Коронавирус
ТАССВ Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
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с чего всё началось
Сотрудники клинического комитета по COVID-19 сделали вывод, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:02
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Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:02
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
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Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
Состояние 9 пациентов удовлетворительное (у 4 больных – легкая степень COVID-19), у 1 больного – средней степени тяжести, еще один – тяжелый, находится в отделении интенсивной терапии и реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.
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Авто
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Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летним юбилеем завода, а также отметил новаторские решения коллектива, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
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Китайский вирусолог рассказал о невозможности синтеза коронавируса
Человечество пока не обладает достаточным объемом знаний для искусственного воспроизведения в лабораторных условиях вируса, который был бы схож по своим характеристикам с коронавирусом SARS-CoV-2.
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Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
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Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
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Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»
Высоту орбиты Международной космической станции 19 апреля собираются уменьшить на 1,5 километра перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14».
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Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
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RT на русском 03:43
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си предвзято освещает события в России, а также призвала это СМИ передавать больше новостей о происходящем в самой Британии.
РИА Новости вчера в 08:35
Религия
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Москву
Rambler News Service вчера в 13:17
Общество
Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»
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КМВ Новости вчера в 01:55
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Решение о фиксировании розничных цен на продовольственные товары приняли участники совещания, проведенного в правительстве Иркутской области под председательством врио губернатора области Игоря Кобзева 17 апреля, сообщает пресс-служба регионального правительства.
ИА Красная Весна 17 апреля в 16:32
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Коммерсантъ 01:31
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В Крыму зафиксировали ещё два случая коронавируса
Симферополь, 19 апреля 2020, 11:04 — REGNUM В Республике Крым подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции.
REGNUM 04:04
Происшествия
Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом
Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
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РБК 00:19
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В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 45
Число умерших от коронавирусной инфекции в Белоруссии увеличилось на двух человек - до 45.
ТАСС вчера в 08:13
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Жириновский призвал бизнесменов передать часть накоплений россиянам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что бизнесменам нужно передать часть своих накоплений для оказания материальной помощи россиянам на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.
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Политика
Глава МИД Ирана совершит визит в Сирию для встречи с Асадом
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф совершит визит в Сирию для встречи с сирийским президентом Башаром Асадом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителя иранского МИДа Аббаса Мусави.
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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На начало текущего года в России жили 22 600 человек старше 100 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
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Лига чемпионов возобновится 7 августа
Что касается Лиги Европы, то она будет снята с паузы уже 2 августа. Отметим, что матчи будут проходить с периодичностью в три дня.
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Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
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Принца Гарри и Меган Маркл заметили в грязной одежде на улице
Папарацци удалось заснять звездную пару во время прогулки с собаками.
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Тактаров назвал Хабиба «ваххабитом из Цумадинского района»
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На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
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