Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. Всего за время пандемии в России зарегистрировано свыше 3700 летальных случаев, из них более 2100 случаев приходится на Москву.
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В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Москва 2416:45

В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом за сутки

ТК Звезда17:42

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Российская газета17:07

Штаб: В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16:46

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:46

В Москве за сутки умерли 76 пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:48

В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы23 мая в 18:04
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Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана

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В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей

Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
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В России повысили до 70 лет предельный возраст ректоров

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В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

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КНДР готовится принять на вооружение новую ракетную субмарину

Разведывательные службы Южной Кореи продолжают тщательно следить за возможным скором включением в строй ВМС Северной Кореи новой ракетной субмарины.
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Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня

Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса».
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