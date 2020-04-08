Коронавирус
Российская газетаВ Москве упростили порядок выплат безработным
В Москве уже введена региональная компенсационная доплата, повышающая размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц - самый большой в стране. Но сейчас, отмечает глава города, получить эту доплату по действующему порядку непросто.
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с чего всё началось
Правительство Москвы с 9 апреля по заявлению граждан, потерявших работу начнет выплачивать пособие по безработице и надбавки к нему, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.Коммерсантъ11:41
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Политика
Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса
Россия в этом году недополучит из-за коронавируса нефтегазовые и другие доходы, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией ЛДПР.
Общество
«Аэрофлот» перестал возвращать деньги за билеты на отмененные рейсы
Система перевозчика технически не дает оформить как добровольный, так и вынужденный возврат билетов, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).«Аэрофлот» ситуацию с возвратом денег пока не разъяснил.
Общество
В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов
В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Общество
Путин объявил доплаты медикам по коронавирусу: полный список
Президент Владимир Путин объявил, что медицинскому персоналу, работающему с коронавирусом, с апреля на три месяца устанавливается федеральная доплата.
Происшествия
В московской аптеке избили 81-летнего академика-историка
Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин требует привлечь к уголовной ответственности мужчину, избившего в московской аптеке 81-летнего академика Владислава Назарова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Технологии
В Google Stadia сделали бесплатную подписку на два месяца
Google объявила о бесплатном доступе на два месяца к стриминговому сервису Google Stadia.
Космос
«Cassini» раскрывает давнюю тайну аномального нагрева Сатурна
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute Создание полной картины циркуляции тепла в атмосфере планеты помогает ученым в понимании не только того, как авроральные электрические токи нагревают верхние слои ее атмосферы, но и раскрывают глобальную систему ветров.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Энергетика
Россия обсудит с «большой ОПЕК+» сокращение своей добычи на 14%
Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
Общество
В США зафиксировано рекордное число жертв коронавируса за сутки
За последние сутки в Соединенных Штатах от коронавируса скончались 1736 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии в стране.
Кино
Каннский кинофестиваль не уходит в онлайн
Сегодня, 8 апреля, директор Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил о планах не переводить смотр в онлайн-формат, если пандемия коронавируса "затянется".
Экономика
Кто может рассчитывать на прибавку к пенсии в тысячу рублей с 1 мая 2020 года
Дополнительная денежная прибавка в размере одной тысячи рублей к пенсии появится 1 мая 2020 года.
Происшествия
В Воронежской области подтвердили десять новых случаев COVID-19
Воронеж, 8 апреля 2020, 11:44 — REGNUM Десять случаев заражения новой коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области по данным на 8 апреля.
Общество
Около 30% компаний в РФ отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск
Около 30 процентов компаний в России отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
Политика
США пересматривают объемы финансирования ВОЗ
США пересматривают объемы финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил госсекретарь Соединенные Штатов Майк Помпео в ходе брифинга рабочей группы Белого дома по ситуации с коронавирусом нового типа.
Кино
Universal снимет сериал о вампирах «Жажда»
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Политика
ДНР и Киев договорились об обмене по формуле «10 на 8» до Пасхи
Республики Донбасса и Киев договорились об обмене удерживаемыми лицами по формуле "10 на 8" до Пасхи, которая празднуется в этом году 19 апреля.
Энергетика
Цены на газ для россиян могут вырасти на 3%
Оптовые цены на газ, который предназначен для реализации населению, могут быть проиндексированы с 1 июля 2020 года, отмечается в документе.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Общество
Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки бизнеса
Перед селекторным совещанием с главами российских регионов президент РФ Владимир Путин, в своем вступительном слове, рассказал о новых мерах поддержки бизнеса в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
Общество
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт с россиянами
Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолёт компании Аэрофлот с россиянами, которые решили вернуться на родину, сообщает РБК.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Экономика
Кабмин выделил 3,5 млрд рублей на субсидии туроператорам
Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.