Коронавирус
ТАССВ Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом
Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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Общество
Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
Общество
В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве
С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
Общество
В Приморье из-за коронавируса запретили ходить в лес
Владивосток, 1 апреля 2020, 04:17 — REGNUM В связи с усилением мер по противодействию эпидемии коронавируса и пожароопасным сезоном жителям Приморья запретят посещать леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
Музыка
Группа «Сплин» проведёт онлайн-концерт
Рок-группа «Сплин» даст онлайн-концерт в эфире кинотеатра Okko.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий
Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье.
Шоу-бизнес
Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании
Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Кино
Аналитики рассказали, какие фильмы россияне смотрят на карантине
Список был составлен аналитиками портала Film Pro.
Общество
Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Происшествия
У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус
В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
Здоровье
В США начали увольнять врачей за жалобы на нехватку оборудования
В США начали увольнять медработников, которые жалуются на нехватку тестов на коронавирус и оборудования для лечения пациентов, пишет 31 марта The Hill.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Кино
Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»
Речь идет о культовом советском вестерне режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
Гаджеты
Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов
Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
Политика
Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях
Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
Политика
Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Происшествия
Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Общество
Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина
Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Экономика
Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты
Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
Общество
Росздравнадзор: в аптеках 31 региона не осталось масок
В России в аптеках трех регионов не осталось средств защиты от коронавируса, еще в 28 регионах в наличии есть только антисептики.
Транспорт
Работу метро в Петербурге ограничат
В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Наука
Знания о древних людях помогут преодолеть последствия сидячей работы
Учёные сравнили бедренные кости современных людей, человекообразных обезьян, а также древних сапиенсов и австралопитеков, и пришли к выводу, что люди из племён, живущих охотой и собирательством, были здоровее офисных сотрудников, хоть и проводили в сидячем положении не меньше времени.
Космос
Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент
Космос
Какой идеологический груз СССР отправил на Луну
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Шоу-бизнес
Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»
Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
Шоу-бизнес
Джиган опубликовал фото, где он голый в наручниках
Джиган даже указал на фото геотег, судя по которому этот случай произошел с ним во время «Суперкубка» на территории Сан-Франциско.