности, цена которых в России выросла.