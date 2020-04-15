Коронавирус
Lenta.ruВ Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. Таким образом, общее число погибших выросло до 113 человек. Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет.
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Большинство скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:31
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Происшествия
Планировавших теракт таджиков-исламистов задержали в Германии
В разных местах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия утром 15 апреля были задержаны четверо таджиков.
Lenta.ru 08:59
Транспорт
На въездах в Москву и в метро образовались большие пробки
Коммерсантъ 04:25
Гаджеты
Аналитики зафиксировали рост продаж смартфонов в России
Продажи смартфонов за первый квартал 2020 года в России выросли по сравнению с прошлогодними показателями торговли, выяснили торговые аналитики.
ИА Красная Весна 10:39
Политика
Захарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США в вопросе с российскими школьниками «страшной махинацией», отметив, что Госдепартамент снял с себя любую ответственность за судьбу учащихся.
Известия 17:03
Общество
Покровская больница в Петербурге приостановила прием пациентов
В Покровской больнице в Петербурге приостановили прием пациентов из-за отсутствия свободных коек. Об этом сообщает городской комздрав.
Росбалт 14:37
Политика
Трамп пообещал помочь России аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Общество
Туроператор назвал сроки возобновления полетов за границу
Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура рассказал о примерных сроках восстановления международного авиасообщения, которое было прекращено из-за глобальной пандемии коронавируса.
Суть событий 12:51
Политика
РБК: в Кремле решили перенести парад Победы
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
Политика
Президент объявил благодарность губернатору Подмосковья
Президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Газета.Ru 16:26
Кино
Марк Руффало о будущем Халка: «Окончательно ничего не решено»
Игромания.ру 11:31
Здоровье
Нью-йоркский врач рассказал по дням, как протекает COVID-19
Врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан, заразившийся коронавирусом, рассказал РИА Новости, как по дням протекала его болезнь.
РИА Новости 02:09
Экономика
Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса
Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Коммерсантъ 14:16
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Шоу-бизнес
19-летний сын Кирилла Андреева женился
Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru 15:01
Общество
Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера
Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало датированное 3 мая 1945 года донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.
РИА Новости 17:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева принимает поздравления от близких и друзей
Знаменитые друзья и близкие с самого утра оставляют поздравления в инстаграме, устраивают сюрпризы и исполняют хиты певицы.
РИА Новости 09:59
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
Ведомости 11:35
Здоровье
Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые
По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv 00:52
Здоровье
64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома
64 инфицированных коронавирусом в Тульской области лечатся на дому. У них заболевание проходит в легкой форме.
Тульская служба новостей 11:18
Здоровье
В России выросло число бессимптомных случаев заболевания коронавирусом
Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, около трети носителей коронавируса в России могут даже не знать о том, что болеют, потому что у них нет ни температуры, ни кашля, ни каких-либо других симптомов.
Newsler.ru 05:25
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета 09:05
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
Происшествия
Суд рассмотрит дело о пожаре при строительстве сахалинской ГРЭС-2
Томаринский районный суд Сахалинской области рассмотрит уголовное дело о несоблюдении пожарной безопасности в вахтовом поселке конденсационной электростанции (ГРЭС-2), приведшей к трагедии и гибели 3 человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
РАПСИ 09:24
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Дюна» Вильнева
Sibnet Новости 04:36
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00