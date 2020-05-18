Коронавирус
ВедомостиВ Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. Общее число умерших в столице достигло 1726 человек. У всех умерших ранее была выявлена пневмония, уточнили в оперштабе.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:34, Ашберн
Общество
В Волгоградской области заработал масочный режим
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что региональная администрация подписала постановление о введении обязательного правила ношения средств индивидуальной защиты в общественных местах.
Волгоградская правда вчера в 22:36
Космос
Уфологи: Камера МКС сняла масштабную эвакуацию НЛО с Земли
Установленная на борту МКС камера запечатлела многочисленные светящиеся объекты, в которых уфологи увидели НЛО.
Актуальные Новости вчера в 12:09
Общество
Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
REGNUM 18 мая в 18:16
Общество
Работающим пенсионерам продлят электронные больничные до 29 мая
Пенсионерам старше 65 лет, которые продолжают официально работать, продлят электронные больничные до 29 мая.
Политическая Экспертиза вчера в 02:56
Общество
Туризм в России начнет постепенный выход из карантина с 1 июня
В некоторых регионах России туристический сектор начнет постепенно выходить из карантина с 1 июня, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
Газета.Ru вчера в 15:18
Экономика
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета 18 мая в 06:40
Наука
Климатический кризис сделал ураганы на Земле сильнее
Ураганы на Земле год от года становятся все сильнее. Виной всему, по мнению ученых, климатический кризис.
iReactor вчера в 07:54
Происшествия
Главу Светлинского района Оренбуржья задержали по подозрению во взятке
ТАСС вчера в 14:02
Общество
Минтруд объяснил порядок выплаты накопительной части пенсии
Отмечается, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при её назначении, а граждане, у которых её размер не превышает 5% от общего значения, получают деньги единовременно.
Аргументы и Факты 18 мая в 07:43
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости вчера в 14:02
Политика
Путин назвал документ правительства причиной сбоев с выплатами врачам
Более тщательный подход к формулировке норм постановления правительства о выплатах работающим с больными коронавирусной инфекции COVID-19 медикам помог бы избежать возникших в последние недели проблем.
РБК вчера в 11:07
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 18 мая в 03:11
Авто
За первую половину мая цены на автомобили в России изменили 10 брендов
После проведения специалистами мониторинга цен стало известно, что модельный ряд LADA подорожал от 0,6 до 2,3%. Выросла стоимость автомобилей бренда Jeep, а максимальное повышение составило 2,6%. Возросли ценники большей части моделей Infiniti – от 0,9 до 2,2%. Также эти меры коснулись брендов Mitsubishi, MINI и Renault.
Дни24 17 мая в 03:15
Здоровье
Идею повышения возраста продажи алкоголя до 21 года поддержал Минздрав
Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Евгений Брюн в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что идея поднять минимальный возраст продажи алкоголя в России до 21 года является хорошей и полезной.
Live24 вчера в 08:14
Общество
Семьи с детьми за три месяца пандемии получат до 112 тысяч рублей
Семьи получат пособия сразу за шесть месяцев, в среднем 33 тыс. на ребенка, – сказал министр.
Солидарность вчера в 08:39
Общество
В Гидрометцентре составили предварительный прогноз на июнь
Москва, 19 мая 2020, 09:07 — REGNUM Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, во многих российских регионах погода ожидается в пределах климатической нормы.
REGNUM вчера в 02:07
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Здоровье
Как Вьетнам жёсткими методами победил коронавирус без жертв — 11 любопытных фактов от бывшего сибиряка
Вьетнаму почти удалось победить коронавирусную инфекцию без жертв — в стране 320 случаев заражения, 260 человек вылечились, 0 умерли.
НГС вчера в 02:56
Общество
Собянин сообщил об открытии МФЦ в Москве с 25 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что многофункциональные центры (МФЦ) в городе откроют в понедельник, 25 мая.
Известия вчера в 11:30
Культура
Седьмой сезон шоу «Танцы» станет последним
Piter.tv вчера в 07:40
Общество
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
Общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2999 (+138 за сутки), вылечились 817 пациентов, уточняет штаб.
РИА Новости вчера в 04:59
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прервал молчание
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прервал молчание после известия о разводе.
News.ru вчера в 23:37
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru 18 мая в 23:26
Гаджеты
AMD пошла на попятную: платам на B450 и X470 прикрутят поддержку Zen 3
Во время презентации чипсета AMD B550 компания AMD представила слайд, которым явно дала понять, что с процессорами на базе Zen 3 будут совместимы только материнские платы на базе AMD B550 и X570, тогда как более старые чипсеты такой совместимости не предоставят.
3DNews вчера в 13:43
Технологии
В России началась разработка спутниковой системы «Гонец»
Astera вчера в 09:56
Общество
В Думе назвали предполагаемую дату открытия российских курортов
Российские курорты смогут начать принимать туристов после 1 июля, пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.
Газета.Ru вчера в 11:20
Общество
Эксперт назвал нежелательные для покупки на AliExpress товары
По мнению эксперта, востребованными при покупке на AliExpress останутся электронные устройства, товары для дома, оригинальная сувенирная продукция и бытовые принадлежности, цена которых в России выросла.
Профиль вчера в 20:02
Происшествия
В Энгельсе обрушился лестничный пролет в доме, пострадал один человек
В городе Энгельс, расположенном в Саратовской области, ранним утром 20 мая произошло обрушение лестничного пролета в четырехэтажном доме.
РЕН ТВ 00:59