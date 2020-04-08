Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
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В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Москва 2414:38

Семь человек с коронавирусом скончались в Москве

НГС5514:41

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

РИА Новости14:40

Один из скончавшихся в Москве пациентов находился на лечении в частной клинике

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:25

В Москве умерли еще семь человек с коронавирусом

Медиазона14:36

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Вечерняя Москва14:35

Штаб: В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Агентство Москва14:35
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Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости 05:48
Армия и оружие

Сирия, 8 апреля: САА перебросила подкрепления в Идлиб

Военное обозрение 11:58
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости 15:27
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ сократилась на 13% за неделю в Липецкой области

По данным Роспотребнадзора, за неделю в регионе зарегистрировано 4,3 тыс. случаев ОРВИ и гриппа.
Известия вчера в 09:21
Общество

Число зараженных COVID-19 в мире перевалило за 1,5 миллиона

Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 1,5 миллиона человек, 8 апреля свидетельствуют официальные данные по зараженным коронавирусом.
ИА Красная Весна 17:00
Политика

Власти США признали «Русское имперское движение» террористическим

Власти США признали созданную в России организацию «Русское имперское движение» (РИД) террористической, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.
РБК 06 апреля в 11:16
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ 11:33
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия вчера в 04:32
Общество

В Роструде рассказали, за что могут уволить во время пандемии

В Роструде рассказали, за что могут уволить сотрудника во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 07:25
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Здоровье

Почему визит псковского губернатора в больницу обернулся скандалом. Видео

В больницу, где лечатся больные коронавирусом, губернатор и сопровождавшие его люди пришли, казалось бы, как и положено, в костюмах индивидуальной защиты.
SakhaNews 09:14
Общество

Путин поручил выплачивать пособие по безработице автоматически

Все, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта в апреле, мае и июне будут получать пособие по безработице автоматически по верхней планке, предложил Владимир Путин.
Российская газета 09:33
Политика

Путин призвал губернаторов не останавливать экономику страны

В среду, 8 апреля, президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов заявил, что несмотря на пандемию коронавируса нельзя закрывать транспортное сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий, останавливать экономику.
Форпост Северо-Запад 09:03
Кино

Бекмамбетов станет продюсером экранизации «Ромео и Джульетты» в США

Известия 11:17
Экономика

В Петербурге не хватает лекарств, ИВЛ и костюмов биозащиты. Беглов просит их у Кремля

Ежедневно Петербург расходует по шесть тысяч костюмов биозащиты: по нормативам их надо тратить в два раза больше — 12 750, но для этого их запасы также нужно пополнить.
Собака.ru 15:30
Политика

ДНР и Украина договорились о новом обмене пленными до Пасхи

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины договорились о новом обмене пленными, он пройдет по формуле десять на восемь.
РБК 13:56
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A71 5G нацелен на китайский рынок

Megaobzor.com 08:04
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 10:35
Общество

Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома

Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов написал на своей странице во «Вконтакте».
Gazeta.SPb 16:57
Общество

Профессор РАН спрогнозировала несколько пиков коронавируса в России

Профессор РАН Карима Нигматулина заявила, что жителям России следует быть готовыми к нескольким пикам заболеваемости коронавирусом.
Life.ru 13:21
Киберспорт

NAVI обыграли Faze на ESL Pro League по CS:GO

Cyber.sports.ru 16:06
Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

РИА Новости 14:14
Здоровье

Глава Кубани пообещал оперативную поддержку жителям региона

8 апреля президент Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки регионов.
Краснодарские известия 12:53
Экономика

Аналитики ЦБ предупредили об угрозе второй волны коронавируса

Департамент исследований и прогнозирования Центробанка допускает возможность наступления второй волны пандемии коронавируса в конце 2020 года, говорится в апрельском бюллетене «О чем говорят тренды».
Forbes 13:48
Общество

Рейс «Аэрофлота» для возврата россиян из США вылетел полупустым

Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 07:41
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