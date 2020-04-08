Коронавирус
ВедомостиВ Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
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Один из скончавшихся в Москве пациентов находился на лечении в частной клинике
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы15:25
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Политика
США пересматривают объемы финансирования ВОЗ
США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Экономика
Der Standard (Австрия): коронавирус заражает русских бедностью (Der Standard)
Киргизы, таджики и узбеки, которые в основном работали на московских стройках, зарабатывали, по данным Высшей школы экономики от 2018 года, от 25 до 29 тысяч рублей (290-340 евро), имея при этом 60-часовую трудовую неделю.
Кино
Культовому сериалу «Твин Пикс» исполнилось 30 лет
Американскому драматическому сериалу "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча исполнилось 30 лет.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Общество
Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке
Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Единоборства
Конор: «Хабиб – русалочка. Кто самый великий, вы уже знаете»
Хабиб – русалочка, которая укутывает твои ноги.
Общество
В США зафиксировано рекордное число жертв коронавируса за сутки
За последние сутки в Соединенных Штатах от коронавируса скончались 1736 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии в стране.
Армия и оружие
В России закончили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
Как сообщает МедиаПоток, артиллерийское орудие «Малка» является самым мощным в мире.
Здоровье
Определен вероятный пик пандемии коронавируса
Ученые определили, что большинство случаев коронавирусных инфекций было выявлено в период с декабря по апрель-май и достигло пика в январе-феврале.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов перенес двустороннюю пневмонию
Общество
Дерматологи сообщили о кожном симптоме коронавируса
Во время исследования группа из 400 дерматологов обнаружила, что больные коронавирусной инфекцией имели высыпания на коже, напоминающие крапивницу.
Шоу-бизнес
Боня назвала ленивыми тех, кто уличил ее в пластике
Боня назвала ленивыми тех, кто уличил ее в пластике Экс-участница "Дома-2" по-прежнему отрицает, что колола ботокс, ставила филлеры и делала пластику.
Гаджеты
Первый в мире смартфон с камерой на 192 Мп будет представлен в мае
Буквально несколько месяцев назад появились первые в мире смартфоны с 108-мегапиксельной камерой, а уже сегодня к выпуску готовится смартфон с камерой на 192 Мп.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Политика
ДНР и Киев договорились об обмене по формуле «10 на 8» до Пасхи
Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8" до Пасхи, которая празднуется в этом году 19 апреля.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
Жители Германии выразили свое отношение к проекту «Северный поток-2»
Как сообщает ToDay News Ufa, большинство жителей Германии выступают за возобновление экономических отношений с Россией и поддерживают строительство газопровода «Северный поток-2».
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Здоровье
Регионам рекомендовали разукрупнить ПНИ в условиях пандемии
Федеральные министерства вступились перед региональными властями за подопечных ПНИ в условиях пандемии.
Общество
Абызов женился в СИЗО «Лефортово»
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился в следственном изоляторе «Лефортово» 25 марта.
Космос
Ученый: использование лунных ресурсов облегчит освоение Луны
Зависимость в поставке с Земли на Луну различных материалов для лунной базы может быть снята использованием ресурсов естественного спутника Земли, считает руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, 8 апреля сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Воронежской области подтвердили десять новых случаев COVID-19
Воронеж, 8 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Десять случаев заражения новой коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области по данным на 8 апреля.
Происшествия
Обнаружено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Тело Мейв Кеннеди Таунсенд МакКин, дочери бывшего губернатора штата Мэриленд Кэтлин Кеннеди Таунсенд и внучки Роберта Кеннеди, было найдено в понедельник, спустя четыре дня после ее исчезновения вместе с восьмилетним сыном.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Попова анонсировала регистрацию теста на иммунитет к коронавирусу
Тест-система Роспотребнадзора для определения иммунитета к коронавирусной инфекции будет зарегистрирована в ближайшую пятницу.
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей для безработных родителей
Президент России Владимир Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми, в которых родители оказались без работы из-за экономических последствий коронавируса.
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал лицо 5-месячного сына Ренна
Известный пуэрториканский певец Рики Мартин осенью 2019 года в четвертый раз стал отцом, однако до этих пор ни разу не показывал поклонникам своего малыша Ренна.