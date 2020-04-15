За прошлые сутки прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом стал рекордным — скончались 28 человек, только 11 из них в Москве. Столица по-прежнему остается лидером по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом среди других регионов России.

В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом

Экономика МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году «Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе. 188

Хоккей Беттмэн: сезон НХЛ может возобновиться летом Проведение матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться летом.

Финансы Российские фондовые индексы потеряли 5–8% По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки, а в апреле – на 29 млн баррелей в сутки до уровня 1995 г. Тогда нефть стоила в среднем около $16,75 за баррель, а с учетом накопленной инфляции – $28,3 в сегодняшних долларах, указывает Кочетков. 1

Политика Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья Президент подписал распоряжение о поощрении, объявив благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву. 33

Транспорт Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси». 16

Фигурное катание Загитова рассказала о дружбе в фигурном катании Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что фигурное катание – это индивидуальный спорт, где «каждый сам за себя», сообщает «Р-Спорт».

Общество Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си. 451

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 114

Общество Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс". 440

Политика Захарова назвала махинацией ситуацию с застрявшими в США школьниками Захарова отметила, что на все запросы российских дипломатов предоставить имеющуюся информацию американцы не сообщили "ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города", где находятся учащиеся из России. 9

Общество Меркель смягчила антикоронавирусные меры в Германии Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса. 5

Общество «Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне "Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов. 340

Политика Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестанет получать финансирование от крупнейшего донора — США. 366

Общество В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным. 638

Игры Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру. 1