Сотрудники клинического комитета по COVID-19 сделали вывод, что переливание донорской плазмы крови COVREC (плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию) — один из наиболее эффективных методов лечения коронавируса в отсутствие вакцины.

с чего всё началось

Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус

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