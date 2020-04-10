Из-за коронавируса в России остановлено около 1 тыс. спортивных соревнований. Российские спортсмены не приняли участие в 248 международных турнирах, заявил глава Минспорта России Олег Матицын на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля.

Матицын рассказал о влиянии коронавируса на спорт

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