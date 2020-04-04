Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерли еще два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в столице. У умерших были сопутствующие заболевания, сообщили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом. У пациентов был подтвержден диагноз «двусторонняя пневмония».
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Пациенты с подтвержденным коронавирусом и сопутствующими заболеваниями скончались в Москве
Политика Сегодня03 апреля в 14:57
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Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
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В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
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ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
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Коронавирусом нового типа могла заболеть беременная подруга премьер-министра Британии Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
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В Сети появились первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Недавно стало известно, что автомобиль выйдет в свет, и он будет премиальным, построенным на базе Aurus Senat.
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В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Происшествия
В Орехово-Зуево в результате взрыва газа обрушился подъезд дома
В России с начала 2019 года произошло не менее десяти взрывов бытового газа в жилых домах.
Общество
Появилась новая информация по ситуации с коронавирусом в Кузбассе
В Telegram-канале оперативного штаба сообщили: по состоянию на 11 часов 4-го апреля за прошедшие сутки в Кузбассе новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Общество
Академик РАН: коронавирус навсегда пришел в человечество
Экономика
В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса
Общество
Названы профессии, востребованные во время пандемии коронавируса
В России требуются медики, госслужащие и строители Спрос на работников в марте в сравнении с февралем упал, но есть сферы, где выросло число вакансий несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой многим предприятиям пришлось приостановить свою деятельность или перевести сотрудников на удаленный режим работы.
Политика
Аль Сауд ответил на «приписываемое Путину» заявление
Фейсал бен Фархан Аль Сауд отметил, что "приписываемое президенту России Владимиру Путину сообщение одного из СМИ, где одной из причин снижения цен на нефть является выход королевства из соглашения ОПЕК+ и желание избавиться от производителей сланцевой нефти, не соответствует действительности".
Шоу-бизнес
Бузова показала живот и написала, что беременна
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото, на котором показывает свою «беременность».
Наука
Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане
Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
Травников разрешил работу промышленных предприятий с 6 апреля
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга в правительстве разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям начать работу с 6 апреля - при полном соблюдении мер дезинфекции.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в Свердловской области
В Свердловской области в результате пожара в частном жилом доме погибли три ребенка, еще двое детей госпитализированы.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум раскрыли секрет пола будущего ребенка.
Авто
В России начали продавать автомобили дистанционно
Тестировать онлайн-продажи транспортных средств начали и в России. Первыми дистанционные продажи запустили в китайской фирме Geely.
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Политика
Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне
Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Политика
В США и Канаде допустили введение пошлин на российскую нефть
Вашингтон и Оттава обсуждают возможность введения пошлин на импорт нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра канадской провинции Альберта Джейсона Кенни.
Общество
Россия прекращает вывоз граждан из-за рубежа
С 4 апреля 00-00 часов Россия приостанавливает вывоз своих граждан из-за рубежа.