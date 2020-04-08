с чего всё началось

В Москве уже введена региональная компенсационная доплата, повышающая размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц - самый большой в стране. Но сейчас, отмечает глава города, получить эту доплату по действующему порядку непросто.

Общество «Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

Происшествия В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Космос «Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Энергетика Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14% Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.

Кино Каннский кинофестиваль не уходит в онлайн Сегодня, 8 апреля, директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил о планах не переводить смотр в онлайн-формат, если пандемия коронавируса "затянется".

Происшествия В Воронежской области подтвердили десять новых случаев COVID-19 Воронеж, 8 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Десять случаев заражения новой коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области по данным на 8 апреля.

Политика США пересматривают объемы финансирования ВОЗ США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.

Общество Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Общество Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса Перед селекторным совещанием с главами российских регионов президент РФ Владимир Путин, в своем вступительном слове, рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.