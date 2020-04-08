74-летний мужчина был пациентом частной медорганизации, у него были проблемы с сердцем и сахарный диабет. В столице за прошлые сутки зафиксировали 660 новых случаев заражения данной инфекцией, общее число заболевших достигло 5 841. Всего в городе вылечились от коронавируса 270 человек.

Еще 7 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Политика Песков рассказал о покупке блокатора вирусов Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.

Финансы Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0% В Сбербанк за полторы недели поступило около 200 заявок на кредиты под 0% годовых от малых и микропредприятий, а также ИП для выплат зарплат сотрудникам.

Армия и оружие В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии "Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество В Роструде разъяснили порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля В Роструде посчитали нужным еще раз напомнить, что период с 4 по 30 апреля был объявлен нерабочим по всей стране, но с сохранением заработной платы, поэтому работающие граждане получат обычную оплату труда, а не повышенную, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Шоу-бизнес Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.

Общество ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Происшествия В Петербурге возбудили дело за фейк о коронавирусе в соцсети В Санкт-Петербурге полиция возбудила дело об административном правонарушении по статье о злоупотреблении свободой массовой информации по факту публикации в соцсети «ВКонтакте» сообщения о якобы заболевших коронавирусом в Институте ФСБ.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Здоровье Ухудшилось состояние двух зараженных коронавирусом тюменцев По словам замглавы, все остальные 12 человек с диагнозом коронавирус находятся в нормальном состоянии, троих из них планируется выписать до конца дня.

Общество Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.

Политика Граждане Германии поддержали «Северный поток-2» Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс заявил в среду, что большинство граждан ФРГ выступает за активизацию экономических отношений с Россией и за реализацию газопроводного проекта «Северный поток-2».

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.