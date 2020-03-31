В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Экономика Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.

Общество Медперсонал больницы в Коммунарке может отправиться на самоизоляцию В больнице в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решается вопрос о самоизоляции или тестировании медперсонала, который контактировал с руководителем.

Происшествия В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.

Общество Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.

Кино Квентин Тарантино пишет рецензии на классические фильмы Поклонники голливудской звезды заметили, что официальном сайте принадлежащего Квентину Тарантино кинотеатра New Beverley в Лос-Анджелесе в последние несколько недель стали появляться его отзывы на классические фильмы.

Общество Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.

Гаджеты Бюджетный смартфон Honor 9A получил аккумулятор на 5000 мАч Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала фото после родов Светлана призналась: на этом фото ее первый выход в свет после родов. Всего двумя неделями ранее она родила первенца, Сергея Бондарчука.

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Экономика Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Армия и оружие ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Космос Хаббл фотографирует галактику с одной рукой NGC 4618, классифицирована как спиральная галактика с перемычками, отличается от других спиральных галактик тем, что имеет только одну руку, вращающуюся вокруг центра галактики.

Общество Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

Политика В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.

Общество Lamborghini начнет производство масок Автоконцерн FCA в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок в объеме не менее 1 млн в месяц.

Общество В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса Набор реагентов «АмплиСенс CoV-Bat-FL» выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 и не дает ложно-положительной реакции с образцами в высокой концентрации эпидемических коронавирусов человека, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.