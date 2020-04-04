Еще два пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, у них были сопутствующие заболевания. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

В Москве умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

Происшествия Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.

Общество Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса "Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.

Общество Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Общество Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Происшествия Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области В отношении подозреваемых в получении взяток вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко и регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста соответственно.

Политика США перехватили 200 тысяч масок, предназначенных для полиции Берлина В газете Tagesspiegel сообщили, что маски изготовила американская фирма в Китае, в Бангкоке их должны были погрузить для отправки в Берлин, но в итоге их перехватили и доставили в США.

Здоровье Эпидемиолог назвал опасное свойство коронавируса Главный научный сотрудник института рассказал изданию URA.RU, что в ближайшее время даст о себе знать скрытая опасность COVID-19 и врачам придется столкнуться с бессимптомными носителями инфекции.

Энергетика Срочное спасение нефти отложили Срочное спасение нефти отложили — мировые экспортеры сырья отменили встречу в понедельник, 6 апреля.

Экономика Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.

Общество Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

Кино Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти» Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.

Общество Чиновники ограничили видео в рунете Компании обязаны отключить функцию автовоспроизведения видеороликов на своих сервисах, а также ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео, указано в приказе: на уровне 720 пикселей на квадратный дюйм для смартфонов и 1080 пикселей при просмотре в веб-браузерах (то есть фактически на ноутбуках и настольных ПК).

Экономика ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля "Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.