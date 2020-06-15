«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом

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