В Москве умерли ещё восемь пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19. «В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.

В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

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