Накануне стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Подмосковье достигло 177. Всего в России зафиксировано более 2300 случаев заражения COVID-19.

В Москве умерли три пациента с коронавирусом

Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.

Энергетика Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.

Биатлон Главу российского биатлона обвинили в растрате денег на жену Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков обвинил главу СБР Владимира Драчева в растрате денег организации на личные нужды.

Политика В парламенте Италии демонстративно сняли флаг Евросоюза Вице-президент Палаты депутатов Италии Фабио Рампелли показательно убрал флаг Европейского союза из своего кабинета, поскольку содружество оставило страну наедине с эпидемией коронавируса.

Политика Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество В ВОЗ оценили эффективность лимона и имбиря против коронавируса Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно.

Политика США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи «США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

Происшествия В Чувашии выявили новый случай заражения COVID-19 Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Чувашии: женщина приехала из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа – власти РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Наука Новый анализ крови сможет определить 50 видов рака Высокая чувствительность теста позволит организовать точный массовый скрининг для многих типов онкологических заболеваний на ранних стадиях, что поможет эффективнее лечить рак.