Коронавирус

РИАМОРИАМОЕще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

74-летний мужчина был пациентом частной медорганизации, у него были проблемы с сердцем и сахарный диабет. В столице за прошлые сутки зафиксировали 660 новых случаев заражения данной инфекцией, общее число заболевших достигло 5 841. Всего в городе вылечились от коронавируса 270 человек.
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Один из скончавшихся в Москве пациентов находился на лечении в частной клинике

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:25

Семь человек с коронавирусом скончались в Москве

НГС55вчера в 14:41

В Москве умерли еще семь человек с коронавирусом

Медиазонавчера в 14:36

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями

ТАССвчера в 14:38

В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Москва 24вчера в 14:38

В Москве умерли семеро пациентов с коронавирусом

РИА Новостивчера в 14:40

Штаб: В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Агентство Москвавчера в 14:35
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Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Здоровье

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 02:19
Политика

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Финансы

Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0%

В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.
РБК вчера в 17:00
Армия и оружие

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
РИА Новости вчера в 20:36
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Общество

Роспотребнадзор провел более 1 млн тестов на коронавирус

Более миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса нового типа проведено в России, сообщила в четверг пресс-служба Роспотребнадзора.
ТАСС 01:48
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

В Роструде разъяснили порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

В Роструде посчитали нужным еще раз напомнить, что период с 4 по 30 апреля был объявлен нерабочим по всей стране, но с сохранением заработной платы, поэтому работающие граждане получат обычную оплату труда, а не повышенную, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ГТРК Ямал 07 апреля в 08:34
Общество

У мэрии Екатеринбурга выявлены нарушения на 2 млрд рублей

«За отчетный период выявлено нарушений на общую сумму в 2 млрд рублей», — сказал Парунин.
REGNUM 02:43
Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей

Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Paparazzi.ru вчера в 08:45
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Общество

Жители двух регионов жалуются на высокую плату за услуги ЖКХ

Жители Республики Коми и Воронежской области сообщают о получении платежек за жилищно-коммунальные услуги на завышенные суммы, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru вчера в 22:49
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
Общество

Скворцова предсказала срок пика коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит примерно через 10–14 дней.
Известия вчера в 05:43
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС вчера в 19:15
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Общество

В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции

ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
Происшествия

В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети

В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.
Известия вчера в 11:10
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Армия и оружие

Боевики в Сирии попытались атаковать российский патруль

Очередной рейд российского военного патруля в Сирии попытались прервать боевики.
Millionaire.ru вчера в 13:28
Здоровье

Ухудшилось состояние двух зараженных коронавирусом тюменцев

По словам замглавы, все остальные 12 человек с диагнозом коронавирус находятся в нормальном состоянии, троих из них планируется выписать до конца дня.
Moi-portal.ru 01:40
Общество

Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе

По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.
Клопс 01:36
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика

Граждане Германии поддержали «Северный поток-2»

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил в среду, что большинство граждан ФРГ выступает за активизацию экономических отношений с Россией и за реализацию газопроводного проекта «Северный поток-2».
Нефтегазовая вертикаль вчера в 06:35
Политика

Трамп нашел причину провала Сандерса в президентской гонке

Президент США Дональд Трамп нашел причину провала снявшего свою кандидатуру в президентской гонке сенатора-демократа Берни Сандерса.
Lenta.ru вчера в 13:57
Общество

Около 30% компаний вынудили работников уйти в неоплачиваемый отпуск

Каждая пятная компания сократила рабочий день, не изменяя количество рабочих часов. Увольнять работников начали 15% компаний.
Муксун.fm вчера в 04:07
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Главное