Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
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Общество
500 новых случаев коронавируса зафиксировано в России за сутки
За сутки в России зарегистрировано 500 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 2337.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ
Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Общество
Медперсонал больницы в Коммунарке может отправиться на самоизоляцию
В больнице в Коммунарке, где коронавирусом заразился главный врач Денис Проценко, решается вопрос о самоизоляции или тестировании медперсонала, который контактировал с руководителем.
Происшествия
В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина
На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Кино
Квентин Тарантино пишет рецензии на классические фильмы
Поклонники голливудской звезды заметили, что официальном сайте принадлежащего Квентину Тарантино кинотеатра New Beverley в Лос-Анджелесе в последние несколько недель стали появляться его отзывы на классические фильмы.
Общество
В России приостановили работу почти 40% торговых точек
Согласно результатам, в сегменте непродовольственных товаров больше всего пострадали магазины одежды — свою работу приостановили 85% таких торговых точек.
Политика
Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Здоровье
За сутки от коронавируса во Франции скончались почти 500 человек
За минувшие сутки во Франции зафиксировано почти 7,5 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных в стране достигло 52 128.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
Гаджеты
Бюджетный смартфон Honor 9A получил аккумулятор на 5000 мАч
Новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,3-дюймовым экраном с соотношением сторон 20:9, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, сканером отпечатков пальцев на задней панели, возможностью зарядки других устройств, акустической системой громкостью 88 дБ.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показала фото после родов
Светлана призналась: на этом фото ее первый выход в свет после родов. Всего двумя неделями ранее она родила первенца, Сергея Бондарчука.
Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Экономика
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Армия и оружие
ВСУ устроили миномётную атаку по окраинам Донецка
Донецк, 31 марта 2020, 19:18 — REGNUM Миномётный обстрел окраин Донецка осуществила украинская сторона 31 марта, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
Согласно постановлению, со 2 апреля в Саратовской области вводится пропускной режим.
Космос
Хаббл фотографирует галактику с одной рукой
NGC 4618, классифицирована как спиральная галактика с перемычками, отличается от других спиральных галактик тем, что имеет только одну руку, вращающуюся вокруг центра галактики.
Футбол
Самый возрастной футболист России: «В команде звали Пердуном, Песком. Понимаю, что это так, прикалываемся»
Парням из команды говорю: обращайтесь ко мне как хотите.
Общество
Госдума одобрила закон о штрафах за нарушение карантина и фейки
Государственная Дума России 31 марта 2020 года одобрила в трех чтениях изменения в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП), предусматривающие ответственность за нарушение карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.
Политика
В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза
Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.
Общество
Lamborghini начнет производство масок
Автоконцерн FCA в ближайшие недели собирается наладить производство медицинских масок в объеме не менее 1 млн в месяц.
Общество
В России создали высокоточный тест для диагностики коронавируса
Набор реагентов «АмплиСенс CoV-Bat-FL» выявляет РНК коронавируса SARS-CoV-2 и не дает ложно-положительной реакции с образцами в высокой концентрации эпидемических коронавирусов человека, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Общество
В Карелии ограничили продажу алкоголя
Продажу алкоголя ограничили в Карелии в связи с распространением коронавирусной инфекции, купить спиртные напитки можно будет только с 10.00 до 14.00, соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Транспорт
Девять станций метро закроют в Санкт-Петербурге
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о закрытии на вход и выход девяти станций метро.
Игры
Activision внезапно выпустила ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В немецком PS Store совершенно неожиданно, без анонсов и громких презентаций стал доступен предварительный заказ ремастера игры Call of Duty: Modern Warfare для консоли PlayStation 4.