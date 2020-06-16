Коронавирус
RT на русскомВ Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
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Общество
Зайцев не стал рассказывать о ходе проверки из-за празднования дня рождения Пяка
Напомню, о проверке чиновников заговорили после публикации ИА Sakh.com, в которой сказано, что некто, предположительно Зайцев и Ющук, поздравляли с днем рождения сахалинского предпринимателя Эрнеста Пяка в его же ресторане еще до того, как общепит открылся.
Сахалин.Инфо 04:01
Общество
В Госдуму внесен законопроект по легализации удаленной работы
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и группой сенаторов и депутатов внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удаленной работы.
Газета.Ru 12:43
Игры
Стоимость первого месяца подписки Origin Access на ПК снизилась до ₽69
Первый месяц подписки на Origin Access подешевел до ₽89 в PlayStation Store и ₽69 в Origin. Сколько продлится акция — неизвестно.
CyberSport.ru 14:05
Политика
Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена
В России вступил в силу федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает факт владения гражданами этих стран русским языком в качестве носителей.
РЕН ТВ 17:27
Авто
Российский рынок новых грузовиков ощутимо сократился
За январь—май нынешнего года рынок новых грузовиков в РФ сократился на 11% до 26,5 тыс. штук.
Росбалт 09:44
Финансы
Курс рубля к доллару обновил минимум июня
К 10:20 мск в понедельник 15 июня доллар подорожал на 23 коп. до 70,4 руб. — максимума начавшегося первого летнего месяца, но рубль остался стабилен к евро: европейская валюта торгуется на уровне закрытия торгов пятницы.
Вести.Ru вчера в 03:55
Происшествия
В Назрани в перестрелке погибли четыре человека
РИА Новости 09:47
Происшествия
Петербург из-за ливня вновь «ушел под воду»
Санкт-Петербург, 16 июня 2020, 19:51 — REGNUM Многие улицы Петербурга вечером 16 июня подтопило из-за ливня.
REGNUM 12:51
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Совет Федерации предложил сократить Новый год
Совет Федерации предложил ограничить новогодние каникулы 2021 года четырьмя днями с 1 по 3 января для компенсации нерабочих дней, объявленных во время пандемии коронавируса.
Вести.Ru 08:35
Футбол
Ари не поможет «Краснодару» до конца сезона
Ари травмирован, выбыл до конца сезона. Геркус назвал форварда "Краснодара" Ари ограниченным игроком У Спаича была неудачная операция.
Sport.ru 18:28
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Происшествия
Во французском Дижоне чеченцы устроили беспорядки
Во Франции в городе Дижон чеченцы из числа местной диаспоры устроили массовые беспорядки.
МонаВиста 04:43
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за въезжающими туристами
Власти Краснодарского края ослабят контроль за въезжающими на территорию региона туристами с 21 июня, сказал в эфире телеканала "Россия-1" губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
ТАСС 15:34
Общество
В России начинаются испытания вакцины от коронавируса
Минобороны России и Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступают к испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на людях.
RT на русском 18:42
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости 02:26
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия 10:33
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Армия и оружие
Северная Корея может ввести войска в демилитаризованную зону
Генштаб Корейской народной армии заявил, что Северная Корея изучает возможность введения войск в демилитаризованные по межкорейским соглашениям зоны, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР.
Аргументы и Факты вчера в 18:42
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС 14 июня в 20:44
Фигурное катание
Юлия Липницкая скоро станет мамой
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Ребенок должен появиться на свет в ближайшее время.
Вести.Ru 08:30
Общество
Сахалинские депутаты повспоминали бюджет прошлого года
Сахалинские депутаты обсудили освоение бюджета за 2019 год на заседании профильного комитета.
Сахалин.Инфо 18:42
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательница детсада опьянела на рабочем месте
REGNUM вчера в 11:06