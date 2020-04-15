Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. Таким образом, общее число погибших выросло до 113 человек. Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет.
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В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом

РБК16:46

Большинство скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:31

В Москве умерли семь заболевших коронавирусом

Газета.Ru17:18

Семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались в Москве

Интерфакс16:17

Штаб: В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Агентство Москва15:48

В Москве умерли семь человек с коронавирусом

ТАСС15:47

В Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Москва 2415:47
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Происшествия

Планировавших теракт таджиков-исламистов задержали в Германии

В разных местах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия утром 15 апреля были задержаны четверо таджиков.
Lenta.ru 08:59
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Транспорт

На въездах в Москву и в метро образовались большие пробки

Коммерсантъ 04:25
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Гаджеты

Аналитики зафиксировали рост продаж смартфонов в России

Продажи смартфонов за первый квартал 2020 года в России выросли по сравнению с прошлогодними показателями торговли, выяснили торговые аналитики.
ИА Красная Весна 10:39
Политика

Захарова обвинила Госдеп в махинации с застрявшими в США школьниками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия США в вопросе с российскими школьниками «страшной махинацией», отметив, что Госдепартамент снял с себя любую ответственность за судьбу учащихся.
Известия 17:03
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Общество

Покровская больница в Петербурге приостановила прием пациентов

В Покровской больнице в Петербурге приостановили прием пациентов из-за отсутствия свободных коек. Об этом сообщает городской комздрав.
Росбалт 14:37
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Политика

Трамп пообещал помочь России аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
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Общество

Туроператор назвал сроки возобновления полетов за границу

Генеральный директор TUI Россия Тарас Демура рассказал о примерных сроках восстановления международного авиасообщения, которое было прекращено из-за глобальной пандемии коронавируса.
Суть событий 12:51
17
Политика

РБК: в Кремле решили перенести парад Победы

В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 13:54
1,1K
Общество

Коронавирус обнаружили у 668 моряков с авианосца «Шарль де Голль»

РИА Новости 14:41
23
Политика

Президент объявил благодарность губернатору Подмосковья

Президент России Владимир Путин распорядился объявить благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Газета.Ru 16:26
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Кино

Марк Руффало о будущем Халка: «Окончательно ничего не решено»

Игромания.ру 11:31
Здоровье

Нью-йоркский врач рассказал по дням, как протекает COVID-19

Врач одной из нью-йоркских больниц Марлен Каплан, заразившийся коронавирусом, рассказал РИА Новости, как по дням протекала его болезнь.
РИА Новости 02:09
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Экономика

Российская туротрасль недополучит 1,5 трлн рублей из-за коронавируса

Российская туристическая отрасль из-за коронавируса COVID-19 недополучит, по предварительным данным, около 1,5 трлн руб. доходов в первом полугодии 2020 года, следует из письма руководителя Ростуризма Зарины Догузовой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
Коммерсантъ 14:16
2
Экономика

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
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Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
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Шоу-бизнес

19-летний сын Кирилла Андреева женился

Супруги воспитывают единственного сына - Кирилла. Сегодня сын певца сообщил, что женился, разместив в инстаграм свадебное фото.
Paparazzi.ru 15:01
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Общество

Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало датированное 3 мая 1945 года донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.
РИА Новости 17:10
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева принимает поздравления от близких и друзей

Знаменитые друзья и близкие с самого утра оставляют поздравления в инстаграме, устраивают сюрпризы и исполняют хиты певицы.
РИА Новости 09:59
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Гаджеты

Apple представила новый iPhone SE

Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
Ведомости 11:35
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Здоровье

Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые

По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
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Общество

В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса

Показатели смертности от коронавируса в стране снова начали расти. В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса.
Piter.tv 00:52
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Здоровье

64 из 130 больных коронавирусом в Тульской области лечатся дома

64 инфицированных коронавирусом в Тульской области лечатся на дому. У них заболевание проходит в легкой форме.
Тульская служба новостей 11:18
4
Шоу-бизнес

В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

РБК 13:59
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Здоровье

В России выросло число бессимптомных случаев заболевания коронавирусом

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову, около трети носителей коронавируса в России могут даже не знать о том, что болеют, потому что у них нет ни температуры, ни кашля, ни каких-либо других симптомов.
Newsler.ru 05:25
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Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета 09:05
Спорт

Карлсен проиграл 16-летнему Фирудже в финале шахматного онлайн-турнира

ТАСС Спорт 15:51
Игры

Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю

Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна 13:56
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Происшествия

Суд рассмотрит дело о пожаре при строительстве сахалинской ГРЭС-2

Томаринский районный суд Сахалинской области рассмотрит уголовное дело о несоблюдении пожарной безопасности в вахтовом поселке конденсационной электростанции (ГРЭС-2), приведшей к трагедии и гибели 3 человек, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
РАПСИ 09:24
Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Дюна» Вильнева

Sibnet Новости 04:36
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Здоровье

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
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