Коронавирус
Lenta.ruВ Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы. Объем разовой донации должен быть не менее 300 миллилитров и не более 600 миллилитров с погрешностью не больше 10 процентов.
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с чего всё началось
«По данным городского клинического комитета по COVID-19, пока нет вакцины, переливание донорской плазмы крови — один из самых перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса»,— написал господин Собянин 19 апреля в Twitter.Коммерсантъ05:30
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Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты
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