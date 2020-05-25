Коронавирус
ВедомостиВ Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. Всего за время пандемии в России зарегистрировано свыше 3700 летальных случаев, из них более 2100 случаев приходится на Москву.
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Гаджеты
Создатель Linux променял Intel на AMD впервые за 15 лет
Торвальдс сообщил, что он впервые за 15 лет перешёл на компьютер, в котором не используются процессоры Intel.
iXBT.com 03:36
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Общество
В День защиты детей запретят продажу алкоголя в Марий Эл
В Международный день защиты детей, 1 июня, в Марий Эл будет запрещена продажа алкогольной продукции, напоминает Министерство промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл.
МедиаПоток 07:29
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Кино
Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»
В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 23 мая в 10:48
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Футбол
Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо»
Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.
Вести.Ru 15:56
Общество
Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда.
Rambler News Service 07:59
Происшествия
Суд арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»
Российская газета 12:38
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета вчера в 13:38
Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
РИА Новости 10:30
Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
Общество
Министр просвещения оценил идею платного школьного образования
Министр просвещения России Сергей Кравцов раскритиковал идею ввести в России платное школьное образование.
Газета.Ru 14:37
Общество
Путин подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий выдавать полис ОСАГО без прохождения техосмотра.
Вести.Ru 09:06
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Политика
В России повысили до 70 лет предельный возраст ректоров
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста для руководителей государственных и муниципальных вузов, а также их заместителей, с 65 до 70 лет.
Коммерсантъ 08:41
Общество
В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Армия и оружие
КНДР готовится принять на вооружение новую ракетную субмарину
Разведывательные службы Южной Кореи продолжают тщательно следить за возможным скором включением в строй ВМС Северной Кореи новой ракетной субмарины.
Актуальные Новости 10:37
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru 07:33
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Авто
Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Компания Dacia (румынская «дочка» Renault) выпустит бюджетный кросс-универсал, который станет близким «родственником» следующего Renault Logan.
Автоновости дня 23 мая в 04:55
Шоу-бизнес
Участница «Холостяка» оценила выбор Антона Криворотова в финале
Алина Чусь, участница двух сезонов шоу «Холостяк», оценила выбор главного героя проекта Антона Криворотова и рассказала корреспонденту iReactor о своих впечатлениях от шоу.
iReactor 10:28
Общество
Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня
Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса».
РБК 11:55
Шоу-бизнес
Дибров сдержал клятву перед Малышевой
Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что выполнил данное Елене Малышевой обещание бросить курить.
РИА Новости 09:14
Общество
Попова предупредила об опасности выезда за рубеж
В случае выезда из страны, граждане России должны будут по возвращении самоизолироваться на две недели за свой счет, чтобы предотвратить опасность распространения вируса, добавила глава Роспотребнадзора.
Газета.Ru 10:13