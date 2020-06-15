Коронавирус
RT на русскомВ Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Экономика
Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
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Lenta.ru вчера в 14:39
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Скандировавший «Слава Украине» футболист может продолжить карьеру в России
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«Написал на листочке: 1,5 миллиона. Смородская вышла за дверь». Дьяков — о «Спартаке», Навальном и гей-парадах
Как Смородская убирала Дьякова из состава и вмешивалась в установки Коусейру; Кангва заселил в квартиру 30 африканцев.
Sport24.ru 15:45
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Мурашко допустил полное снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
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Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
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По данным ведомства, боевики совершили обстрел с применением ПТУР.
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Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
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Рамзан Кадыров отверг обвинения в том, что по его заказу якобы хотели совершить покушение на скандального грузинского журналиста Георгия Габунию, нецензурно оскорбившего президента Владимира Путина.
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Четыре человека погибли в Забайкалье, спасая тонущую девочку
Аргументы и Факты вчера в 22:59
Общество
«Ведомости»: школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Российские школы оснастят камерами с функцией распознавания лиц, этим займётся Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в ГК «Ростех».
RT на русском 04:51
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
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Футбол
Тесты на коронавирус арбитров РПЛ показали отрицательный результат
Тесты на коронавирус судей Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), проходящих тренировочные сборы перед возобновлением сезона, оказались отрицательными.
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