Еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в столице. У умерших были сопутствующие заболевания, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом. У пациентов был подтвержден диагноз «двусторонняя пневмония».

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

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