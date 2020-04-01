В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.

с чего всё началось

В Китае, откуда началось распространение COVID-19, несколько дней назад сообщили о прекращении эпидемии. В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

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