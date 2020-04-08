Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве упростили порядок выплат безработным

В Москве уже введена региональная компенсационная доплата, повышающая размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц - самый большой в стране. Но сейчас, отмечает глава города, получить эту доплату по действующему порядку непросто.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте
 сообщение, в котором отметил, что в Москве упростили порядок выделения доплат безработным.
Московский Комсомолец10:52

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В Москве упростили порядок выплат безработным

Российская газета11:25

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Агентство Москва10:30

В Москве упростили порядок выделения доплат безработным

Московский Комсомолец10:52

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Аргументы недели10:46

Порядок получения пособия по безработице в Москве упростят

Интерфакс - Россия10:37

Порядок получения выплат по безработице в Москве максимально упростят

Вечерняя Москва10:33

Порядок выплаты компенсации безработным в Москве упрощен

Москва 2410:52
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Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости 08:57
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Здоровье

Предсказаны периоды пика смертности от коронавируса в разных странах

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Deutsche Welle, пик смертности в Европе припадет на третью неделю апреля.
ToDay News Ufa 11:59
Происшествия

При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека

В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
RT на русском 15:48
Политика

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ

В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Газета.Ru 13:49
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, один из них лечился в частной клинике, сообщает московский оперативный штаб.
Ведомости 14:59
Политика

Владимир Путин снова обратится к нации

За последнее время Владимир Путин уже дважды обращался к населению России: 25 марта и 2 апреля.
Псковское агентство информации 07:51
Общество

У бессимптомно переболевших COVID-19 обнаружили поражения легких

Известия 12:12
Общество

Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка

МордовМедиа вчера в 13:12
Игры

Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс

Варшава, 8 апреля 2020, 10:19 — REGNUM CD Projekt RED запустила необычный конкурс под названием Cyber-Up Your PC.
REGNUM 03:19
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Гаджеты

Какие смартфоны Xiaomi обновятся до MIUI 12

В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
The GEEK 12:57
Общество

Стали известны размеры штрафов за нарушение самоизоляции в Петербурге

Губернатор Александр Беглов внёс поправки в закон об административных правонарушениях в Петербурге, где определены размеры штрафов за нарушение самоизоляции.
78.ru 12:45
Общество

Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения

В качестве экстренной дополнительной помощи пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку на уплату страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев и отсрочку по всем налогам, кроме НДС, также на шесть месяцев.
Forbes 09:05
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Здоровье

Минздрав рекомендовал россиянам отложить плановые обращения к медикам

Если угрозы жизни и здоровью, нет, в министерстве рекомендовали перенести обращение за плановой медицинской помощью в амбулаторном и стационарном сегментах.
МедиаПоток 09:31
Политика

Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Вести.Ru 12:19
Общество

Врач о коронавирусе: «Пациент с тобой разговаривает, а легких у него уже нет»

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция нового типа способна поражать не только легкие, но и почти все органы человека на поздних стадиях болезни.
Primpress.ru вчера в 13:00
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК 12:16
Общество

Вирусологи назвали дату пика заболевания коронавирусом в России

Ситуация в России внушает осторожный оптимизм. Вирусологи рассказали, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом.
Piter.tv 14:42
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
RT на русском 09:11
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости 12:21
Общество

В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в квартире

Квартиры людей, инфицированных коронавирусом, остаются потенциально опасными для здоровых людей на протяжении трех дней.
Газета.Ru вчера в 14:19
Киберспорт

NAVI одержала волевую победу над FaZe на ESL Pro League

Чемпионат 15:45
Происшествия

Пассажирский поезд загорелся около Рязани

"Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.
Интерфакс - Россия 14:43
Общество

В Москве медики смогут парковаться бесплатно

В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.
Газета.Ru 14:22
Общество

Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост

Заместитель министра промышленности России Дмитрий Овсянников, обматеривший сотрудниц аэропорта в Ижевске в ответ на просьбу показать билет, покинет свой пост.
Lenta.ru 14:49
Шоу-бизнес

Малахов ответил на обвинения Лещенко

Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.
Рамблер 16:03
Политика

Путин призвал вернуть нормальный график работы

Президент Владимир Путин выступил с обращением к губернаторам по теме борьбы с коронавирусом.
ДЕЛА.ru 09:44
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