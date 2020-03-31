Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

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