Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число смертей увеличилось до 58. С учетом новых случаев в России число умерших превысило 100 человек.
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Общество
«Русская служба BBC»: власти частично ограничат въезд в Москву
Власти Москвы частично ограничат въезд в Москву, сообщает «Русская служба BBC» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 18:36
Технологии
В Windows 10 обнаружили скрытый раздел
Один пользователь ОС Windows 10 нашел раздел с описанием новых опций, спрятанный от пользователей.
ToDay News Ufa 15:02
Общество
Такси и каршеринг намерены продолжить работать в условиях новых ограничений в Москве
Представитель компании отметил, что сервис используют врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения города и работники компаний, которые продолжают работу в период режима изоляции.
Эхо Москвы 18:05
Общество
В ряде стран Европы распространение коронавируса замедлилось
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в минувшую неделю скорость распространения коронавируса в некоторых странах Европы уменьшилась, пишет «МК».
Ореанда-Новости 12:31
Экономика
Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели
Эксперты назвали продукты, цены на которые могут измениться до конца апреля.
ToDay News Ufa 06:35
Общество
Полиция блокировала два села в Рязанской области из-за коронавируса
В двух селах Рязанской области — Заокском и Коростове — областное правительство ввело дополнительные ограничительные меры из-за распространения коронавируса.
РБК 18:14
Происшествия
В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар
В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
Армия и оружие
Число заразившихся коронавирусом на авианосце ВМС США выросло до 447
Число заразившихся коронавирусом членов экипажа авианосца ВМС США Theodore Roosevelt достигло 447.
RT на русском 16:33
Общество
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить в братских могилах
В сети появились кадры огромной братской могилы для умерших от коронавируса в Нью-Йорке: их постепенно заполняют гробы.
Lenta.ru 11:10
Общество
В Петербурге запретили посещение кладбищ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на посещение кладбищ с 11 по 30 апреля.
RT на русском 09:09
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 08:49
Общество
В регионах России начали запрещать продажу разливного пива
Газета «Коммерсант» сообщила о том, что на фоне ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, три региона ввели запрет на продажу разливного пива.
Infokam.su 05:59
Здоровье
На Украине обновили протокол лечения заразившихся коронавирусом
Протокол лечения заразившихся коронавирусом обновили на Украине, в частности, уточнили алгоритм применения лекарственных средств и обновили противопоказания, сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 09:42
Общество
В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением".
Интерфакс 13:02
Общество
В регионе расширили список организаций, которым разрешено работать при самоизоляции
Новый Калининград Власти региона расширили список организаций, которым разрешается работать в период режима самоизоляции.
Новый Калининград.Ru 14:37
Общество
Школы сами смогут выбрать дату окончания учебного года для 1–8 классов
Минпросвещения ранее сообщило, что регионы могут закончить учебный год для 1–8 классов по результатам завершенных четвертей, с учетом результатов всероссийских проверочных работ или перенести часть программы на следующий учебный год.
Мой Брянск 06:04
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Экономика
ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны
Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
Известия вчера в 19:25
Общество
Все работы по благоустройству в Москве приостановили
Все работы по благоустройству в Москве приостановили в ночь на 11 апреля.
Известия 16:57
Общество
Первый случай коронавируса выявили в Ненецком автономном округе
В Ненецком автономном округе зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией.
РБК 18:02
Здоровье
В Пермском крае выявили четыре новых случая коронавируса
В Пермском крае за сутки выявили 4 новых случая коронавирусной инфекции.
Новости Перми 59.ru 03:31
Политика
Белоруссия отказалась от закупки российских тестов на коронавирус
Белоруссия отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
РИА Новости 17:00
Происшествия
В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
В Ульяновской области медсестра, которая вернулась из ОАЭ и не сообщила о своей поездке, заразила 34 человека коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 05:21
Технологии
Apple открывает бесплатный доступ к фильмам и сериалам
Комсомольская правда 07:47
Космос
Телескоп EHT замечает необычный джет со стороны черной дыры квазара
В ходе наблюдений, которые позволили получить первый в мире снимок черной дыры, ученые наблюдали еще более необычный объект.
AstroNews.ru 07 апреля в 14:15
Кино
Все фильмы проекта «Дау» станут доступны онлайн со следующей недели
Где именно будут доступны фильмы — на официальном сайте проекта или в одном из онлайн-кинотеатров, Хржановский не уточнил.
Эхо Москвы вчера в 20:07
Культура
Динозавр и Зеркальный человек появятся в шоу «Маска»
Первый выпуск нового музыкального шоу "Маска" вышел на телеканале НТВ 1 марта.
Piter.tv 01:37
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Общество
Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет
Новый размер пособия на ребенка от 3 до 7 лет в Москве составит 7613 рублей в месяц, выплаты будут пересчитаны, начиная с января 2020 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 13:58