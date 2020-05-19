Еще 75 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, сообщает оперативный штаб. У всех них был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19, отмечается в сообщении. Накануне число жертв за сутки составило 71.

В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

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