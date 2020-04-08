Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве упростили порядок выплат безработным

В Москве уже введена региональная компенсационная доплата, повышающая размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц - самый большой в стране. Но сейчас, отмечает глава города, получить эту доплату по действующему порядку непросто.
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с чего всё началось
Правительство Москвы с 9 апреля по заявлению граждан, потерявших работу начнет выплачивать пособие по безработице и надбавки к нему, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге
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Коммерсантъ11:41

Подробнее о событии

Жизненно важное пособие. Столичная служба занятости перешла в онлайн и открыла возможность подать заявку на получение выплаты дистанционно

Вечерняя Москва14:02

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Агентство Москва10:30

Порядок выплаты компенсации безработным в Москве упрощен

Москва 2410:52

В Москве упростили порядок выделения доплат безработным

Московский Комсомолец10:52

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Аргументы недели10:46

Порядок получения пособия по безработице в Москве упростят

Интерфакс - Россия10:37

В Москве пособия по безработице в упрощенном порядке начнут выдавать 9 апреля

Коммерсантъ11:41
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Политика

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса

Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
РИА Новости 16:34
Общество

«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы

Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
Коммерсантъ 11:25
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт 17:59
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Хоккей

СКА продлил контракт с Кетовым на два года

78.ru 13:59
Общество

Путин объявил доплаты медикам по коронавирусу: полный список

Президент Владимир Путин объявил, что медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом, с апреля на три месяца устанавливается федеральная доплата.
Московский Комсомолец 09:58
Происшествия

В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка

Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Интерфакс 08:28
Энергетика

В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ 06 апреля в 16:58
Технологии

В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца

Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
The GEEK 16:41
Космос

«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна

Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Ин-спейс.ру вчера в 01:12
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости 15:27
Энергетика

Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%

Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Общество

В США зафиксировано рекордное число жертв коронавируса за сутки

За последние сутки в Соединенных Штатах от коронавируса скончались 1736 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии в стране.
Компания 03:45
Кино

Каннский кинофестиваль не уходит в онлайн

Сегодня, 8 апреля, директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил о планах не переводить смотр в онлайн-формат, если пандемия коронавируса "затянется".
Ревизор.ру 10:00
Экономика

Кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в тысячу рублей с 1 мая 2020 года

Дополнительная денежная прибавка в размере одной тысячи рублей к пенсии появится 1 мая 2020 года.
Primpress.ru 18:00
Происшествия

В Воронежской области подтвердили десять новых случаев COVID-19

Воронеж, 8 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Десять случаев заражения новой коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области по данным на 8 апреля.
REGNUM 04:44
Общество

Около 30% компаний в РФ отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Около 30 процентов компаний в России отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
Московский Комсомолец вчера в 13:47
Политика

США пересматривают объемы финансирования ВОЗ

США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 18:40
Кино

Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»

News.ru 08:42
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото

Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Pravda.Ru 16:12
Шоу-бизнес

Александр Гудков на интервью довел Ксению Собчак до слез

Gazeta.SPb 17:43
Политика

ДНР и Киев договорились об обмене по формуле «10 на 8» до Пасхи

Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8" до Пасхи, которая празднуется в этом году 19 апреля.
ТАСС 14:07
Энергетика

Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%

Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Газета.Ru вчера в 11:56
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

Перед селекторным совещанием с главами российских регионов президент РФ Владимир Путин, в своем вступительном слове, рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.
ProUfu.ru 09:08
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском 07:31
Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт с россиянами

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт компании Аэрофлот с россиянами, которые решили вернуться на родину, сообщает РБК.
ИжевскИнфо.РУ 05:41
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru 09:43
Экономика

Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам

Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
Газета.Ru 15:11
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