Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

Еще два пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, у них были сопутствующие заболевания. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
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Оперштаб: Два пациента с коронавирусом скончались в Москве

Агентство Москва14:14

В Москве умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

ТАСС14:32

В Москве умерли еще два пациента с коронавирусом

Lenta.ru14:14

Два пациента с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО14:15

Два человека с коронавирусом скончались в Москве

Москва 2414:14

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

РИА Новости14:09

В Москве скончались два зараженных коронавирусом человека

Газета.Ru14:20
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
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Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
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Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
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RuNews24.ru 03:24
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В отношении подозреваемых в получении взяток вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко и регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста соответственно.
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В газете Tagesspiegel сообщили, что маски изготовила американская фирма в Китае, в Бангкоке их должны были погрузить для отправки в Берлин, но в итоге их перехватили и доставили в США.
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Главный научный сотрудник института рассказал изданию URA.RU, что в ближайшее время даст о себе знать скрытая опасность COVID-19 и врачам придется столкнуться с бессимптомными носителями инфекции.
Слово и Дело 12:59
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В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
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Срочное спасение нефти отложили

Срочное спасение нефти отложили — мировые экспортеры сырья отменили встречу в понедельник, 6 апреля.
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Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
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Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:45
Кино

Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»

Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.
RuNews24.ru 05:17
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Чиновники ограничили видео в рунете

Компании обязаны отключить функцию автовоспроизведения видеороликов на своих сервисах, а также ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео, указано в приказе: на уровне 720 пикселей на квадратный дюйм для смартфонов и 1080 пикселей при просмотре в веб-браузерах (то есть фактически на ноутбуках и настольных ПК).
Ведомости 05:30
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Три самолета с российскими военными медиками сели в Сербии

Три военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными врачами приземлились на сербской авиабазе "Батайница".
Вести.Ru вчера в 08:54
Экономика

ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
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Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
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Американская певица Pink заразилась коронавирусом. Об этом 40-летняя знаменитость сообщила в Twitter.
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