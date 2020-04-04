Коронавирус
ТАССВ Москве умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом
Еще два пациента с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией умерли в Москве, у них были сопутствующие заболевания. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
Читать в источнике
Оценить641
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:19, Ашберн
Общество
В Москве установили штрафы для бизнеса за нарушение режима самоизоляции
Вступили в силу поправки в КоАП, устанавливающие ответственность предприятий за нарушение режима повышенной готовности, сообщил штаб по борьбе с коронавирусом.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Шоу-бизнес
В Instagram появился снимок актеров из «Сватов» в молодости
Пользователи интернета получили возможность увидеть изображения главных персонажей популярного сериала «Сваты» в молодые годы.
Происшествия
Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину
Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
Футбол
Аршавин считает, что под чемпионат Белоруссии хорошо засыпать
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказал свое мнение о чемпионате Белоруссии.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Трамп надеется на соглашение России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп не исключил скорого соглашения между Россией и Саудовской Аравией по объемам добычи нефти.
Происшествия
В районе ул. Суворова в Калининграде нашли расчленённое тело
В районе ул. Суворова в Калининграде нашли пакеты с татуированными частями тела мужчины.
Общество
В России начнут проводить экспресс-тестирование на коронавирус
Тесты позволят определять, заражен ли человек коронавирусом, всего за 30 минут.
Происшествия
Арестован подозреваемый во взятке вице-губернатор Кировской области
В отношении подозреваемых в получении взяток вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко и регионального министра лесного хозяйства Алексея Шургина избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста соответственно.
Политика
США перехватили 200 тысяч масок, предназначенных для полиции Берлина
В газете Tagesspiegel сообщили, что маски изготовила американская фирма в Китае, в Бангкоке их должны были погрузить для отправки в Берлин, но в итоге их перехватили и доставили в США.
Общество
Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина
Житель Азовского района Омской области был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения карантина.
Общество
Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Здоровье
Эпидемиолог назвал опасное свойство коронавируса
Главный научный сотрудник института рассказал изданию URA.RU, что в ближайшее время даст о себе знать скрытая опасность COVID-19 и врачам придется столкнуться с бессимптомными носителями инфекции.
Происшествия
В Туле умерла женщина, вылечившаяся от коронавируса
В Туле умерла местная жительница, которая ранее прошла курс лечения от коронавируса.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Энергетика
Срочное спасение нефти отложили
Срочное спасение нефти отложили — мировые экспортеры сырья отменили встречу в понедельник, 6 апреля.
Экономика
Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу
Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
Кино
Сценарий «Человека-муравья 3» напишет автор «Рика и Морти»
Как заявил ранее актер Майкл Пенья, съемки третьей части приключенческого фильма могут начаться в начале 2021 года, однако в Marvel официально пока не анонсировали выход новой картины про супергероя.
Общество
Чиновники ограничили видео в рунете
Компании обязаны отключить функцию автовоспроизведения видеороликов на своих сервисах, а также ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видео, указано в приказе: на уровне 720 пикселей на квадратный дюйм для смартфонов и 1080 пикселей при просмотре в веб-браузерах (то есть фактически на ноутбуках и настольных ПК).
Армия и оружие
Три самолета с российскими военными медиками сели в Сербии
Три военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными врачами приземлились на сербской авиабазе "Батайница".
Экономика
ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля
"Помимо лиц, непосредственно занятых обслуживанием клиентов в дежурных офисах и осуществляющих поддержку предоставления дистанционных услуг, Банк России рекомендует финансовым организациям ограничиться необходимым минимумом присутствия в офисах работников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса", — разъяснили в ЦБ.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
Шоу-бизнес
Певица Pink заболела коронавирусом
Американская певица Pink заразилась коронавирусом. Об этом 40-летняя знаменитость сообщила в Twitter.