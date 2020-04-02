Коронавирус
Говорит МоскваВ Москве умерли три пациента с коронавирусом
Накануне стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Подмосковье достигло 177. Всего в России зафиксировано более 2300 случаев заражения COVID-19.
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Скончавшиеся от коронавируса пациенты имели хронические заболевания
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы01:02
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Общество
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В Московской области планируют ввести электронные пропуска для самоизолировавшихся, платформа начнет работать к 6 апреля.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
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Директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно.
Общество
В Крыму задержаны наемники сирийских террористов
Наука
Обнаружено самое уязвимое перед коронавирусом домашнее животное
Наиболее подверженными заражению коронавирусом домашними животными оказались кошки. Соответствующую информацию приводит портал bioRxiv.
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Как выяснилось позже, мироощущение ростовчан никак не зависит от каких-то событий, они просто такие всегда — очень душевные, как позже признался нам Бахтиер.
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Здоровье
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На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Политика
США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи
«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
Общество
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Интернет-пользователи активно постят снимок, сделанный в Италии: тамошние кулинары сварили для военврачей из России борщ.
Происшествия
В Чувашии выявили новый случай заражения COVID-19
Новый случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Чувашии: женщина приехала из Москвы, не дождавшись результатов сданного анализа – власти РИА Новости Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новый анализ крови сможет определить 50 видов рака
Высокая чувствительность теста позволит организовать точный массовый скрининг для многих типов онкологических заболеваний на ранних стадиях, что поможет эффективнее лечить рак.
Кино
Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн — кинотеатрах
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Новое исследование показало, что люди могут испытывать психоделические эффекты от правильно поданного плацебо.