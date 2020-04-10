Коронавирус
КоммерсантъВ Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. Общее число смертей увеличилось до 58. С учетом новых случаев в России число умерших превысило 100 человек.
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Общество
Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19
Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России — начало июня, заявил в интервью "Парламентской газете" ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РИА Новости 22:15
Общество
Режим карантина на Кубани продлили до 18 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 18 апреля, но в муниципалитетах будет возобновлена работа ряда организаций.
ТАСС 11:58
Общество
Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом
Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru 23:13
Общество
Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
В Москве с 13 по 19 апреля, с возможностью последующего продления, ограничивается или приостанавливается работа большинства городских организаций, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 13:16
Наука
Союз макрофагов и эозинофилов помешал в борьбе с лейшманиозом
Кожный лейшманиоз относится к «забытым болезням», — тропическим недугам, которые поражают в основном малоимущие слои населения в бедных странах и привлекают мало внимания прессы и исследователей.
N+1 15:00
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия 18:13
Спорт
Тарасова прокомментировала призыв Медведевой помогать больницам
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала призыв фигуристки Евгении Медведевой помогать больницам, передает Sport24.
Газета.Ru 12:31
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости 21:59
Энергетика
Российский бюджет заработал на стабильной цене бензина
Правительство РФ не стало продлевать заморозку цен на топливо на второе полугодие 2019 года, поскольку с 1 июля заработала новая формула компенсации потерь нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок.
Вести.Ru 03:46
Общество
В Подмосковье введут пропускной режим вслед за Москвой
Московская область вслед за Москвой объявила о введении пропускного режима.
Ведомости 13:49
Шоу-бизнес
Обанкротилась киностудия Глюкозы и Максима Фадеева
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на личных инсайдеров, киностудия, владельцами которой являются Максим Фадеев и певица Глюкоза, в официальном порядке признана банкротом.
Live24 06:04
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru вчера в 17:26
Энергетика
Соглашение о сокращении добычи нефти оказалось под угрозой срыва
Источники ТАСС утверждают, что участники встречи договорились сократить добычу в мае-июне на 10 млн б/с, но при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей.
Эхо Москвы вчера в 20:05
Игры
Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler
Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Собчак назвала себя «идиоткой» и извинилась перед Гафтом
Ксения Собчак извинилась в своем Instagram перед советским актером Валентином Гафтом за ошибку во время интервью и назвала себя «идиоткой».
Слово и Дело вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью
Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия вчера в 12:32
Здоровье
В Коми за сутки коронавирус нашли еще у 58 человек
Общее число заболевших составило 208 человек, из которых трое погибло и лишь один выздоровел.
Невские Новости 05:13
Политика
США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 20:31
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
Общество
Росгвардия оцепила два села под Рязанью с заболевшими коронавирусом
Речь идет о селах Заокское и Коростово, где, по данным Роспотребнадзора, живут более 15% инфицированных от общего числа случаев заражения в регионе.
Эхо Москвы 12:31
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Политика
Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru 22:40
Происшествия
В Алтайском крае выписали первых двух пациентов с коронавирусом
Врачи выписали первых двух излечившихся от коронавируса пациентов в Барнауле, сообщает в пятницу оперативный штаб Алтайского края.
РИА Новости 06:38
Футбол
УЕФА может сократить количество городов-хозяев Евро-2020
УЕФА задумался над изменением формата проведения Евро-2020, который перенесли на лето 2021-го года в связи с пандемией коронавируса, информирует издание Daily Maill.
Евро-футбол.ру вчера в 03:42
Здоровье
«Многие умрут»: шведский врач озвучил мрачный прогноз на коронавирус
По словам шведского медика Ингве Густафсона, коронавирусная инфекция может стать причиной смерти стольких стариков, что это подорвет показатели средней продолжительности жизни.
Gazeta.SPb 14:22
Экономика
Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России
Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана.
РИА Новости 18:00
Общество
В России доказали эффективность «Мефлохина» против коронавируса
«Доказано, что «Мефлохин» полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19) в культуре клеток в концентрации 2 мкг/л», — сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова.
RT на русском 13:01
Кино
Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет
Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.
РИА Новости 19:58
Происшествия
10 лет назад разбился самолет польского президента
Утром 10 апреля 2010 года в разгар программы коллеги сообщили ведущему прямого эфира на телеканале TVN 24 Ярославу Кужняру: Ту-154, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши и других высокопоставленных лиц, потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском.
Российская газета 01:55