с чего всё началось

Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

В Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Политика Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19. 91

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Общество Город Абдулино в Оренбургской области закрыли на карантин Город Абдулино в Оренбургской области, где проживают 18 тыс. человек, закрыт на карантин из-за заражения коронавирусом работниц дома отдыха железнодорожников, запрещен въезд в город и выезд из города. 18

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Экономика Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет. 1K

Общество Власти Парижа нашли следы коронавируса в трубах с технической водой Лаборатория организации по обеспечению водоснабжения французской столицы Eau de Paris обнаружила следы коронавируса в трубопроводах с технической водой, которая используется для очистки улиц и других муниципальных нужд.

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Политика Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne. 1,8K

Политика Зариф отверг предложение Трампа предоставить Ирану аппараты ИВЛ В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы предоставить Ирану аппараты искусственной вентиляции легких в качестве помощи в борьбе с распространением нового коронавируса. 3

Общество Российская чиновница отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы Заместительница главы Минздрава Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц отчитала медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить в условиях пандемии коронавируса. 204

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Шоу-бизнес Mash: Заворотнюк идет на поправку По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться. 104

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,6K