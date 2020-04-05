В Москве за последние сутки скончались восемь человек с положительным тестом на коронавирус. Как сообщили в оперативном штабе, им было от 39 до 84 лет, все они имели сопутствующие заболевания. В Подмосковье число заражённых превысило 1 тыс.

В Москве скончались восемь человек с коронавирусом

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