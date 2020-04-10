Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли ещё восемь пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. «В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
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В Москве умерли еще восемь человек с коронавирусом

РБКвчера в 16:38

В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 16:45

В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

RT на русскомвчера в 16:42

Еще восемь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Интерфаксвчера в 16:52

Оперштаб: В Москве скончались восемь пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 16:36

В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом

Дождьвчера в 16:34

В Москве умерли восемь пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:34
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
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Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
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Политика

Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Общество

В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки

За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
2
Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
3
Общество

Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 01:46
2
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За сутки в России было выявлено 1786 новых случаев заболевания коронавирусом в 57 регионах.
ГТРК Марий Эл вчера в 08:40
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,8K
Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
3,7K
Общество

На Ставрополье выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

Еще 14 новых случаев COVID-19 выявлены на Ставрополье за сутки, общее число достигло 66, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 01:33
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Хоккей

Малкин верит, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Газета.Ru 09 апреля в 20:30
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Общество

Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 159 тысяч человек

В России под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 159 тысяч человек. Данные приводят в Роспотребнадзоре.
Комсомольская правда 02:20
Общество

ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов

Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса.
REGNUM вчера в 11:14
56
Общество

В Китае за сутки зафиксировали 42 новых случая заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил в пятницу о 42 случаях заражения коронавирусом нового типа, зарегистрированных в стране за минувшие сутки.
Московский Комсомолец 09 апреля в 20:51
9
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
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Общество

Румыния отказалась продавать зерно другим странам во время пандемии

Румыния стала первой страной, которая прекратила экспорт зерна во время пандемии коронавируса.
Суть событий вчера в 14:21
3
Здоровье

Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия

Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
1
Общество

Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
2,3K
Происшествия

В Тюменской области умерла первая пациентка с коронавирусом

В Тюменской области зарегистрирована первая смерть от коронавируса. Умерла 66-летняя женщина, прилетевшая из Москвы.
Коммерсантъ 00:31
12
Происшествия

Коронавирус подтвердили ещё у шести жителей Челябинской области

Челябинск, 11 апреля 2020, 08:24 — REGNUM В Челябинской области коронавирус подтверждён ещё у шестерых человек.
REGNUM 01:24
5
Общество

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
727
Общество

Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета вчера в 07:23
27
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин не исключает развода с Валерией

Иосиф Пригожин дал интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». Знаменитый продюсер высказался о ссорах с женой, певицей Валерией.
Bimru.ru 09 апреля в 12:23
19
Здоровье

Эксперт раскрыл число выздоравливающих после коронавируса россиян

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что лечение большей части пациентов с COVID-19 занимает около двух недель.
Профиль 01:09
1
Общество

В Башкирии сняли ограничение на продажу алкоголя

Глава Башкирии Радий Хабиров снял ограничение на розничную продажу алкогольной продукции в республике, которое было введено с начала режима самоизоляции из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
РИА Новости вчера в 16:59
47
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
1,3K
Шоу-бизнес

Собчак и Гудков «похоронили» Валентина Гафта

Московский Комсомолец вчера в 03:07
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Происшествия

В Подмосковье горит склад на площади 2000 «квадратов»

В Подмосковье загорелся склад на площади 2000 квадратных метров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС России.
Газета.Ru вчера в 23:52
1
Армия и оружие

На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»

На Украине провели успешные испытания противокорабельной ракеты Р-360 комплекса «Нептун».
Известия вчера в 18:13
648
Общество

Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов

В целях недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки ГИБДД усиливает контроль за въездом всего автотранспорта в Ростов-на-Дону.
Российская газета вчера в 15:54
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