Общее число летальных случаев в столице достигло 2919. Об этом информирует оперативный штаб. «В Москве скончались 55 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

В Москве умерли ещё 55 пациентов с коронавирусом

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