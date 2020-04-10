Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число смертей увеличилось до 58. С учетом новых случаев в России число умерших превысило 100 человек.
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Восемь человек с коронавирусом скончались в Москве

Вечерняя Москва16:55

В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:34

В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

RT на русском16:42

В Москве умерли еще восемь человек с коронавирусом

РБК16:38

Оперштаб: В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом

Агентство Москва16:36

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Дождь16:34

Еще восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Интерфакс16:52
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Общество

«Русская служба BBC»: власти частично ограничат въезд в Москву

Власти Москвы частично ограничат въезд в Москву, сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 18:36
Технологии

В Windows 10 обнаружили скрытый раздел

Один пользователь ОС Windows 10 нашел раздел с описанием новых опций, спрятанный от пользователей.
ToDay News Ufa 15:02
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Общество

Такси и каршеринг намерены продолжить работать в условиях новых ограничений в Москве

Представитель компании отметил, что сервис используют врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения города и работники компаний, которые продолжают работу в период режима изоляции.
Эхо Москвы 18:05
Общество

В ряде стран Европы распространение коронавируса замедлилось

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в минувшую неделю скорость распространения коронавируса в некоторых странах Европы уменьшилась, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:31
Экономика

Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели

Эксперты назвали продукты, цены на которые могут измениться до конца апреля.
ToDay News Ufa 06:35
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Общество

Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса

В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
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Происшествия

В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар

В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
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Армия и оружие

Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447

Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском 16:33
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Общество

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах

В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
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Общество

В Петербурге запретили посещение кладбищ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
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Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
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Общество

В регионах России начали запрещать продажу разливного пива

Газета «Коммерсант» сообщила о том, что на фоне ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, три региона ввели запрет на продажу разливного пива.
Infokam.su 05:59
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Здоровье

На Украине обновили протокол лечения заразившихся коронавирусом

Протокол лечения заразившихся коронавирусом обновили на Украине, в частности, уточнили алгоритм применения лекарственных средств и обновили противопоказания, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 09:42
Общество

В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением".
Интерфакс 13:02
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Общество

В регионе расширили список организаций, которым разрешено работать при самоизоляции

Новый Калининград Власти региона расширили список организаций, которым разрешается работать в период режима самоизоляции.
Новый Калининград.Ru 14:37
Общество

Школы сами смогут выбрать дату окончания учебного года для 1–8 классов

Минпросвещения ранее сообщило, что регионы могут закончить учебный год для 1–8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ или перенести часть программы на следующий учебный год.
Мой Брянск 06:04
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
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Экономика

ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны

Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
Известия вчера в 19:25
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Общество

Все работы по благоустройству в Москве приостановили

Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля.
Известия 16:57
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Общество

Первый случай коронавируса выявили в Ненецком автономном округе

В Ненецком автономном округе зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 18:02
Здоровье

В Пермском крае выявили четыре новых случая коронавируса

В Пермском крае за сутки выявили 4 новых случая коронавирусной инфекции.
Новости Перми 59.ru 03:31
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Политика

Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус

Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
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Происшествия

В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ

В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
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Технологии

Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам

Комсомольская правда 07:47
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Телескоп EHT замечает необычный джет со стороны черной дыры квазара

В ходе наблюдений, которые позволили получить первый в мире снимок черной дыры, ученые наблюдали еще более необычный объект.
AstroNews.ru 07 апреля в 14:15
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Кино

Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели

Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Эхо Москвы вчера в 20:07
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Культура

Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»

Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
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Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Политика

Кадыров извинился за мат в адрес противников соглашения с Ингушетией

Коммерсантъ 05:51
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Общество

Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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