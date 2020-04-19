Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу

Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.
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«По данным городского клинического комитета по COVID-19, пока нет вакцины, переливание донорской плазмы крови — один из самых перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса»,— написал господин Собянин 19 апреля в Twitter
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