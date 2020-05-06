Экономика
Российская газетаВ Москве упали цены на аренду квартир
Москва и Подмосковье оказались среди регионов-лидеров по падению цен на арендное жилье. К примеру, стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в Москве в апреле упала в среднем на 5,9%, "двушки" подешевели на 7%, а "трешки" на 7,9%.
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Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 01:16
Армия и оружие
Назарбаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества
Парламентская газета вчера в 06:54
Здоровье
Дмитрий Азаров обсудил снятие режима ограничений в Самарской области
В Самарской области на состоявшемся очередном заседании регионального оперативного штаба по предупреждению коронавируса обсуждался план по выходу региона из режима ограничений и самоизоляции.
Ugpressa.ru вчера в 15:37
Общество
Коронавирус добрался до новых районов в Самарской области
За последние сутки в губернии специалисты выявили 81 новый случай коронавируса.
ГТРК Самара вчера в 04:20
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съёмочную группу Первого канала
МИД Белоруссии лишил аккредитации, необходимой для работы в стране, съёмочную группу российского Первого канала.
RT на русском вчера в 16:30
Игры
В Steam дарят стартовый набор EVE Online
7 мая до 20:00 по московскому времени в Steam можно забрать стартовый набор EVE Online.
Городской портал Новый Нижний вчера в 23:00
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
Картину Леонида Быкова «В бой идут одни старики», посвященную летчикам-истребителям, россияне назвали любимым фильмом о Велико Отечественной войне, передает ТАСС.
МИР 24 вчера в 00:10
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Самарой
Газета.Ru вчера в 16:09
Культура
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Происшествия
СМИ раскрыло детали смерти миллиардера Босова
Как рассказал газете источник, Босов перестал выходить на связь в мессенджерах ночью 6 мая, что побудило жену предпринимателя поехать в их загородную резиденцию.
РИА Новости вчера в 22:24
Общество
В Минпросвещения оценили возможность переноса ЕГЭ
В Минпросвещения, комментируя сообщения о возможном повторном переносе дат Единого государственного экзамена, заявили, что решение о сроках проведения принимается с учётом эпидемиологической ситуации в стране.
RT на русском вчера в 06:15
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
Политика
Журналисту RT угрожали после заявлений об американских наемниках
Угрозы после публикаций о вторжении экс-спецназовцев из США в Венесуэлу получила корреспондент RT Эрика Ортега.
ИА Красная Весна вчера в 19:45
Происшествия
Пожаривших шашлыки в центре Петербурга оштрафовали
Известия вчера в 10:59
Политика
Глава МИД Чехии назвал возможный срок открытия границы для россиян
Ранее президент Чехии Милош Земан предположил, что границы страны останутся закрытыми еще год, но правительство считает возможным начать постепенно открывать их уже этим летом.
РБК 01:08
Игры
Разработчики Mortal Kombat 11 представили расширение Aftermath
Interactive Entertainment совместно со студией NetherRealm представили масштабное расширение для Mortal Kombat 11: Aftermath.
МонаВиста вчера в 12:38
Общество
Политологи оценили противовирусные усилия российских регионов
Фонд «Петербургская политика» опубликовал российских очередной рейтинг социально-политической устойчивости регионов за апрель.
Коммерсантъ вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Надежда Ангарская стала победителем «Последнего героя»
Надежна стала победительницей и Героем. Так же Надежда поблагодарила всех зрителей за поддержку и теплые слова в ее адрес.
Bimru.ru 05 мая в 03:11
Политика
Путин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Мишустина
Президент России Владимир Путин начал совещание по коронавирусу словами о заразившемся премьере Михаиле Мишустине, а также рассказал о его состоянии, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 08:26
Финансы
Покупать или нет: эксперт назвал курс доллара до конца майских
По словам эксперта, цены на сырье теперь выглядят несколько «перегретыми» - рынок ринулся покупать, когда котировки оттолкнулись от «дна», и теперь в ценах все те же эмоции, просто с другого ракурса.
Свободная Пресса 00:37
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь показала сюрприз мужа на десятую годовщину свадьбы
Участница «Дома 2» Дарья Пынзарь похвасталась подарком от мужа на оловянную свадьбу.
iReactor вчера в 04:56
Происшествия
Убивший двухмесячную дочь житель Саратова помещен в психбольницу
Житель Саратова, убивший свою двухмесячную дочь, освобожден от уголовного наказания.
Взгляд-инфо 00:20
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Общество
Путин предоставил страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам
Дополнительные страховые гарантии предоставят врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорой помощи, а также непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и с больными с подозрением на COVID-19.
РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия
Вывозной рейс с россиянами из Шанхая вылетел в Россию
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
Синоптик предупредил об аномальной жаре в регионах России
В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях температура превысит норму на 7–10 градусов и составит более плюс 25 градусов, уточнил Вильфанд.
РБК 01:05
Происшествия
В Хакасии число заболевших COVID-19 достигло 352 человек
Число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки в Хакасии выросло на 12, общее число зараженных с начала пандемии составляет 352 человека, сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Вконтакте" глава республики Валентин Коновалов.
РИА Новости вчера в 22:13
Здоровье
Врач рассказала о работе COVID-госпиталя
Уже на второй неделе стабилизировалось психологическое состояние и сотрудников, и врачей.
RT на русском вчера в 07:22
Общество
Онищенко сообщил о «выдыхающемся» коронавирусе
Коронавирус уже «выдыхается», заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в эфире НСН.
РБК вчера в 20:56