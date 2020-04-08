В Москве скончались семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Пациентам было от 49 до 90 лет.

В Москве умерли семеро пациентов с коронавирусом

Общество Токсиколог рассказал о вреде некоторых средств дезинфекции на дому Опасность для человека представляет уборка дезинфицирующими веществами на основе хлорной извести, заявил токсиколог Алексей Водовозов 9 апреля в эфире радио Спутник.

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Экономика Бывший зампред Центробанка призвал не уповать на ФНБ Средства ФНБ понадобятся для того, чтобы обеспечить бюджетные обязательства и не сокращать спрос хотя бы бюджетного сектора, — подчеркивает Олег Вьюгин.

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Общество В Сети раскрыли схему двойного обмана жертв кибермошенников «Сценариев у схемы несколько – мошенники предлагают возместить деньги за участие в популярных фейковых опросах, give away или «недобросовестных» лотереях», – сказали эксперты.

Общество Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Здоровье Лучшее средство защиты от коронавируса назвал эпидемиолог Эпидемиолог Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде Брэндон Браун со страниц издания MedicalXpress ответил на самые популярные вопросы пациентов о коронавирусе.

Экономика Россиян предупредили о резком росте цен на продукты Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.

Авто АвтоВАЗ отложил возобновление производства автомобилей Сотрудников, занятых на производстве, сперва информировали о возможном возвращении на работу в среду, 6 апреля, но теперь запуск конвейера отложили на несколько дней.