Коронавирус

ТАССТАССВ Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

РИА Новости16:43

У скончавшихся от коронавируса в Москве пожилых пациентов были сопутствующие заболевания

Агентство Москва16:27

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Дождь16:23

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС16:24

Пять пожилых пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Москва 2416:30

Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

РИАМО16:29

В Москве умерли еще пятеро больных коронавирусом

Коммерсантъ16:25
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В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
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Бывший президент «Марселя» Папе Диуф умер в возрасте 68 лет. Причиной смерти экс-функционера стал коронавирус.
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Газета.Ru 09:42
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Три человека провалились под лед на озере Изменчивое

Сегодня утром, 1 апреля, под лед на озере Изменчивом провалились три человека.
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В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя

В Карелии из-за коронавируса ограничили продажу алкоголя, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:32
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Microsoft наладила работу Интернета в Windows 10

Как отметили разработчики, пользователи Microsoft Teams, Microsoft Office, Office365, Outlook, Internet Explorer 11 и некоторых версий Microsoft Edge также могут испытывать трудности с подключением.
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Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Киргизии

На территории Киргизии в воскресенье, 29 марта, произошло землетрясение магнитудой 4,3, передает "Интерфакс" со ссылкой на сейсмологическую опытно-методическую экспедицию комитета науки Минобразования Казахстана.
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Согласно результатам социологического исследования, проведенного научно-техническим центром "Перспектива" по заказу страховой компании "Росгосстрах Жизнь" и банка "Открытие", две трети россиян не имеют сбережений, которые бы позволили им пережить экономический кризис, передает РБК.
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Рудковская высказалась о разводе Самойловой и Джигана

Рудковская отметила, что не верит в проблемы Джигана с алкоголем и наркотиками, а также в то, что Самойлова 10 лет не подозревала об изменах мужа.
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В России нашли способ уничтожить коронавирус

Lenta.ru 19:12
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ИИ предлагают использовать для выявления ДНК рака легких в крови

Американские ученые решили, что рак легких можно выявлять и на ранних стадиях, поэтому предложили новую методику, основанную на применении искусственного интеллекта.
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На прошлой неделе уголовное дело по аналогичной статье возбудили в отношении Георгия Образцова, самовольно покинувшего санаторий «Заря», где он находился на карантине в связи с коронавирусной инфекцией.
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В Алтайском крае зафиксировали первый случай коронавирусной инфекции

Первый случай заражения коронавирусной инфекцией выявлен у женщины, проживающей в Алтайском крае.
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У бактерии обнаружили гибкий метаболизм водорода

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Mount & Blade 2: Bannerlord вышла в ранний доступ в Steam. Игру можно приобрести со скидкой – 1529 рублей вместо 1699 рублей.
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Синоптики назвали сроки прихода способной затормозить COVID-19 погоды

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В Мосгордуму внесли проект о штрафах за нарушение самоизоляции

Жителей российской столицы, нарушивших режим самоизоляции, предложили наказывать административным штрафом в размере четырех тысяч рублей.
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Новый способ мошенничества с возвратом авиабилетов появился в России

Новый способ мошенничества, который связан с массовой отменой авиарейсов из-за пандемии коронавируса, появился в России.
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Мишустин освободил от должностей ряд глав департаментов правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин отправил в отставку несколько руководителей департаментов кабмина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный портал правовой информации.
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