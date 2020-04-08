Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
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В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Москва 2414:38

В Москве умерли семь человек с коронавирусом

РБК15:20

Семь человек с коронавирусом скончались в Москве

НГС5514:41

В Москве умерли семеро пациентов с коронавирусом

РИА Новости14:40

Один из скончавшихся в Москве пациентов находился на лечении в частной клинике

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:25

В Москве умерли еще семь человек с коронавирусом

Медиазона14:36

Штаб: В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Агентство Москва14:35
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
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Как сообщает ToDay News Ufa, московские власти стараются настаивать на стабилизации существующего нефтяного рынка.
ToDay News Ufa 14:04
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Путин призвал россиян соблюдать режим самоизоляции

Президент России Владимир Путин призвал россиян соблюдать режим самоизоляции.
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Американский эпидемиолог назвал лучшее средство защиты от коронавируса

Американский врач отметил, что использование медицинской маски позволит человеку избежать непроизвольных касаний лица, из-за которых вирус, как правило, и попадает в организм.
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В России упростили процедуру прохождения техосмотра и отложили реформу, которая предполагала снимать данный процесс на фото.
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Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди

Тело пропавшего правнука американского сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди, было обнаружено водолазами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
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Объяснен рост числа зараженных коронавирусом в России

Рост числа зараженных коронавирусом в России объясняется тем, что многие граждане не сразу начали соблюдать режим самоизоляции, заявила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Елена Малинникова в эфире передачи «Прямой эфир».
Lenta.ru 20:22
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Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

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Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК человек

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Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех

Число погибших в результате пожара в частном доме престарелых на западе Москвы увеличилось до четырех.
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
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Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
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Хоккей

Александр Барабанов прокомментировал переход из СКА в «Торонто»

Нападающий сборной России по хоккею Александр Барабанов в интервью официальному сайту Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим.) рассказал о переходе из СКА в "Торонто Мэйпл Лифс".
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Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

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РБК: российские власти накопили денежную подушку в 18 трлн рублей

По расчетам РБК, рублевые и валютные депозиты федеральных органов власти составили на 1 марта в общей сложности 15,3 трлн рублей.
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Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости 08:57
Общество

Дерматологи предупредили о кожном симптоме коронавируса

Врачи из Национального союза дерматологов-венерологов Франции рассказали о кожном симптоме заболевания новым коронавирусом.
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У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили изменения легких

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Смолов рассказал о перелете в Москву из Испании

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Как придумали знаменитое изображение коронавируса

Дизайнеры Алисса Эккерт и Дэн Хиггинс впервые получили задание по созданию изображения коронавируса в середине января, сразу после того, как CDC открыл свой операционный центр в Джорджии.
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Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
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В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

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Министерство просвещения: регионы будут готовы к любым сценариям реализации образовательного процесса

Министерство просвещения подготовило и направило в регионы рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер для обеспечения образовательного процесса в стране при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации.
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«Эксперт РА» озвучило два прогноза развития страхового рынка

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