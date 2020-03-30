Коронавирус
RT на русскомВ Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом
В одной из московских больниц умерла пациентка с подтверждённым коронавирусом. Как сообщает пресс-служба столичного оперштаба, женщине было 84 года. У неё был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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Политика
Путин и Трамп провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Общество
В Петербурге ввели режим всеобщей самоизоляции
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в городе режима полной самоизоляции.
Общество
В Ленинградской области ограничили передвижение граждан
В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Общество
Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса
Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Здоровье
На Украине уже почти 500 человек заразились коронавирусом
На 10:00 утра 30 марта официально зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом, сообщает 30 марта официальный портал портал Кабмина Украине по ситуации с коронавирусом.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
Энергетика
В «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть
В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+.
Общество
Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве
Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
Политика
Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета
Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
Общество
«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян
В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Политика
Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»
Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Общество
Мурманская область перешла на режим всеобщей самоизоляции
«Мурманская область переходит на режим самоизоляции, с 12:00 30 марта режим "сидим дома" распространяется на всех граждан», - говорится в сообщении.
Здоровье
Тюменке удалили опухоль с зубами и волосами внутри
Во время лапароскопической операции врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте находятся пучок волос и 4 зуба.
Общество
Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Происшествия
43 туляка нарушили карантин по коронавирусу
Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил, что сотрудники полиции ежедневно проверяют граждан, находящихся на карантине.
Происшествия
Восемь курян находятся под подозрением на заражение коронавирусом
Восемь пациентов из Курской области находятся под подозрением на заражение коронавирусом.
Экономика
В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Общество
Европейские страны отозвали китайские маски и тесты на COVID-19. Они оказались некачественными
Нидерланды, Бельгия и Испания отзывают тысячи китайских масок и тестов на коронавирус из-за их низкого качества, сообщает Vice.
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Армия и оружие
Фигуры высшего пилотажа Су-57 помогают превзойти противника
Эффектная фигура "Кобра", впервые показанная на авиашоу в Париже в 1989 году летчиком Виктором Пугачевым, позволяет истребителю Су-57 оторваться от висящего на хвосте неприятеля и поменяться с ним местами.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель
Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Происшествия
В Москве на фоне карантина активизировались мошенники
В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве
Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».