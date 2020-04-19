с чего всё началось

Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы. Объем разовой донации должен быть не менее 300 миллилитров и не более 600 миллилитров с погрешностью не больше 10 процентов.

В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы

Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,7K

Экономика США спасают нас и весь мир: почему миллиардеры в бешенстве Руководитель инвестиционного фонда Social Capital, совладелец клуба NBA Голден Стейт Уорриорс Чаматх Палихапития вызвал скандал на американском телевидении, заявив, что акционеры и кредиторы компаний, которые не подготовились к кризису и растратили свои подушки безопасности, должны быть наказаны банкротством и потерей денег, а государство должно спасать только рядовых граждан. 2

Политика Путин поздравил верующих с Пасхой Президент России Владимир Путин в воскресенье, 19 апреля, поздравил верующих россиян с праздником Пасхи. 2,7K

Здоровье Более тысячи медиков заразились коронавирусом на Украине Украинский министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга сообщил данные о больных коронавирусом нового типа.

Шоу-бизнес Mash: Заворотнюк идет на поправку По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться. 85

Происшествия Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке. 475

Общество Жители Подмосковья теперь могут оформить цифровой пропуск по СМС Оформить цифровой пропуск для передвижений жители Подмосковья теперь могут по СМС.

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев. 2,5K

Наука Раскрыты новые тяжелые последствия коронавируса для организма 16 апреля врачи из Италии и Испании сообщили, что сыпь на ногах больных COVID-19 пациентов может быть одним из симптомов новой коронавирусной инфекции.

Экономика В ФНБ к концу года останется 7 трлн рублей Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) к концу текущего года снизится до 7 трлн рублей, заявил министр финансов России Антон Силуанов. 208