Коронавирус
РИА НовостиВ Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом
Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб. У всех них был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19, отмечается в сообщении. Накануне число жертв за сутки составило 71.
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Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 03:11, Ашберн
Общество
Ситуация с коронавирусом в Москве далека от идеальной, заявил Собянин
Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей.
РИА Новости вчера в 11:40
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Общество
В Волгоградской области заработал масочный режим
В Волгоградской области заработал масочный режим. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:06
Экономика
Боль земли: вирусные ограничения обернулись потерями доходов для 65 регионов
С сокращением поступлений столкнулись 65 регионов.
Известия вчера в 17:01
Общество
На борту МКС повысилась концентрация бензола
На борту Международной космической станции (МКС) выявили повышенную концентрацию бензола, сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы «Роскосмоса».
Коммерсантъ вчера в 23:17
Общество
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Сбербанк обнаружил несколько новых схем мошенничества на фоне пандемии коронавируса, сообщил «РИА Новости» зампред правления банка Станислав Кузнецов.
Коммерсантъ вчера в 22:50
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску
Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Происшествия
СК завел дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа
"Следственными органами СК РФ по Нижегородской области по результатам проведения доследственной проверки по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под городом Дзержинском возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 08:53
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом
Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Футбол
Сегодня состоится центральный матч тура в чемпионате Белоруссии
ГЛАС.RU вчера в 21:01
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Политика
Спикер Рады высказался по поводу записи разговора Порошенко и Байдена
Спикер Рады Дмитрий Разумков считает, что правоохранительные органы должны устроить проверку аудиозаписи, на которой, предположительно, есть голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Газета.Ru вчера в 17:34
Происшествия
В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом 23 человека
23 человека заразились коронавирусом в Ракитянском районе Белгородской области после контакта с парикмахером.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Происшествия
В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб
В Подмосковье (Клинский район) совершил жесткую посадку военно-транспортный вертолет Ми-8.
Вести.Ru вчера в 14:52
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Здоровье
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 92 человека
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 92 новых заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 02:59
Общество
Где в Кузбассе за сутки выявили новых больных с коронавирусом
«За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк — семь, Белово — один, Тисульский муниципальный округ — один», — указано в сводке на сайте правительства.
ВашГород.ру вчера в 00:17
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Общество
О ситуации с коронавирусом в Дагестане рассказал президент «Анжи»
Президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи» Осман Кадиев рассказал в беседе со Sport24 о сложной ситуации с коронавирусом в Дагестане.
Live24 00:56
Здоровье
Эффективность препарата Avigan для лечения COVID-19 проверили в Японии
Эффективность в лечении коронавирусной инфекции в рамках клинических испытаний не проявляет противовирусный препарат Avigan, что снижает его шансы на одобрение в Японии до конца месяца, 19 мая сообщил Kyodo News источник, знакомый с ситуацией.
ИА Красная Весна вчера в 14:58
Наука
Учёные рассказали, когда социальная дистанция бесполезна
Даже небольшой ветер может сделать социальное дистанцирование бесполезным. К такому выводу пришли американские учёные.
News.ru вчера в 11:58