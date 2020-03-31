Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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У скончавшихся от коронавируса в Москве пожилых пациентов были сопутствующие заболевания

Агентство Москва16:27

Пять пожилых пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Москва 2416:30

Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО16:29

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:43

В Москве умерли еще пятеро больных коронавирусом

Коммерсантъ16:25

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС16:24

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Дождь16:23
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Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Общество

Сроки вступительных экзаменов в ВУЗы перенесут из-за коронавируса

По сообщению ТАСС со ссылкой на министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, Минобрнауки решило перенести вступительные экзамены в вузы из-за коронавируса.
Тамбовский Репортер 07:00
Транспорт

В Петербурге закроют девять станций метро и ограничат работу восьми

Власти Санкт-Петербурга с 1 апреля закроют на вход и выход девять станций метро, еще на восьми станциях города закроют один из двух вестибюлей.
Вести.Ru 15:53
Общество

Владелица Wildberries призывает закрыть продуктовые магазины

Предпринимательница отметила, что условия в таких торговых точках не соответствуют требованиям нынешней ситуации и призвала их перейти на режим работы в качестве пунктов выдачи заказов.
Моллы.Ru 05:37
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Здоровье

Врачи обнаружили связь между коронавирусом и ожирением

SevastopolMedia.ru 08:09
Здоровье

Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
UfacityNews.ru 02:44
Общество

В Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции

Из-за коронавируса в Севастополе ввели режим обязательной самоизоляции. Меры приняты в отношении граждан всех возрастов.
Регион online 13:34
Финансы

Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК 17:09
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Интернет

В Telegram появились папки для чатов, каналов и ботов

Дни24 вчера в 11:05
Общество

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 750 тысяч.
Газета.Ru 16:59
Футбол

Евсеев назвал «Уфу» одним из лучших клубов в России. И сравнил команду с ЦСКА

Спорт-Экспресс 14:18
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Здоровье

В США заявили о четверти случаев бессимптомного протекания коронавируса

Глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ) Роберт Редфилд заявил в интервью на радио, что около четверти случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией могут протекать бессимптомно.
Московский Комсомолец 14:58
Музыка

Организаторы «Евровидения» покажут специальное шоу вместо конкурса

Организаторы «Евровидение-2020» 16 мая вместо отмененного из-за коронавируса конкурса покажут специальный концерт.
РБК 14:07
Политика

Медведчук считает циничным требование МВФ к Раде принять закон о земле

Требование МВФ к Украине принять закон о продаже земли в качестве условия получения очередного кредита цинично, заявил 31 марта депутат Верховной Рады руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью украинским телеканалам.
ИА Красная Весна 14:53
Политика

Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас отверг предложенный госсекретарем США Майком Помпео план о создании временного правительства и проведении выборов ради последующей отмены санкций.
РБК 17:00
Общество

Госдума поддержала уголовную ответственность за нарушение карантина

Депутаты Государственной Думы РФ на заседании во вторник, 31 марта, одобрили в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
FlashNord 04:19
Политика

Путин поручил полпредам обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил своим полномочным представителям в федеральных округах обеспечить выполнение поручений, направленных на борьбу с коронавирусом.
Известия вчера в 09:33
Армия и оружие

ВСУ произвели массированный минометный обстрел северных окраин Донецка

ВСУ произвели массированный минометный обстрел северных окраин Донецка, выпущено почти 70 боеприпасов.
Сегодня.ру 11:40
Общество

В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
РИА Новости 10:34
Наука

Влажный воздух может помочь победить коронавирус

Американские ученые выяснили, что при влажности воздуха, колеблющейся от 40 до 60 процентов, коронавирус передается намного реже, чем при других значениях.
Gazeta.SPb 16:40
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным на «КиноПоиске»

Фильм "Заражение" стал самым популярным на "КиноПоиске", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные портала.
Газета.Ru 12:03
Происшествия

СМИ предрекли отставку главы МЧС Липецкой области

В пресс-службе регионального ведомства, в свою очередь, заявили, что сведений об отставке руководителя у них нет.
Обозреватель Врн 14:03
Футбол

Чонтофальски рассказал, как он переживает смерть сына

41-летний голкипер Камил Чонтофальски, с 2003-го по 2009-й год выступавший за санкт-петербургский «Зенит» рассказал, как он переживает смерть сына, который утонул в собственном доме в бассейне.
Евро-футбол.ру 13:42
Политика

Раванчи надеется на усилия генсека ООН по отмене санкций

Тегеран, 31 марта 2020, 11:25 — REGNUM 28 марта постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи выразил надежду, что усилия Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша по снятию санкций США окажутся эффективными для спасения многих жизней в стране.
REGNUM 04:25
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Экономика

В России выросли минимальные пенсии

В России с 1 апреля 2020 года социальные пенсии выросли на 6,1 процента в связи с индексацией.
Lenta.ru 17:16
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости 09:06
Главное