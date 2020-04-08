Коронавирус
Российская газетаВ Москве упростили порядок выплат безработным
В Москве уже введена региональная компенсационная доплата, повышающая размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц - самый большой в стране. Но сейчас, отмечает глава города, получить эту доплату по действующему порядку непросто.
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с чего всё началось
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своем персональном сайте сообщение, в котором отметил, что в Москве упростили порядок выделения доплат безработным.Московский Комсомолец10:52
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Политика
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Предсказаны периоды пика смертности от коронавируса в разных странах
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При пожаре в доме престарелых в Москве погибли два человека
В результате пожара в доме престарелых на Мякининской улице в Москве погибли два человека.
Политика
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В Минэкономразвития России сообщили, что Всемирная торговая организации (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору по энергокорректировкам, которое ранее было вынесено в пользу Москвы, до 15 сентября 2020 года.
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
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Общество
Семьям с детьми выплатят 5000 рублей на каждого ребёнка
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Cyber-Up Your PC: создатели Cyberpunk 2077 запустили необычный конкурс
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Общество
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Гаджеты
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В сеть слили список смартфонов Xiaomi, которые получат новую оболочку MIUI 12.
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Губернатор Александр Беглов внёс поправки в закон об административных правонарушениях в Петербурге, где определены размеры штрафов за нарушение самоизоляции.
Общество
Путин объявил новые меры поддержки бизнеса и населения
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Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
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Здоровье
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Если угрозы жизни и здоровью, нет, в министерстве рекомендовали перенести обращение за плановой медицинской помощью в амбулаторном и стационарном сегментах.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Общество
Врач о коронавирусе: «Пациент с тобой разговаривает, а легких у него уже нет»
Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция нового типа способна поражать не только легкие, но и почти все органы человека на поздних стадиях болезни.
Экономика
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
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Ситуация в России внушает осторожный оптимизм. Вирусологи рассказали, когда в России будет пик заболеваемости коронавирусом.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина находится в стабильном состоянии
Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, руководитель театра «Русская песня», ранее госпитализированная с пневмонией, находится в стабильном состоянии.
Общество
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Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Общество
В Минздраве рассказали, как долго коронавирус сохраняется в квартире
Квартиры людей, инфицированных коронавирусом, остаются потенциально опасными для здоровых людей на протяжении трех дней.
Происшествия
Пассажирский поезд загорелся около Рязани
"Произошло загорание в первом вагоне поезда Воронеж-Москва, на 196 км у ст. Дягилево",- сказал собеседник агентства.
Общество
В Москве медики смогут парковаться бесплатно
В Москве в ближайшее время парковка станет бесплатной для медиков, пишет Дептранс в Telegram.
Общество
Обматеривший людей в аэропорту замминистра покинет пост
Заместитель министра промышленности России Дмитрий Овсянников, обматеривший сотрудниц аэропорта в Ижевске в ответ на просьбу показать билет, покинет свой пост.
Шоу-бизнес
Малахов ответил на обвинения Лещенко
Телеведущий Андрей Малахов ответил на заявление Льва Лещенко о том, что он заставил певца нарушить карантин и прийти на съемки своей программы.
Политика
Путин призвал вернуть нормальный график работы
Президент Владимир Путин выступил с обращением к губернаторам по теме борьбы с коронавирусом.