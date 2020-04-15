Количество заражённых коронавирусом COVID-19 в мире преодолело отметку в два миллиона человек. В России болеют 24 567 человек. В Москве число заболевших составляет 14 776.

В Москве умерли семь заболевших коронавирусом

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,2K

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 29

Происшествия Семь лесных пожаров ликвидировано за сутки в Иркутской области За последние сутки общая площадь пожаров в лесном фонде Иркутской области составила 34,7 га, покрытых лесом, 31 га – не покрытых лесом, 32 га – нелесной территории.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,3K

Общество В Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом за сутки В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Один пациент с коронавирусом скончался.

Политика Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет». 545

Происшествия Жительница Кузбасса «замаскировала» запой под карантин Кузбасская полиция возбудила административное дело в отношении 39-летней жительницы поселка Ижморский, пытавшейся попасть на карантин из-за прогулов. 9

Здоровье Игорь Кобзев призвал жителей Приангарья не гулять с детьми Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев призвал родителей соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу с детьми без крайней необходимости. 8

Политика Захарова ответила на статью NYT о «дезинформации» в здравоохранении Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию New York Times о «дезинформации» в российском здравоохранении, заявила, что американские политики традиционно пытаются находить виновных, чтобы не брать ответственность за свои ошибки. 390

Шоу-бизнес Селена Гомес судится с создателями игры из-за похожей на нее героини По данным TMZ, Селена Гомес подала в суд на создателей видеоигры «Одежда навсегда — стайлинг-игра» (Clothes Forever — Styling Game) из-за похожего на нее персонажа.

Общество В США за день умерли почти 2,5 тысячи человек с коронавирусом Около 2,5 тысячи человек с коронавирусом скончались за день в США, это новый антирекорд в США и в мире, сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Энергетика Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters. 539

Происшествия В Прикамье выявили ещё 27 заболевших коронавирусом Общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Прикамье достигло 114, 19 выздоровели, 3 скончались, еще 92 на лечении, на «карантине» дома 1872 человек. 51

Экономика Начала работу 29 сессия Заксобрания Иркутской области Утром в среду, 15 апреля, под руководством спикера Александра Ведерникова открылась 29 сессия Законодательного Собрания Иркутской области.

Здоровье Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372 На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook. 5

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,2K