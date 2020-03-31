В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

Энергетика Европейский бензин приедет в Россию По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.

Шоу-бизнес Дана Борисова рассказала, как работала эскортницей Дана Борисова, прошедшая заточение в рехабах, явно знает, чем занять себя в изоляции, и на карантине явно не скучает: как следует обеззаразившись, девушка вышла в прямой эфир «Инстаграма».

Политика Трамп выразил готовность обсудить с Байденом борьбу с коронавирусом Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов передавать аппараты искусственной вентиляции легких другим странам для борьбы с коронавирусом.

Общество Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Общество Шесть регионов России отказались от режима самоизоляции Шесть из 85 регионов России не стали пока в рамках борьбы с распространением коронавируса вводить режим жесткого карантина для своих жителей, 1 апреля сообщает ТАСС.

Общество Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.

Шоу-бизнес Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании 53-летняя российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что попала на больничную койку в Испании, где большую часть времени она проживает с 2016 года из-за учебы младшей дочери.

Общество У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.

Гаджеты В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.

Армия и оружие Талибы решили не воевать в афганских районах со вспышками COVID-19 Движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово объявить режим прекращения огня в подконтрольных ему районах Афганистана в том случае, если там будут зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19, передает Associated press (AP) со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.

Политика Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, согласно которому от должности статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения по собственному желанию освобожден Дмитрий Костенников, передает ТАСС.

Происшествия Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.