Коронавирус
RT на русскомВ Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли ещё восемь пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. «В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
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Политика
МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу
В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Происшествия
В результате бунта заключённых в колонии под Иркутском произошёл пожар
В исправительной колонии № 15 в городе Ангарске Иркутской области произошёл пожар в результате бунта заключенных, сообщает ТАСС.
RT на русском 12:06
Экономика
Утверждены новые критерии отбора системообразующих предприятий
Правкомиссия 10 апреля утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в интервью телеканалу "Россия-24" .
ТАСС 12:27
Экономика
Потребительские цены в США в марте упали максимально за пять лет
Потребительские цены в США в марте упали максимально более чем за пять лет в марте, и, вероятно, в дальнейшем этот показатель будет снижаться, поскольку вспышка коронавируса подавляет спрос на некоторые товары и услуги, компенсируя рост цен, связанный с дефицитом, вызванным перебоями в цепочке поставок, передает Reuters.
Вести.Ru 12:02
Происшествия
На МКАД два человека погибли в ДТП
При столкновении двух грузовых и одного легкового автомобиля на МКАД в столице погибли два человека и еще два пострадали, сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
РИА Новости 19:11
Политика
Белоруссия отказалась от покупки у России тестов на коронавирус
В начале апреля источники РБК сообщали, что Россия планирует отправить в страны СНГ около 3 тыс. тест-наборов диагностики, каждый из которых позволяет провести до 100 исследований на коронавирус.
РБК 19:29
Космос
Астрономы обнаружили огромную ультрафиолетовую дугу в созвездии Большой Медведицы
В созвездии Большой Медведицы обнаружена узкая, но протяженная область ультрафиолетового излучения.
N+1 02:23
Здоровье
Врач Мясников назвал опасность аппаратов ИВЛ
Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал об опасности аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в эфире программы "Соловьев Live" на YouTube.
Газета.Ru 18:09
Общество
Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса
В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости вчера в 20:09
Общество
Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет
Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета 07:23
Общество
Дети из сел вернутся в школы с 13 апреля в Новосибирской области
Дети из школ, которые находятся в сельских поселениях, вернутся к очной форме обучения с 13 апреля, об этом на брифинге заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
АиФ Новосибирск 09:05
Политика
Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства.
RT на русском 13:29
Энергетика
Москва и Эр-Рияд договорились о существенном сокращении добычи нефти
ТВ Центр вчера в 11:43
Энергетика
Bloomberg: переговоры ОПЕК+ и Мексики продолжатся 11 апреля
Участники сделки ОПЕК+ продолжат переговоры с Мексикой, которая отказалась от сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 19:39
Здоровье
Минздрав назвал соль средством для профилактики коронавируса
Минздрав сообщил о том, что обычная соль является средством, который можно использовать в качестве профилактики коронавируса.
Shraibikus News вчера в 10:06
Экономика
СМИ сообщили о плане правительства по поддержке экономики России
По версии СМИ, средства на реализацию плана властей планируется взять не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа, который в связи с ситуацией с ценами на нефть выглядит более рационально.
Известия 19:23
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Политика
Путин поручил следить за соблюдением карантина Росгвардии и МВД
Владимир Путин поручил следить за соблюдением карантина гражданами, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сотрудникам МВД и Росгвардии.
Профиль 04:08
Происшествия
В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом
В Хабаровском крае скончалась 77-летняя женщина, у которой было подтверждено заражение коронавирусом, сообщает в Instagram региональный минздрав.
РБК 08 апреля в 00:39
Энергетика
Аналитик прокомментировал сделку ОПЕК+
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT согласование ОПЕК+ сделки по сокращению добычи нефти.
RT на русском 16:20
Здоровье
Россияне нашли неожиданную замену маскам против коронавируса
Пластиковые экраны для лица по виду напоминают маску сварщика.
Радио Sputnik 19:00
Здоровье
В Уфе заподозрили коронавирус у 170 пациентов и врачей больницы
Первичный тест показал положительный результат у 170 пациентов и сотрудников республиканской больницы в Уфе, сообщил глава регионального минздрава Максим Забелин.
РИА Новости 07:46
Игры
Cyberpunk 2077 не войдёт в стартовую линейку PS5 и Xbox Series X
CyberSport.ru 00:43
Общество
В Москве вводят пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru 12:54
Экономика
До 50% туроператоров могут уйти с рынка из-за эпидемии
Пандемия Covid-19 вынудит до половины туроператоров по внутреннему и въездному туризму уйти с рынка.
Туристас вчера в 09:29
Энергетика
Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%
Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.
РБК 19:31
Политика
Трамп спрогнозировал число погибших от коронавируса в США
Как заявил президент США Дональд Трамп, власти скорректировали свои оценки и считают, что менее 100 тыс. жителей страны умрут от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:41
Хоккей
Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ
Абдул в сезоне-2019/20 стал лучшим бомбардиром чемпионата Словакии, выступая за братиславский Слован.
Советский спорт 15:23
Здоровье
Алиханов назвал клиентов клиники «ВиоМар» потенциальными убийцами
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пригрозил уголовным делом частной клинике «ВиоМар» в Гурьевске, которая продолжала работать в обычном режиме, несмотря на запрет*.
Русский Запад 09:28