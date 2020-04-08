Коронавирус
РИАМОЕще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
74-летний мужчина был пациентом частной медорганизации, у него были проблемы с сердцем и сахарный диабет. В столице за прошлые сутки зафиксировали 660 новых случаев заражения данной инфекцией, общее число заболевших достигло 5 841. Всего в городе вылечились от коронавируса 270 человек.
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Один из скончавшихся в Москве пациентов находился на лечении в частной клинике
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:25
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Общество
У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус
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Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
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Финансы
Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%
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Общество
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Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
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«За отчетный период выявлено нарушений на общую сумму в 2 млрд рублей», — сказал Парунин.
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В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Общество
Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ
Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Общество
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Общество
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Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Общество
Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Общество
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
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Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
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В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети
В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Армия и оружие
Боевики в Сирии попытались атаковать российский патруль
Очередной рейд российского военного патруля в Сирии попытались прервать боевики.
Здоровье
Ухудшилось состояние двух зараженных коронавирусом тюменцев
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Общество
Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе
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Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Политика
Граждане Германии поддержали «Северный поток-2»
Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил в среду, что большинство граждан ФРГ выступает за активизацию экономических отношений с Россией и за реализацию газопроводного проекта «Северный поток-2».
Политика
Трамп нашел причину провала Сандерса в президентской гонке
Президент США Дональд Трамп нашел причину провала снявшего свою кандидатуру в президентской гонке сенатора-демократа Берни Сандерса.
Общество
Около 30% компаний вынудили работников уйти в неоплачиваемый отпуск
Каждая пятная компания сократила рабочий день, не изменяя количество рабочих часов. Увольнять работников начали 15% компаний.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.