Коронавирус
Lenta.ruВ Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. Таким образом, общее число погибших выросло до 113 человек. Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет.
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Большинство скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы16:31
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Технологии
Хакеры выставили на продажу тысячи аккаунтов Zoom
Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB обнаружила, что в даркнете появились объявления о продаже 4,2 тыс. аккаунтов сервиса для видеоконцеренций Zoom, из которых 31 принадлежит пользователя в домене .ru.
Коммерсантъ вчера в 08:40
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ
США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
Происшествия
Сахалинец умер с предварительным диагнозом воспаление легких, проводится проверка по коронавирусу
По предварительным данным, причиной смерти могли стать тромбоэмболия или воспаление легких, отмечает пресс-служба.
Интерфакс - Россия 20:05
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru 20:30
Финансы
ЦБ объяснил отток ликвидности из банков в марте
Отток ликвидности из российских банков, который наблюдался в марте 2020 года, был связан с ростом спроса на наличные.
Компания 10:11
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:40
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
Коммерсантъ 19:30
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Проверки пропусков на городском транспорте в Москве переводят полностью в автоматический режим, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
РИА Новости 12:50
Футбол
Футбольная революция в Европе. Прогнозы и реальность
Дни идут, пандемии коронавируса не видно ни конца, ни края, даты возобновления футбольного сезона вынужденно переносятся все дальше и дальше, и УЕФА приходится рассматривать все более экстравагантные варианты концовки.
Советский спорт 17:00
Политика
Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Звезда» прокомментировала недавнюю публикацию газеты New York Times, в которой утверждается, что Россия якобы организовала систему «дезинформации», якобы способствующую распространению опасных заболеваний, в том числе коронавируса и Эболы.
Взгляд.ру 19:38
Наука
Представлен фермент, который расщепляет пластик
Goroday.ru 08:50
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service 13:02
Общество
«Новая газета» закрыла доступ к материалу по коронавирусу в Чечне
"Новая газета" закрыла доступ на своём сайте к материалу о ситуации с коронавирусом в Чечне по требованию Роскомнадзора, однако в полученном от ведомства письме не были указаны причины такого решения, издание обратится в Генпрокуратуру за разъяснениями, сообщил РИА Новости главный редактор Дмитрий Муратов.
РИА Новости 16:35
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт 08:11
Энергетика
МЭА ждет балансировки рынка уже во втором полугодии
МЭА ждет балансировки рынка уже во втором полугодии В апреле мировой спрос на нефть упал почти на треть, тогда как добыча, уже не ограниченная договоренностями, продолжает увеличиваться.
Коммерсантъ 14:54
Экономика
Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд
Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
Армия и оружие
В Сети на видео продемонстрировали превосходство американского танка Abrams над Т-14 «Армата»
На YouTube было опубликовано видео, автор которого проводит сравнение танка M1A2 "Abrams" США с российским Т-14 на платформе "Армата", а также "Черной пантерой" из Южной Кореи и китайскими Type-96 и Type-99.
Discover24 вчера в 13:01
Наука
Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Согласно проведенному исследования, канадские специалисты подтвердили, что препарат ремдесивир способен блокировать размножение вируса SARS-CoV-2 в организме.
Страна Советов on-line 08:51
Политика
США подозревают Китай в тайном проведении ядерных испытаний
США подтвердили подозрения в адрес КНР в тайном проведении ядерных испытаний, соответствующий доклад опубликовал в среду госдепартамент.
РИА Новости 19:36
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
Общество
В Москве усилят контроль за наличием спецпропусков
«С этой недели в городе вводятся электронные пропуска, контроль за которыми будет с каждым днём усиливаться», — цитирует Собянина РИА Новости.
RT на русском 11:53
Футбол
Блаттер: «США или Япония могут принять ЧМ-2022 вместо Катара»
Ранее министерство юстиции США обвинило Россию и Катар в подкупе чиновников ФИФА. США могли бы провести этот турнир вместо ЧМ-2026.
Soccer.ru 19:37
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Футбол
Широков: Слуцкого перед Евро-2016 накрыла эйфория
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и московского "Спартака" Роман Широков поделился воспоминаниями от чемпионата Европы 2016 года.
Газета.Ru 18:48
Политика
МИД: Больше всего россиян осталось в Таиланде, Индии и Индонезии
Самое большое число россиян остаются в Таиланде, Индии, Индонезии. Сейчас власти прорабатывают вопрос об их возвращении в Россию.
Российская газета 19:09
Шоу-бизнес
Ургант примкнул к новому тренду и прикрыл тело подушкой
Звезды прикрыли свои тела подушками, закрепив их на талии поясами. Запись выпуска доступна на YouTube.
Lenta.ru 20:24
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17