Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Москве умерли семь заболевших коронавирусом

Количество заражённых коронавирусом COVID-19 в мире преодолело отметку в два миллиона человек. В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776.
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В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом

РБК16:46

Большинство скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:31

Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Известия15:46

Штаб: В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Агентство Москва15:48

В Москве умерли семь человек с коронавирусом

ТАСС15:47

В Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом

Москва 2415:47

В Москве умерли семь заболевших коронавирусом

Газета.Ru17:18
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
3,2K
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
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Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек

За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News 12:28
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Происшествия

Семь лесных пожаров ликвидировано за сутки в Иркутской области

За последние сутки общая площадь пожаров в лесном фонде Иркутской области составила 34,7 га, покрытых лесом, 31 га – не покрытых лесом, 32 га – нелесной территории.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 21:03
Экономика

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия 17:10
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Общество

Из-за проверки пропусков в московском метро образовались очереди

Известия 02:28
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Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Экспресс газета 12:28
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4,3K
Общество

В Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Один пациент с коронавирусом скончался.
RT на русском вчера в 21:28
Политика

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
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Происшествия

Жительница Кузбасса «замаскировала» запой под карантин

Кузбасская полиция возбудила административное дело в отношении 39-летней жительницы поселка Ижморский, пытавшейся попасть на карантин из-за прогулов.
Российская газета 07:34
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Здоровье

Игорь Кобзев призвал жителей Приангарья не гулять с детьми

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с детьми без крайней необходимости.
ИркСиб 21:25
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира

Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры 14:47
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Здоровье

Среди заболевших коронавирусом в Свердловской области есть челябинцы

Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области подтвердили диагноз еще у 12 человек.
Радио Business FM Челябинск 05:09
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Политика

Захарова ответила на статью NYT о «дезинформации» в здравоохранении

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки.
RT на русском 18:58
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Шоу-бизнес

Селена Гомес судится с создателями игры из-за похожей на нее героини

По данным TMZ, Селена Гомес подала в суд на создателей видеоигры «Одежда навсегда — стайлинг-игра» (Clothes Forever — Styling Game) из-за похожего на нее персонажа.
RuNews24.ru 19:58
Общество

В США за день умерли почти 2,5 тысячи человек с коронавирусом

Около 2,5 тысячи человек с коронавирусом скончались за день в США, это новый антирекорд в США и в мире, сообщил Университет Джонса Хопкинса.
РИА Новости 20:48
Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
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Происшествия

В Прикамье выявили ещё 27 заболевших коронавирусом

Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье достигло 114, 19 выздоровели, 3 скончались, еще 92 на лечении, на «карантине» дома 1872 человек.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:56
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Фигурное катание

Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости вчера в 06:00
Кино

Марк Руффало о будущем Халка: «Окончательно ничего не решено»

Игромания.ру 11:31
Игры

Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4

В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру вчера в 12:07
14
Здоровье

США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года

Американские власти могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года.
Evo-rus.com 13:57
15
Экономика

Начала работу 29 сессия Заксобрания Иркутской области

Утром в среду, 15 апреля, под руководством спикера Александра Ведерникова открылась 29 сессия Законодательного Собрания Иркутской области.
ИркСиб вчера в 23:08
Хоккей

Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру

Газета.Ru вчера в 13:28
Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372

На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
5
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3,2K
Экономика

Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий

Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
5,1K
Политика

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ 11:37
1,2K
Главное