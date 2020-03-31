Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
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В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 16:43

У скончавшихся от коронавируса в Москве пожилых пациентов были сопутствующие заболевания

Агентство Москвавчера в 16:27

Пять пожилых пациентов с COVID-19 скончались в Москве

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Еще 5 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

РИАМОвчера в 16:29

В Москве количество жертв коронавируса достигло 16

Интерфаксвчера в 16:31

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАССвчера в 16:24

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Дождьвчера в 16:23
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Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
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РБК 15:55
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Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера

"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Радио Sputnik 20:00
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Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
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Общество

Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом

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Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Газета.Ru 18:20
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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ИА Красная Весна 14:37
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Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании

53-летняя российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что попала на больничную койку в Испании, где большую часть времени она проживает с 2016 года из-за учебы младшей дочери.
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Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

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На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Ведомости вчера в 09:06
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В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию

В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.
РИА Новости 18:26
Армия и оружие

Талибы решили не воевать в афганских районах со вспышками COVID-19

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово объявить режим прекращения огня в подконтрольных ему районах Афганистана в том случае, если там будут зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19, передает Associated press (AP) со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.
Интерфакс 17:51
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета 18:26
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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, согласно которому от должности статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения по собственному желанию освобожден Дмитрий Костенников, передает ТАСС.
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Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
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Режим самоизоляции для прибывших из других регионов введен в Приамурье

В Амурской области, которая имеет самую протяженную границу с Китаем, с 23 января введен режим повышенной готовности.
Интерфакс - Россия 08:22
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Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM 07:29
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