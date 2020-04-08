Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Москве упростили порядок выплат безработным

В Москве уже введена региональная компенсационная доплата, повышающая размер выплат по безработице до 19 500 рублей в месяц - самый большой в стране. Но сейчас, отмечает глава города, получить эту доплату по действующему порядку непросто.
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с чего всё началось
Правительство Москвы с 9 апреля по заявлению граждан, потерявших работу начнет выплачивать пособие по безработице и надбавки к нему, написал мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге
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Коммерсантъ11:41

Подробнее о событии

Жизненно важное пособие. Столичная служба занятости перешла в онлайн и открыла возможность подать заявку на получение выплаты дистанционно

Вечерняя Москва14:02

В Москве упростили порядок выделения доплат безработным

Московский Комсомолец10:52

Порядок выплаты компенсации безработным в Москве упрощен

Москва 2410:52

В Москве пособия по безработице в упрощенном порядке начнут выдавать 9 апреля

Коммерсантъ11:41

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Аргументы недели10:46

Порядок получения пособия по безработице в Москве упростят

Интерфакс - Россия10:37

В Москве упростят порядок получения статуса и выплат безработным

Агентство Москва10:30
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Общество

Беглов попросил петербуржцев потерпеть и оставаться дома

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Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сокращение ЕГЭ до одного экзамена было бы дискриминацией, пишет РИА "Новости".
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Сокращение добычи в России Новый возможный объем сокращения в 1,6 млн барр. в сутки в пять раз больше предыдущего уровня (0,3 млн барр. в сутки), на который Россия согласилась снизить свою добычу в декабре 2019 года в рамках сделки ОПЕК +.
РБК 13:23
Политика

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

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Газета.Ru 14:33
Футбол

ИФАБ разрешит играть в мяч верхней частью плеча

Вскоре может будет задействовать верхнюю часть плеча. Графическое отображение нового правила доступно ниже.
Бомбардир.ру 15:14
Общество

Абызов женился в СИЗО во время карантина

Газета.Ru 16:52
Космос

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Здоровье

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Шоу-бизнес

Малахов ответил на слова Лещенко о принуждении нарушить карантин

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Общество

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Рейс «Аэрофлота», вылетевший 7 апреля из Нью-Йорка в Москву с россиянами на борту, улетел полупустым, при этом желающих улететь было достаточно для полной загрузки лайнера, пишет «Коммерсантъ».
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Мэр Москвы Сергей Собянин считает бессмысленным закрывать предприятия, не оказывающие услуг гражданам, и те, где люди работают в замкнутых коллективах.
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Экономика

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Правительство выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей на компенсацию ущерба туроператорам.
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Число жертв коронавируса в мире превысило 70 тыс. человек

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Взгляд.ру 06 апреля в 12:37
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Перед расставанием Ирина случайно узнала об измене: она открыла переписку мужа.
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Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
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Газета.Ru 09:20
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Московский Комсомолец 17:44
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