В одной из московских больниц умерла пациентка с подтверждённым коронавирусом. Как сообщает пресс-служба столичного оперштаба, женщине было 84 года. У неё был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

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Политика Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

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