В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале. Таким образом, общее число погибших выросло до 113 человек. Среди умерших — пациенты от 36 до 86 лет.

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

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