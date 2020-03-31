Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:43

У скончавшихся от коронавируса в Москве пожилых пациентов были сопутствующие заболевания

Агентство Москва16:27

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Дождь16:23

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС16:24

Пять пожилых пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Москва 2416:30

Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО16:29

В Москве умерли еще пятеро больных коронавирусом

Коммерсантъ16:25
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Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском 11:25
Общество

В Омске с 1 апреля вводится полная самоизоляция, как в Москве

С 1 апреля 2020 года всем гражданам проживающим на территории Омской области запрещается покидать места проживания или пребывания за исключением некоторых случав: обращение за медицинской помощью, следование к месту работы, следование к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгула домашних животных и выноса мусора.
Город55.ру 11:50
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.
RT на русском 20:15
Общество

В Приморье из-за коронавируса запретили ходить в лес

Владивосток, 1 апреля 2020, 04:17 — REGNUM В связи с усилением мер по противодействию эпидемии коронавируса и пожароопасным сезоном жителям Приморья запретят посещать леса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 21:17
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Музыка

Группа «Сплин» проведёт онлайн-концерт

Рок-группа «Сплин» даст онлайн-концерт в эфире кинотеатра Okko.
Газета Кемерова 14:45
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют теплый апрель без сильных аномалий

Выше нормы температура ожидается в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье.
РИА Новости 20:31
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru 14:22
Кино

Аналитики рассказали, какие фильмы россияне смотрят на карантине

Список был составлен аналитиками портала Film Pro.
RuNews24.ru 29 марта в 11:41
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Происшествия

У сотрудника «Норникеля» выявили коронавирус

В компании «Норникель» Владимира Потанина зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа.
РБК 14:51
Здоровье

В США начали увольнять врачей за жалобы на нехватку оборудования

В США начали увольнять медработников, которые жалуются на нехватку тестов на коронавирус и оборудования для лечения пациентов, пишет 31 марта The Hill.
Известия 19:56
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Кино

Полвека назад в прокат вышел фильм «Белое солнце пустыни»

Речь идет о культовом советском вестерне режиссера Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».
Брянская учительская газета вчера в 15:35
Гаджеты

Huawei выпустила новую прошивку EMUI 10.1 для 30 своих смартфонов

Компания Huawei официально представила новую прошивку EMUI 10.1 для своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
МонаВиста вчера в 08:13
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень трудных» двух неделях

Жителей США ждут «очень трудные две недели» из-за распространения коронавируса, сказал президент Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNN.
РБК 20:04
Политика

Минобороны: отправка в войска призывников начнется не раньше 20 мая

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение не начинать отправку призывников в войска ранее 20 мая из-за распространения пандемии коронавируса, сообщает газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
Газета.Ru 09:27
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском вчера в 12:21
Общество

Госдума утвердила штрафы для граждан за нарушение карантина

Депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли законопроект, согласно которому нарушение режима самоизоляции карается штрафом.
Metaratings 05:33
Экономика

Водители «Яндекс.Такси» начнут доставлять продукты

Как сообщает «Коммерсант», служба «Яндекс.Такси» уже снизила своим водителям гарантированные выплаты.
SpeedMe 03:49
Общество

Росздравнадзор: в аптеках 31 региона не осталось масок

В России в аптеках трех регионов не осталось средств защиты от коронавируса, еще в 28 регионах в наличии есть только антисептики.
Дождь 14:26
Транспорт

Работу метро в Петербурге ограничат

В Санкт-Петербурге временно ограничат работу метрополитена. Так, с 1 апреля все станции «подземки» будут закрываться на вход с 22:00.
Известия 12:09
Наука

Знания о древних людях помогут преодолеть последствия сидячей работы

Учёные сравнили бедренные кости современных людей, человекообразных обезьян, а также древних сапиенсов и австралопитеков, и пришли к выводу, что люди из племён, живущих охотой и собирательством, были здоровее офисных сотрудников, хоть и проводили в сидячем положении не меньше времени.
News.ru 10:22
Космос

Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент

Популярная механика 04:17
Космос

Какой идеологический груз СССР отправил на Луну

Парламентская газета вчера в 17:37
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Шоу-бизнес

Мать Сергея Лазарева стала героиней шоу «Модный приговор»

Мать знаменитого российского певца Сергея Лазарева стала героиней очередного выпуска шоу «Модный приговор».
Актуальные Новости 06:17
Шоу-бизнес

Джиган опубликовал фото, где он голый в наручниках

Джиган даже указал на фото геотег, судя по которому этот случай произошел с ним во время «Суперкубка» на территории Сан-Франциско.
RuNews24.ru 05:43
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