Коронавирус
РИА НовостиВ Москве умерли семеро пациентов с коронавирусом
В Москве скончались семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Пациентам было от 49 до 90 лет.
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Один из скончавшихся в Москве пациентов находился на лечении в частной клинике
Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 15:25
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Общество
Токсиколог рассказал о вреде некоторых средств дезинфекции на дому
Опасность для человека представляет уборка дезинфицирующими веществами на основе хлорной извести, заявил токсиколог Алексей Водовозов 9 апреля в эфире радио Спутник.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Политика
На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Обнаружено тело правнука Роберта Кеннеди
Происшествия
16 человек пострадали при пожаре в пансионате для пожилых в Москве
После пожара в пансионате для пожилых людей в Москве госпитализированы 16 человек. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Экономика
Bloomberg подсчитало убытки мировой экономики от коронавируса
Эксперты считают, что ущерб от коронавируса для мировой экономики превысит $5 трлн в течение двух лет.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Экономика
80 % заемщиков смогут получить кредитные каникулы
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) выяснило, что 80 % заемщиков смогут воспользоваться кредитными каникулами.
Общество
У бессимптомно переболевших коронавирусом обнаружили поражения легких
Экономика
Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ
Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Здоровье
Число жертв COVID-19 в мире превысило 85 тыс. человек
Балтимор, США, 8 апреля 2020, 21:32 — REGNUM Число погибших от коронавирусной инфекции в мире превысило 85 тыс. человек, 8 апреля сообщает Университет Джонса Хопкинса.
Происшествия
В Казани умерла женщина, на которую грабитель напал ради продуктов
Армия и оружие
НМ ДНР: Несмотря на проведение переговоров контактных групп, ВСУ восемь раз нарушили режим прекращения огня
С начала текущих суток ВСУ, несмотря на проведение очередного этапа переговоров контактных групп по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Общество
В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки
В США поставлен новый антирекорд по числу жертв коронавируса.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз
Сегодня, 8 апреля, советский и российский кинорежиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Общество
В Сети раскрыли схему двойного обмана жертв кибермошенников
«Сценариев у схемы несколько – мошенники предлагают возместить деньги за участие в популярных фейковых опросах, give away или «недобросовестных» лотереях», – сказали эксперты.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Общество
В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов
В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Кино
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще всего игравших злодеев
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, которым в кино чаще всего доставались роли злодеев.
Здоровье
Лучшее средство защиты от коронавируса назвал эпидемиолог
Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брэндон Браун со страниц издания MedicalXpress ответил на самые популярные вопросы пациентов о коронавирусе.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Авто
АвтоВАЗ отложил возобновление производства автомобилей
Сотрудников, занятых на производстве, сперва информировали о возможном возвращении на работу в среду, 6 апреля, но теперь запуск конвейера отложили на несколько дней.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.