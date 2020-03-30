Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

В одной из московских больниц умерла пациентка с подтверждённым коронавирусом. Как сообщает пресс-служба столичного оперштаба, женщине было 84 года. У неё был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
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В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

РИА Новости15:38

В московской больнице умерла еще одна пациентка с коронавирусом

ТАСС06:51

В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет

Москва 2415:18

️В Москве с подтвержденным коронавирусом скончались 4 пациента в возрасте от 76 до 86 лет

Известия15:18

В Москве умерла еще одна пациентка с коронавирусом

РБК07:41

В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Вечерняя Москва15:26

Штаб: В Москве скончалась 84-летняя пациентка с коронавирусом

Агентство Москва06:47
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Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Известия 11:58
Общество

В Петербурге ввели режим всеобщей самоизоляции

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в городе режима полной самоизоляции.
РБК 14:03
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Общество

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
РИА Новости 09:44
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Здоровье

На Украине уже почти 500 человек заразились коронавирусом

На 10:00 утра 30 марта официально зарегистрировано 480 случаев заражения коронавирусом, сообщает 30 марта официальный портал портал Кабмина Украине по ситуации с коронавирусом.
ИА Красная Весна 06:08
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции по всей России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал проработать возможность введения режима полной самоизоляции, принятого в Москве и Подмосковье, во всех российских регионах.
RT на русском 09:54
Энергетика

В «Goldman Sachs» прогнозируют падение мирового спроса на нефть

В 2020 году может произойти крупнейшее падение мирового спроса на нефть из-за вспышки коронавирусной инфекции и развала сделки ОПЕК+.
ГЛАС.RU 08:19
Общество

Оперштаб убрал из сообщения дату окончания режима самоизоляции в Москве

Из сообщения московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом исчезла дата окончания действия режима полной самоизоляции.
РБК 12:04
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Общество

«Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции россиян

В последние дни «Яндекс» начал рассчитывать индекс самоизоляции жителей городов нашей страны.
Московская перспектива 11:50
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

Мурманская область перешла на режим всеобщей самоизоляции

«Мурманская область переходит на режим самоизоляции, с 12:00 30 марта режим "сидим дома" распространяется на всех граждан», - говорится в сообщении.
Общественное телевидение России 02:13
Здоровье

Тюменке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Во время лапароскопической операции врач-гинеколог обнаружила, что кроме жировой ткани в кисте находятся пучок волос и 4 зуба.
Уральский меридиан 03:58
Общество

Мурманский губернатор назвал причину заражения в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал причину заражения в регионе.
Lenta.ru 15:10
Происшествия

43 туляка нарушили карантин по коронавирусу

Начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин доложил, что сотрудники полиции ежедневно проверяют граждан, находящихся на карантине.
Тульские Известия 11:33
Происшествия

Восемь курян находятся под подозрением на заражение коронавирусом

Восемь пациентов из Курской области находятся под подозрением на заражение коронавирусом.
Курск сегодня 11:22
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Общество

Европейские страны отозвали китайские маски и тесты на COVID-19. Они оказались некачественными

Нидерланды, Бельгия и Испания отзывают тысячи китайских масок и тестов на коронавирус из-за их низкого качества, сообщает Vice.
Полит.ру 13:26
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Армия и оружие

Фигуры высшего пилотажа Су-57 помогают превзойти противника

Эффектная фигура "Кобра", впервые показанная на авиашоу в Париже в 1989 году летчиком Виктором Пугачевым, позволяет истребителю Су-57 оторваться от висящего на хвосте неприятеля и поменяться с ним местами.
Политическая Экспертиза 07:55
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Энергетика

Цена на нефть марки Brent опустилась до $23 за баррель

Цена нефти марки Brent в начале торгов на межконтинентальной бирже в Лондоне (ICE) упала до $23,1 за баррель.
Ведомости вчера в 19:51
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Происшествия

В Москве на фоне карантина активизировались мошенники

В Останкинском районе Москвы молодые люди в форме с надписью "Охрана" потребовали с вышедшей на улицу пенсионерки заплатить им за молчание о якобы нарушении карантина, сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 14:26
Политика

Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.
Известия вчера в 16:22
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru вчера в 08:32
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Общество

Мэрия объяснила введение режима самоизоляции в Москве

Жителям Москвы запретили выходить из дома, так как многие из них не выполняли рекомендаций по борьбе с распространением коронавируса, заявила вице-мэр столицы Анастасия Ракова в интервью «Первому каналу».
РБК 15:19
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