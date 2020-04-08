Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
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В Москве умерли семеро пациентов с коронавирусом

РИА Новости14:40

В Москве умерли семь человек с коронавирусом

РБК15:20

Семь человек с коронавирусом скончались в Москве

НГС5514:41

Один из скончавшихся в Москве пациентов находился на лечении в частной клинике

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:25

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Москва 2414:38

В Москве умерли еще семь человек с коронавирусом

Медиазона14:36

Штаб: В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Агентство Москва14:35
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Политика

США пересматривают объемы финансирования ВОЗ

США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 18:40
Экономика

Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)

Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
ИноСМИ 17:05
Кино

Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет

Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Piter.tv 05:11
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:35
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 09:20
Единоборства

Конор: «Хабиб – русалочка. Кто самый великий, вы уже знаете»

Хабиб – русалочка, которая укутывает твои ноги.
Sports.ru 15:40
Происшествия

В Хабаровском крае умерла первая пациентка с коронавирусом

РБК 00:39
Общество

В США зафиксировано рекордное число жертв коронавируса за сутки

За последние сутки в Соединенных Штатах от коронавируса скончались 1736 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии в стране.
Компания 03:45
Армия и оружие

В России закончили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек

Как сообщает МедиаПоток, артиллерийское орудие «Малка» является самым мощным в мире.
МедиаПоток вчера в 09:45
Здоровье

Определен вероятный пик пандемии коронавируса

Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Lenta.ru 17:08
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Шоу-бизнес

Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию

7Дней.ру 13:00
Общество

Дерматологи сообщили о кожном симптоме коронавируса

Во время исследования группа из 400 дерматологов обнаружила, что больные коронавирусной инфекцией имели высыпания на коже, напоминающие крапивницу.
Волгоградская правда 09:28
Шоу-бизнес

Боня назвала ленивыми тех, кто уличил ее в пластике

Боня назвала ленивыми тех, кто уличил ее в пластике Экс-участница "Дома-2" по-прежнему отрицает, что колола ботокс, ставила филлеры и делала пластику.
Экспресс газета вчера в 04:54
Гаджеты

Первый в мире смартфон с камерой на 192 Мп будет представлен в мае

Буквально несколько месяцев назад появились первые в мире смартфоны с 108-мегапиксельной камерой, а уже сегодня к выпуску готовится смартфон с камерой на 192 Мп.
ITZine.ru 00:30
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ 09:40
Политика

ДНР и Киев договорились об обмене по формуле «10 на 8» до Пасхи

Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8" до Пасхи, которая празднуется в этом году 19 апреля.
ТАСС 14:07
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Политика

Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»

Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».
ToDay News Ufa 14:37
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Здоровье

Регионам рекомендовали разукрупнить ПНИ в условиях пандемии

Федеральные министерства вступились перед региональными властями за подопечных ПНИ в условиях пандемии.
МР7.ру 06 апреля в 13:24
Общество

Абызов женился в СИЗО «Лефортово»

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта.
Ведомости 18:58
Космос

Ученый: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны

Зависимость в поставке с Земли на Луну различных материалов для лунной базы может быть снята использованием ресурсов естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, 8 апреля сообщает РИА Новости.
ИА Красная Весна 01:29
Происшествия

В Воронежской области подтвердили десять новых случаев COVID-19

Воронеж, 8 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Десять случаев заражения новой коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области по данным на 8 апреля.
REGNUM 04:44
Происшествия

Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Российская газета 06 апреля в 22:51
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Попова анонсировала регистрацию теста на иммунитет к коронавирусу

Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу.
Известия 13:53
Общество

Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей

Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
РБК 10:24
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал лицо 5-месячного сына Ренна

Известный пуэрториканский певец Рики Мартин осенью 2019 года в четвертый раз стал отцом, однако до этих пор ни разу не показывал поклонникам своего малыша Ренна.
Актуальные Новости 07:59
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