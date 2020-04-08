В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

Политика США пересматривают объемы финансирования ВОЗ США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.

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Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

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Здоровье Определен вероятный пик пандемии коронавируса Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.

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Происшествия В Воронежской области подтвердили десять новых случаев COVID-19 Воронеж, 8 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Десять случаев заражения новой коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области по данным на 8 апреля.

Происшествия Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.

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