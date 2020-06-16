Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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В Москве скончались 48 пациентов с Covid-19

Московская перспектива18:09

В Москве скончались 48 пациентов с коронавирусом

Москва 2416:15

За сутки еще 52 человека с COVID-19 умерли в Москве

Вести.Ruвчера в 16:55

В Москве за сутки умерли 48 человек с коронавирусом

РБК16:05

В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом

ТАСС16:02

В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом

Эхо Москвы17:01

В Москве за сутки скончались еще 48 пациентов с коронавирусом

BFM.ru16:07
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Общество

Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка

Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Общество

В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
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Игры

Стоимость первого месяца подписки Origin Access на ПК снизилась до ₽69

Первый месяц подписки на Origin Access подешевел до ₽89 в PlayStation Store и ₽69 в Origin. Сколько продлится акция — неизвестно.
CyberSport.ru 14:05
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Политика

Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена

В России вступил в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает факт владения гражданами этих стран русским языком в качестве носителей.
РЕН ТВ 17:27
Авто

Российский рынок новых грузовиков ощутимо сократился

За январь—май нынешнего года рынок новых грузовиков в РФ сократился на 11% до 26,5 тыс. штук.
Росбалт 09:44
Финансы

Курс рубля к доллару обновил минимум июня

К 10:20 мск в понедельник 15 июня доллар подорожал на 23 коп. до 70,4 руб. — максимума начавшегося первого летнего месяца, но рубль остался стабилен к евро: европейская валюта торгуется на уровне закрытия торгов пятницы.
Вести.Ru вчера в 03:55
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Общество

Осужденного в США программиста Лисова депортируют в Россию

Газета.Ru 18:40
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Происшествия

В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

РИА Новости 09:47
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Происшествия

Петербург из-за ливня вновь «ушел под воду»

Санкт-Петербург, 16 июня 2020, 19:51 — REGNUM Многие улицы Петербурга вечером 16 июня подтопило из-за ливня.
REGNUM 12:51
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Общество

Стали известны отменившие парад Победы российские города

Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
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Общество

Совет Федерации предложил сократить Новый год

Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Вести.Ru 15:29
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Футбол

Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона

Ари травмирован, выбыл до конца сезона. Геркус назвал форварда "Краснодара" Ари ограниченным игроком У Спаича была неудачная операция.
Sport.ru 18:28
Общество

Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса

В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
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Происшествия

Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки

Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
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Транспорт

В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня

Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
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Общество

Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года

В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
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Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами

Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
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Общество

В России начинаются испытания вакцины от коронавируса

Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.
RT на русском 18:42
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
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Энергетика

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
1,9K
Происшествия

Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина

РИА Новости 06:40
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Армия и оружие

Северная Корея может ввести войска в демилитаризованную зону

Генштаб Корейской народной армии заявил, что Северная Корея изучает возможность введения войск в демилитаризованные по межкорейским соглашениям зоны, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.
Аргументы и Факты вчера в 18:42
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Авто

В России появилась новая схема обмана при продаже автомобилей

SpeedMe 07:56
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Экономика

«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным

Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС 14 июня в 20:44
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Фигурное катание

Юлия Липницкая скоро станет мамой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
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Общество

Сахалинские депутаты повспоминали бюджет прошлого года

Сахалинские депутаты обсудили освоение бюджета за 2019 год на заседании профильного комитета.
Сахалин.Инфо 18:42
Происшествия

В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте

REGNUM вчера в 11:06
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