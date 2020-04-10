Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число смертей увеличилось до 58. С учетом новых случаев в России число умерших превысило 100 человек.

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

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