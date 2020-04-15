Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. Таким образом, общее число погибших выросло до 113 человек. Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет.
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Штаб: В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Агентство Москва15:48

В Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Вечерняя Москва15:48

В Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Москва 2415:47

В Москве умерли семь человек с коронавирусом

ТАСС15:47

В Москве умерли еще 7 пациентов с коронавирусом

Национальная служба новостей15:51

В Москве еще семь человек умерли от коронавируса

Газета.Ru15:49

В Москве от коронавируса умерло еще 11 пациентов

АБНвчера в 17:38
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Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил, что выступает против назначения Валерия Польховского на должность нового главного тренера сборной России.
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Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
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В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
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Газета.Ru 12:50
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Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области

Напомним, что 9 апреля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил новый перечень «соответствующих территорий», куда вошли населенные пункты, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.
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