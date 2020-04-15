Коронавирус
Газета.RuВ Москве умерли семь заболевших коронавирусом
Количество заражённых коронавирусом COVID-19 в мире преодолело отметку в два миллиона человек. В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776.
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Большинство скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:31
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Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:20
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек
За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News 12:28
Происшествия
Семь лесных пожаров ликвидировано за сутки в Иркутской области
За последние сутки общая площадь пожаров в лесном фонде Иркутской области составила 34,7 га, покрытых лесом, 31 га – не покрытых лесом, 32 га – нелесной территории.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 21:03
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия 17:10
Кино
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Экспресс газета 12:28
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Один пациент с коронавирусом скончался.
RT на русском вчера в 21:28
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Происшествия
Жительница Кузбасса «замаскировала» запой под карантин
Кузбасская полиция возбудила административное дело в отношении 39-летней жительницы поселка Ижморский, пытавшейся попасть на карантин из-за прогулов.
Российская газета 07:34
Здоровье
Игорь Кобзев призвал жителей Приангарья не гулять с детьми
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с детьми без крайней необходимости.
ИркСиб 21:25
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры 14:47
Здоровье
Среди заболевших коронавирусом в Свердловской области есть челябинцы
Специалисты лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии по Свердловской области подтвердили диагноз еще у 12 человек.
Радио Business FM Челябинск 05:09
Политика
Захарова ответила на статью NYT о «дезинформации» в здравоохранении
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки.
RT на русском 18:58
Шоу-бизнес
Селена Гомес судится с создателями игры из-за похожей на нее героини
По данным TMZ, Селена Гомес подала в суд на создателей видеоигры «Одежда навсегда — стайлинг-игра» (Clothes Forever — Styling Game) из-за похожего на нее персонажа.
RuNews24.ru 19:58
Общество
В США за день умерли почти 2,5 тысячи человек с коронавирусом
Около 2,5 тысячи человек с коронавирусом скончались за день в США, это новый антирекорд в США и в мире, сообщил Университет Джонса Хопкинса.
РИА Новости 20:48
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru 13:57
Происшествия
В Прикамье выявили ещё 27 заболевших коронавирусом
Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье достигло 114, 19 выздоровели, 3 скончались, еще 92 на лечении, на «карантине» дома 1872 человек.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 03:56
Фигурное катание
Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег
РИА Новости вчера в 06:00
Кино
Марк Руффало о будущем Халка: «Окончательно ничего не решено»
Игромания.ру 11:31
Игры
Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру вчера в 12:07
Здоровье
США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года
Американские власти могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года.
Evo-rus.com 13:57
Экономика
Начала работу 29 сессия Заксобрания Иркутской области
Утром в среду, 15 апреля, под руководством спикера Александра Ведерникова открылась 29 сессия Законодательного Собрания Иркутской области.
ИркСиб вчера в 23:08
Хоккей
Двукратный обладатель Кубка Стэнли завершил карьеру
Газета.Ru вчера в 13:28
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ 11:37