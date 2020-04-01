Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Китае, откуда началось распространение COVID-19, несколько дней назад сообщили о прекращении эпидемии. В России на сегодняшний день зарегистрировано 2337 заразившихся коронавирусом (1613 из них — в Москве), более 120 человек вылечились.
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с чего всё началось

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новостивчера в 16:43

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Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

РИАМОвчера в 16:29

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:43

Пять пожилых пациентов с COVID-19 скончались в Москве

Москва 24вчера в 16:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:51

У скончавшихся от коронавируса в Москве пожилых пациентов были сопутствующие заболевания

Агентство Москвавчера в 16:27

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:24

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Дождьвчера в 16:23
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Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Происшествия

Двух свердловчан накажут за выгул собак во время самоизоляции

В общей сложности, по данным на вечер 31 марта, представители МВД уже привлекли к ответственности 11 нарушителей режима.
Российская газета вчера в 11:07
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

Москвичам запретят свободно передвигаться по городу без пропуска

Кремль же считает оправданным введение властями Москвы домашнего режима самоизоляции для жителей города и других новых ограничений из-за коронавируса, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 29 марта в 13:08
Общество

В GooglePlay появилось приложение для мониторинга москвичей на карантине

В описании приложении указывается, что оно предназначается «для социального мониторинга граждан и вызова помощи в экстренной ситуации».
Ведомости вчера в 21:18
Общество

Главы Минэнерго России и США обсудили цены на нефть

Министры энергетики США и России Дэн Бруйетт и Александр Новак обсудили изменение мировых цен на нефть.
Мой Брянск 01:03
Кино

Видео: профессиональные каскадёры показали бой из «Ведьмака»

Вашингтон, 30 марта 2020, 09:57 — REGNUM Команда каскадёров из США показала постановочный бой по мотивам франшизы «Ведьмак».
REGNUM 30 марта в 02:57
Общество

Представитель ВОЗ оценила меры России против коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью телеканалу «Россия 24» заявила, что меры, которые принимают в России в связи с пандемией коронавируса, помогут не допустить европейский сценарий распространения инфекции.
RT на русском вчера в 11:25
Политика

ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг популярности поправок к Конституции

Поправку к Конституции о гарантии доступной и качественной медпомощи россияне продолжают считать самой важной.
Газета.Ru вчера в 05:35
Финансы

Доллар снова подорожает: дешевая нефть утопит рубль

Курс рубля практически напрямую зависит от цен на нефть, а они снижаются на фоне пандемии вируса и падения мирового производства, рассказал Николай Клёнов, финансовый аналитик инвестиционной компании Raison Asset Management.
Утро.ru вчера в 03:46
Политика

Посол России в США заявил о готовности продлить с Вашингтоном СНВ-3

Ранее заместитель директора департамента МИД России по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Леонтьев заявил, что у России и США не осталось времени на выработку новой версии договора до истечения срока действия соглашения.
РБК вчера в 21:54
Общество

Госдума утвердила штрафы для нарушителей карантина

Государственная Дума РФ приняла во втором чтении законопроект, предполагающий введение административного наказания для нарушителей карантина.
Эксперт Северо-Запад вчера в 04:29
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Экономика

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Единоборства

Президент UFC сделал заявление о бое Хабиба и Фергюсона

FightTime.ru вчера в 06:10
Общество

За сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусом в 24 регионах, из них 387 в Москве и 48 в Петербурге.
Вечерняя Казань вчера в 05:05
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал меньше смотреть новости про коронавирус

Роспотребнадзор на фоне пандемии COVID-19 советует россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если эта информация плохо сказывается на психологическом состоянии.
РИА Новости вчера в 22:08
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

В Северной Осетии выявили двух первых заразившихся коронавирусом

В Северной Осетии выявили два первых случая заражения новым коронавирусом. Об этом сообщается на сайте властей региона.
РБК 01:06
Политика

Самолет ВКС России с медицинским оборудованием вылетел в США

Газета.Ru вчера в 21:38
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Авто

Автопром в Китае столкнулся с проблемой низкого спроса

Улучшение эпидемиологической ситуации в Китае позволило местному автопрому восстановить производство на 97%, однако теперь его настигла новая проблема – низкий спрос.
Автоновости дня 30 марта в 12:32
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Экономика

Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам

Банки считают трудноосуществимой возможность использования платежей по картам для отслеживания нарушителей карантинных мер, для того, чтобы запустить такую систему, им понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах.
РБК 00:00
Здоровье

Установлена связь между смертностью от коронавируса и прививкой БЦЖ

Эпидемиологам из США удалось установить наличие связи между смертностью от коронавируса и популярной в России прививкой БЦЖ.
Твой Континент вчера в 04:20
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
Главное