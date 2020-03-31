Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
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В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:43

У скончавшихся от коронавируса в Москве пожилых пациентов были сопутствующие заболевания

Агентство Москва16:27

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Дождь16:23

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС16:24

Пять пожилых пациентов с COVID-19 скончались в Москве

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Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО16:29

В Москве умерли еще пятеро больных коронавирусом

Коммерсантъ16:25
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500 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки

За сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 2337.
Петрозаводск говорит 05:47
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru 13:17
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Твой Континент 04:20
Общество

Медперсонал больницы в Коммунарке может отправиться на самоизоляцию

В больнице в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решается вопрос о самоизоляции или тестировании медперсонала, который контактировал с руководителем.
News.ru 12:41
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В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина

На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 15:44
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Известия 14:31
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Квентин Тарантино пишет рецензии на классические фильмы

Поклонники голливудской звезды заметили, что официальном сайте принадлежащего Квентину Тарантино кинотеатра New Beverley в Лос-Анджелесе в последние несколько недель стали появляться его отзывы на классические фильмы.
Комсомольская правда 18:13
Общество

В России приостановили работу почти 40% торговых точек

Согласно результатам, в сегменте непродовольственных товаров больше всего пострадали магазины одежды — свою работу приостановили 85% таких торговых точек.
Дождь 12:48
Политика

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Городовой 00:39
Здоровье

За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек

За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Газета.Ru 14:59
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар 10:40
Гаджеты

Бюджетный смартфон Honor 9A получил аккумулятор на 5000 мАч

Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ.
Megaobzor.com вчера в 12:03
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Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда 19:02
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

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РИА Новости 11:26
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Светлана Бондарчук показала фото после родов

Светлана призналась: на этом фото ее первый выход в свет после родов. Всего двумя неделями ранее она родила первенца, Сергея Бондарчука.
Wday.ru 10:20
Энергетика

Европейский бензин приедет в Россию

По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК 17:00
Армия и оружие

ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка

Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 12:18
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Коммерсантъ 14:18
Космос

Хаббл фотографирует галактику с одной рукой

NGC 4618, классифицирована как спиральная галактика с перемычками, отличается от других спиральных галактик тем, что имеет только одну руку, вращающуюся вокруг центра галактики.
AstroNews.ru 29 марта в 05:05
Футбол

Самый возрастной футболист России: «В команде звали Пердуном, Песком. Понимаю, что это так, прикалываемся»

Парням из команды говорю: обращайтесь ко мне как хотите.
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Общество

Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки

Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Нижний сейчас 04:37
Политика

В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза

Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
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Общество

Lamborghini начнет производство масок

Автоконцерн FCA в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок в объеме не менее 1 млн в месяц.
BFM.ru 15:49
Общество

В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса

Набор реагентов «АмплиСенс CoV-Bat-FL» выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 и не дает ложно-положительной реакции с образцами в высокой концентрации эпидемических коронавирусов человека, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Кубань 24 00:05
Общество

В Карелии ограничили продажу алкоголя

Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 11:54
Транспорт

Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
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Игры

Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2

В немецком PS Store совершенно неожиданно, без анонсов и громких презентаций стал доступен предварительный заказ ремастера игры Call of Duty: Modern Warfare для консоли PlayStation 4.
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