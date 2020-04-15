Коронавирус
РБКВ Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
За прошлые сутки прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом стал рекордным — скончались 28 человек, только 11 из них в Москве. Столица по-прежнему остается лидером по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом среди других регионов России.
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Большинство скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:31
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Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия вчера в 09:22
Хоккей
Беттмэн: сезон НХЛ может возобновиться летом
Проведение матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться летом.
ТАСС Спорт 16:19
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
Общество
У 668 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» выявлен коронавирус
По итогам тестирования экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружен у 668 человек, сообщили в Министерстве вооруженных сил республики.
Российская газета 17:32
Финансы
Российские фондовые индексы потеряли 5–8%
По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), в этом году мировой спрос на нефть сократится по сравнению с 2019 г. на 9,3 млн баррелей до 90,5 млн баррелей в сутки, а в апреле – на 29 млн баррелей в сутки до уровня 1995 г. Тогда нефть стоила в среднем около $16,75 за баррель, а с учетом накопленной инфляции – $28,3 в сегодняшних долларах, указывает Кочетков.
Ведомости 16:01
Экономика
Собянин утвердил третий пакет поддержки бизнеса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о реализации третьего пакета поддержки московского бизнеса.
РБК 10:50
Политика
Путин объявил благодарность губернатору Подмосковья
Президент подписал распоряжение о поощрении, объявив благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
Российская газета 16:28
Транспорт
Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру
Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
Фигурное катание
Загитова рассказала о дружбе в фигурном катании
Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что фигурное катание – это индивидуальный спорт, где «каждый сам за себя», сообщает «Р-Спорт».
Аргументы и Факты вчера в 08:11
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews 13:23
Футбол
«Милан» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Барселоны» Эмерсоном
«Милан» заинтересован в приобретении правого защитника «Барселоны» Эмерсона.
Sport24.ru 15:49
Экономика
Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии
Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал вчера в 19:32
Общество
Собянин предупредил, что контроль за пропусками усилится
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что контроль за цифровыми пропусками, разрешающими передвижение по городу, будет усиливаться с каждым днем, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 11:12
Политика
Захарова назвала махинацией ситуацию с застрявшими в США школьниками
Захарова отметила, что на все запросы российских дипломатов предоставить имеющуюся информацию американцы не сообщили "ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города", где находятся учащиеся из России.
Российская газета 16:31
Общество
Захарова: Российские дипломаты от усталости «засыпают стоя»
Вечерняя Москва 16:59
Общество
Меркель смягчила антикоронавирусные меры в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель представила план выхода страны из режима изоляции, который был вызван пандемией коронавируса.
News.ru 12:39
Шоу-бизнес
Тодоренко оставила Топалова без секса на два года
Экспресс газета 09:14
Общество
«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне
"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости 16:35
Политика
Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения
Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестанет получать финансирование от крупнейшего донора — США.
Коммерсантъ 05:00
Общество
В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве
Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
РИА Новости 05:49
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В британском издании «Daily Mail» заявили, что военные эксперты страны восхищаются российской снайперской винтовкой «Сумрак».
Военное дело вчера в 03:11
Наука
Во Франции обнаружили части самой древней веревки на Земле
Исследователи выяснили, что древняя веревка неандертальцев сплетена из растительных волокон.
МонаВиста 01:12
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47