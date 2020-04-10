Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число смертей увеличилось до 58. С учетом новых случаев в России число умерших превысило 100 человек.
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Авто
Бестселлер Roewe RX5 преобразился «с плюсом»
Драйв вчера в 10:25
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Авто
Обновленный внедорожник Lada 4x4 Bronto появится в середине года
Цены, как обычно, появятся ближе к старту продаж.
Автоновости дня вчера в 02:44
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Религия
Православные верующие встретят Лазареву субботу
Воспоминание воскрешения Лазаря одновременно знаменует собой окончание Великого поста - после двух праздничных дней, Лазаревой субботы и Входа Господня в Иерусалим, у верующих наступает последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста - Страстная седмица.
РИА Новости вчера в 17:27
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Энергетика
В Мексике объяснили нежелание снижать добычу нефти
Мексика не может уменьшить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки потому, что до этого потратила много сил на восстановление ее производства, заявила министр энергетики Мексики Росио Нале 11 апреля в интервью журналисту Хоакину Лопесу-Дориге.
ИА Красная Весна вчера в 21:52
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией
Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru 09 апреля в 12:23
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Здоровье
Обнаружены новые симптомы коронавируса
Французские врачи порекомендовали гражданам с указанными симптомами болезней кожи обращаться в медицинские учреждения.
Популярная механика вчера в 03:00
Экономика
В Ростуризме предложили увеличить субсидии для внутренних туроператоров
Москва, 11 апреля 2020, 00:26 — REGNUM Увеличить объём субсидий для туроператоров, работающих на внутреннем рынке, предложили в Ростуризме на фоне распространения коронавируса, сообщили 10 апреля в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 17:26
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Тюмени
Интерфакс вчера в 23:28
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии
Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий вчера в 14:21
Происшествия
В Челябинской области обнаружили шесть новых зараженных коронавирусом
В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».
РБК 03:08
Общество
В Калининградской области ужесточили режим самоизоляции
Власти Калининградской области продлили на неделю режим самоизоляции, ужесточили его и ввели спецпропуска.
РБК Калининград вчера в 06:57
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала, как в ванной проводит полную дезинфекцию тела
Актуальные Новости 02:49
Общество
Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»
Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
Авто
Nissan Kicks получил новую внешность и полный привод
Портал Indianautosblog сообщает, что кроссоверы получат известную по гибриду Note связку бензинового мотора HR12DE 1.2 мощностью 79 л.с. и электрического EM57 с отдачей в 109 л.с. По всей видимости, у Kicks появится и полный привод, причем приводить заднюю ось в действие будет дополнительный электромотор мощностью 5 л.с.
Российская газета вчера в 07:00
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Киберспорт
Nigma обыграла состав Денди на ESL One Los Angeles
Cyber.sports.ru вчера в 06:47
Футбол
Питер Крауч: «Жалею об уходе из Ливерпуля»
Экс-нападающий "Ливерпуля" Питер Крауч признался, что сожалеет об уходе из клуба и хотел бы остаться в составе "красных" на более продолжительный срок.
Soccer.ru 01:08
Общество
В США установлен новый антирекорд смертности от коронавируса
В США установлен новый антирекорд смертности от коронавируса.
Lenta.ru вчера в 21:45
Игры
Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler
Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний 09 апреля в 14:00
Общество
Роспотребнадзор назвал долю россиян с иммунитетом к коронавирусу
Сегодня, 10 апреля, Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) представило две новых тест-системы, одна из которых как раз и определяет наличие в крови человека антител к коронавирусу.
Труд вчера в 11:37
Здоровье
Шведский врач предсказал высочайший уровень смертности от коронавируса
Врач Ингве Густафсон из Швеции предсказал высочайший уровень смертности от коронавируса в своем государстве.
Актуальные Новости 02:20
Происшествия
Более 60 пациентов выписали из больницы в Коммунарке за сутки
В больнице в Коммунарке находятся на лечении 462 пациента, за последние сутки выписали 61 человека.
ТАСС вчера в 02:08