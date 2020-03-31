Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
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У скончавшихся от коронавируса в Москве пожилых пациентов были сопутствующие заболевания
Агентство Москвавчера в 16:27
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Энергетика
Европейский бензин приедет в Россию
По оценкам агентства, бензин из России стоит дороже импортной альтернативы по меньшей мере на 6–8 тыс. руб. за тонну.
Шоу-бизнес
Дана Борисова рассказала, как работала эскортницей
Дана Борисова, прошедшая заточение в рехабах, явно знает, чем занять себя в изоляции, и на карантине явно не скучает: как следует обеззаразившись, девушка вышла в прямой эфир «Инстаграма».
Политика
Трамп выразил готовность обсудить с Байденом борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов передавать аппараты искусственной вентиляции легких другим странам для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
Жителя Бердска оштрафовали на 500 рублей за нарушение самоизоляции
Первый случай административного штрафа за нарушение режима изоляции для профилактики распространения коронавируса зафиксирован в Новосибирской области.
Экономика
Кудрин допускает падение ВВП России на 8% в 2020 году
Москва, 1 апреля 2020, 20:41 — REGNUM Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключает падения ВВП России в 2020 году до 8% при наихудшем сценарии.
Общество
Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России
Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Общество
Минтруда Чувашии пояснило, должны ли платить в двойном размере на этой неделе
Какие: Работающие жители Чувашии интересуются, полагается ли им надбавка за работу в "нерабочую" для всей страны неделю.
Общество
МВД сообщило о 1250 протоколах на нарушителей самоизоляции
На 1 апреля правоохранительные органы выписали 1250 протоколов об административном нарушении в отношении тех, кто пренебрег самоизоляцией.
Наука
Фантастически реальная «Космическая одиссея»: 6 загадок блокбастера
"Если вы поняли фильм, значит, мы потерпели неудачу". Так говорили создатели блокбастера "Космическая одиссея 2001 года".
Общество
Российская таможня обложила налогом помощь в борьбе с коронавирусом
Собранный в Китае для Свердловской области гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом столкнулся с трудностями на российской таможне.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Общество
Шесть регионов России отказались от режима самоизоляции
Шесть из 85 регионов России не стали пока в рамках борьбы с распространением коронавируса вводить режим жесткого карантина для своих жителей, 1 апреля сообщает ТАСС.
Общество
Министр здравоохранения Израиля заразился коронавирусом
В Израиле коронавирусом, по данным на 1 апреля, заразились 6 092 человека, 26 человек умерли от COVID-19.
Политика
Трамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии
Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Армия и оружие
Силы Триполи нанесли удары по авиабазе Ливийской национальной армии
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании
53-летняя российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева сообщила, что попала на больничную койку в Испании, где большую часть времени она проживает с 2016 года из-за учебы младшей дочери.
Финансы
Эксперт дал прогноз по курсу рубля на апрель
Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич дал прогноз по курсу рубля на апрель.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
На прошлой неделе в больницу в Коммунарке приезжал президент России Владимир Путин и лично общался с главным врачом Проценко.
Гаджеты
В Samsung Galaxy S20 обнаружили скрытую функцию
В смартфонах Galaxy S20 новой флагманской линейки южнокорейской компании Samsung обнаружили скрытый для пользователей компромиссный режим работы дисплея.
Армия и оружие
Талибы решили не воевать в афганских районах со вспышками COVID-19
Движение "Талибан" (запрещено в РФ) готово объявить режим прекращения огня в подконтрольных ему районах Афганистана в том случае, если там будут зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19, передает Associated press (AP) со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина, согласно которому от должности статс-секретаря – заместителя министра здравоохранения по собственному желанию освобожден Дмитрий Костенников, передает ТАСС.
Футбол
Болельщик «Ротора» выложил видео о былых победах команды
Болельщик "сине-голубых" Марк Шатохин выложил на YouTube видео, в котором собрал фрагменты матчей и интервью 90-х годов.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Экономика
Богатейшие жители России в марте потеряли более 33 миллиардов долларов
В среду, 1 апреля, стало известно, что богатейшие жители России потеряли за первый квартал 2020 года 62,6 миллиарда долларов США.
Общество
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Общество
Режим самоизоляции для прибывших из других регионов введен в Приамурье
В Амурской области, которая имеет самую протяженную границу с Китаем, с 23 января введен режим повышенной готовности.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.