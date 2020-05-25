В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб. Всего за время пандемии в России зарегистрировано свыше 3700 летальных случаев, из них более 2100 случаев приходится на Москву.

В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

Общество В День защиты детей запретят продажу алкоголя в Марий Эл В Международный день защиты детей, 1 июня, в Марий Эл будет запрещена продажа алкогольной продукции, напоминает Министерство промышленности, экономического развития и торговли Марий Эл.

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 606

Общество Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива «Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе. 1,3K

Футбол Маслов заменит Еленцеву на посту президента «Торпедо» Московское "Торпедо", выступающее в Футбольной национальной лиге, определилось с кандидатурой на пост президента клуба.

Общество Обвинение попросило 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана Прокуратура просит суд назначить обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбывнием в колонии строгого режима, сообщили RNS в пресс-службе Мосгорсуда. 40

Шоу-бизнес Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева. 8

Политика В России повысили до 70 лет предельный возраст ректоров Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста для руководителей государственных и муниципальных вузов, а также их заместителей, с 65 до 70 лет. 115

Общество В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. 1,9K

Армия и оружие КНДР готовится принять на вооружение новую ракетную субмарину Разведывательные службы Южной Кореи продолжают тщательно следить за возможным скором включением в строй ВМС Северной Кореи новой ракетной субмарины.

Экономика Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения. 920

Шоу-бизнес Участница «Холостяка» оценила выбор Антона Криворотова в финале Алина Чусь, участница двух сезонов шоу «Холостяк», оценила выбор главного героя проекта Антона Криворотова и рассказала корреспонденту iReactor о своих впечатлениях от шоу. 12

Общество Индекс самоизоляции в Москве упал до рекордно низкого уровня Днем 25 мая индекс самоизоляции в Москве упал до значений 1,7–1,8, на улицах было очень много людей, следует из данных «Яндекса». 47

Шоу-бизнес Дибров сдержал клятву перед Малышевой Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что выполнил данное Елене Малышевой обещание бросить курить. 1