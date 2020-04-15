Количество заражённых коронавирусом COVID-19 в мире преодолело отметку в два миллиона человек. В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776.

В Москве умерли семь заболевших коронавирусом

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