Коронавирус

ИзвестияИзвестияМатицын рассказал о влиянии коронавируса на спорт

Из-за коронавируса в России остановлено около 1 тыс. спортивных соревнований. Российские спортсмены не приняли участие в 248 международных турнирах, заявил глава Минспорта России Олег Матицын на пресс-конференции в пятницу, 10 апреля.
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Министр расставил приоритеты. Матыцин - о российском и мировом спорте в условиях пандемии

ТАСС Спорт09:53

«Россия готова протянуть руку помощи». Министр спорта РФ — о коронавирусе, Олимпиаде и конфликте в биатлоне

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«Спорт остается нормой нашей жизни». Олег Матыцин — о последствиях пандемии, CAS и встрече с Драчевым

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Спорт-Экспресс07:10

Минспорт готов возобновить турниры после отмены режима самоизоляции

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Политика

МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
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Общество

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
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Здоровье

Из перинатального центра в Саратове уволились 26 врачей

Из перинатального центра Саратова уволились 26 врачей после того, как было объявлено, что учреждение временно отдают под размещение больных с коронавирусной инфекцией.
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Общество

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
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Армия и оружие

Sohu: инфекция ударила по военным операциям США за рубежом

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Общество

В Москве ограничили свободное передвижение 75% жителей

Около 75% жителей Москвы лишены возможности передвигаться по городу из-за введенного режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
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Происшествия

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург

Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
ТАСС 15:06
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Общество

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Газета.Ru 14:36
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Музыка

Комик Александр Гудков снялся в образе фигуристки в новом клипе

Группа Cream Soda и команда YouTube-канала «Чикен Карри» во главе с комиком Александром Гудковым представили клип на песню «Плачу на техно», изданную группой «Хлеб» в 2017 году.
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Общество

Получение пропусков в Москве утвердят отдельным правовым актом

Столичный департамент информационных технологий сообщил, что порядок получения и использования спецпропусков в Москве будет утвержден позднее отдельным правовым актом.
Московский Комсомолец 15:51
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Общество

ВОЗ сообщила о замедлении распространения коронавируса в Европе

Темпы распространения коронавирусной инфекции в некоторых странах Европы заметно снизились, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Политика Сегодня 13:28
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Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
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Политика

Песков прокомментировал слова Путина о печенегах и половцах

Во времена набегов печенегов территория современной Украины была в составе Киевской Руси, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:17
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Энергетика

Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
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Водолазы обнаружили тело пропавшего правнука Роберта Кеннеди

Российская газета 08 апреля в 20:18
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Общество

В регионе расширили список организаций, которым разрешено работать при самоизоляции

Новый Калининград Власти региона расширили список организаций, которым разрешается работать в период режима самоизоляции.
Новый Калининград.Ru 14:37
Общество

Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска

Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош.
РИА Новости 07:58
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Заключенные устроили бунт в Иркутской области

Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 14:02
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Общество

В США нашли способы наказать Китай за коронавирус

Один из ключевых вопросов, которые волнуют американский истеблишмент во время пика эпидемии в США, сводится к тому, как взыскать с Китая убытки, которые и его страна, и мировое сообщество понесли из-за распространения коронавируса нового типа.
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Экономика

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России к 2023 году

Аналитики прогнозируют уменьшение экономики на 10,2% в 2020 году, при этом возвращение на докризисный уровень после окончания пандемии затянется до середины 2023 года, отмечается в отчете.
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Гончаренко рассказал, зачем завел страницу в инстаграме

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему завел страницу в инстаграме.
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Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
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Собянин временно остановил строительные работы в Москве

Строительные и ремонтные работы приостанавливаются в Москве с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
РБК 13:51
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Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций

За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
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Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией

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Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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Большой концерт смогут увидеть в субботу зрители телеканала «Россия 1»

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В Кургане вводят пропускной режим из-за коронавируса

Для выхода из дома необходимо отправить СМС, иначе — штраф В Курганской области вводится пропускной режим.
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Общество

Минпросвещения разрешило регионам завершить учебный год досрочно

В конце марта Минпросвещения решило перенести начало экзаменационной кампании ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.
Новые Ведомости 05:18
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Общество

Собянин оценил приближение России к пику заражений коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости оценил приближение России к пику заражений коронавирусом.
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Олег Васильевич Матыцин
Российский политик
Российский политический и спортивный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 21 января 2020 года. Доктор педагогических наук, профессор в 2012 году, член Коллегии Министерства спорта Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии образования, член Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте Российской Федерации.
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