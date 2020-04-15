Коронавирус
Lenta.ruВ Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. Таким образом, общее число погибших выросло до 113 человек. Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет.
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Большинство скончавшихся пациентов имели сопутствующие заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 16:31
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков
Уже на этой неделе в Красноярске начнется тестирование системы электронных пропусков — это сообщил министр цифрового развития и связи края Николай Распопин.
ТВ-Енисей вчера в 09:28
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Энергетика
WSJ: В США нефтяные компании приостанавливают добычу нефти
В США нефтяные компании начинают закрывать скважины. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
МонаВиста 14 апреля в 05:52
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков
ТВ Центр вчера в 03:57
Политика
Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по имеющимся у него данным, государство преодолело пик по числу случаев коронавируса.
РБК вчера в 18:00
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера
В донесении от 3 мая 1945 года маршала Георгия Жукова советскому вождю Иосифу Сталину говорится о контрразведке под названием «Смерш».
НИА-Кузбасс вчера в 20:23
Авто
Эксклюзив по цене Lada Vesta: самые дикие автомобили, которые продаются в России
Машина успела поучаствовать в международном ралли солнцемобилей «Тур де сол» в Швейцарии и нескольких экологических пробегах в России.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Общество
Россияне за неделю подали 180 тысяч заявок на пособие по безработице
Через госпортал «Работа в России» в ведомство обратились более 180 тысяч россиян с заявлениями на регистрацию.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей
За минувшие сутки в США число умерших пациентов с коронавирусом составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты.
РИА Новости 14 апреля в 21:33
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
Политика
В бундестаге выступили за «Северный поток-2» против газа из США
Строительство газопровода "Северный поток - 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
РЕН ТВ вчера в 21:49
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости вчера в 11:35
Гаджеты
Honor представил линейку доступных флагманов Honor 30
Honor, бренд китайской компании Huawei, презентовал линейку доступных флагманов Honor 30.
News.ru вчера в 07:38
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
На Сахалине перевернулся военный большегруз
Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Военный КамАЗ утром 16 апреля перевернулся на посту ГИБДД на въезде в Южно-Сахалинск со стороны Корсакова.
REGNUM вчера в 23:23
Происшествия
Землетрясение произошло под Новосибирском
REGNUM вчера в 23:14
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» требуют снять с эфира
Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза», снятого по одноимённому роману Гузель Яхиной.
Страницы Воронежской культуры вчера в 14:47
Здоровье
В Свердловской области коронавирусом заразились 105 человек
В Свердловской области число подтвержденных случаев нового коронавируса превысило 100.
Накануне.Ru вчера в 03:43
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Здоровье
«Сказали сбивать температуру парацетамолом»: 3 истории больных коронавирусом
В России 24 490 человек заражены новым китайским коронавирусом — цифра официальная и уже завтра она будет выше.
НГС24 вчера в 20:30
Общество
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
REGNUM вчера в 08:18
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Ранее ученый-вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов назвал негативные последствия для здоровья заразившихся новым вирусом.
Lenta.ru вчера в 20:30
Армия и оружие
Пентагон: самолет РФ пытался «проникнуть» в воздушное пространство США
«Как вы знаете, Северная Корея проводит испытания оружия, у нас был российский самолет, который пытался проникнуть в наше воздушное пространство, мы продолжаем вести борьбу с терроризмом в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане, мы работаем в Ираке, пытаемся сдержать Иран», - цитирует «Интерфакс» ответ Эспера на вопрос журналиста.
Ридус вчера в 14:23
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39