Коронавирус
ИзвестияМатицын рассказал о влиянии коронавируса на спорт
Из-за коронавируса в России остановлено около 1 тыс. спортивных соревнований. Российские спортсмены не приняли участие в 248 международных турнирах, заявил глава Минспорта России Олег Матицын на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля.
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Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Здоровье
Из перинатального центра в Саратове уволились 26 врачей
Из перинатального центра Саратова уволились 26 врачей после того, как было объявлено, что учреждение временно отдают под размещение больных с коронавирусной инфекцией.
FreeNews-Volga вчера в 06:54
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Армия и оружие
Sohu: инфекция ударила по военным операциям США за рубежом
Военное обозрение вчера в 04:40
Общество
В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей
Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Известия 13:08
Происшествия
Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург
Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
ТАСС 15:06
Общество
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Газета.Ru 14:36
Музыка
Комик Александр Гудков снялся в образе фигуристки в новом клипе
Группа Cream Soda и команда YouTube-канала «Чикен Карри» во главе с комиком Александром Гудковым представили клип на песню «Плачу на техно», изданную группой «Хлеб» в 2017 году.
РБК 06:39
Общество
Получение пропусков в Москве утвердят отдельным правовым актом
Столичный департамент информационных технологий сообщил, что порядок получения и использования спецпропусков в Москве будет утвержден позднее отдельным правовым актом.
Московский Комсомолец 15:51
Общество
ВОЗ сообщила о замедлении распространения коронавируса в Европе
Темпы распространения коронавирусной инфекции в некоторых странах Европы заметно снизились, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Политика Сегодня 13:28
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах
Во времена набегов печенегов территория современной Украины была в составе Киевской Руси, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:17
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Происшествия
Водолазы обнаружили тело пропавшего правнука Роберта Кеннеди
Российская газета 08 апреля в 20:18
Общество
В регионе расширили список организаций, которым разрешено работать при самоизоляции
Новый Калининград Власти региона расширили список организаций, которым разрешается работать в период режима самоизоляции.
Новый Калининград.Ru 14:37
Общество
Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска
Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 14:02
Общество
В США нашли способы наказать Китай за коронавирус
Один из ключевых вопросов, которые волнуют американский истеблишмент во время пика эпидемии в США, сводится к тому, как взыскать с Китая убытки, которые и его страна, и мировое сообщество понесли из-за распространения коронавируса нового типа.
News.ru вчера в 13:19
Экономика
Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году
Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
Газета.Ru 02:43
Футбол
Гончаренко рассказал, зачем завел страницу в инстаграме
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему завел страницу в инстаграме.
Sport24.ru 13:55
Спорт
Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
Транспорт
Собянин временно остановил строительные работы в Москве
Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru вчера в 12:23
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58
Общество
В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса
Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
Курган и курганцы 15:54
Общество
Минпросвещения разрешило регионам завершить учебный год досрочно
В конце марта Минпросвещения решило перенести начало экзаменационной кампании ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.
Новые Ведомости 05:18
Общество
Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34