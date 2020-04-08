Коронавирус
ВедомостиВ Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
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Один из скончавшихся в Москве пациентов находился на лечении в частной клинике
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:25
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Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Армия и оружие
Сирия, 8 апреля: САА перебросила подкрепления в Идлиб
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ сократилась на 13% за неделю в Липецкой области
По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировано 4,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
Общество
Число зараженных COVID-19 в мире перевалило за 1,5 миллиона
Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 1,5 миллиона человек, 8 апреля свидетельствуют официальные данные по зараженным коронавирусом.
Политика
Власти США признали «Русское имперское движение» террористическим
Власти США признали созданную в России организацию «Русское имперское движение» (РИД) террористической, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Общество
В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии
В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Здоровье
Почему визит псковского губернатора в больницу обернулся скандалом. Видео
В больницу, где лечатся больные коронавирусом, губернатор и сопровождавшие его люди пришли, казалось бы, как и положено, в костюмах индивидуальной защиты.
Общество
Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически
Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
Политика
Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны
В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Экономика
В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля
Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.
Политика
ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A71 5G нацелен на китайский рынок
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома
Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал на своей странице во «Вконтакте».
Общество
Профессор РАН спрогнозировала несколько пиков коронавируса в России
Профессор РАН Карима Нигматулина заявила, что жителям России следует быть готовыми к нескольким пикам заболеваемости коронавирусом.
Киберспорт
NAVI обыграли Faze на ESL Pro League по CS:GO
Здоровье
Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона
8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Экономика
Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
Общество
Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым
Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».