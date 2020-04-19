Коронавирус
RT на русскомВ Москве установили выплаты донорам крови с антителами к коронавирусу
Власти Москвы установили выплаты донорам крови с антителами к COVID-19 из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы, за 600 мл — 5000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.
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с чего всё началось
«По данным городского клинического комитета по COVID-19, пока нет вакцины, переливание донорской плазмы крови — один из самых перспективных и многообещающих методов лечения коронавируса»,— написал господин Собянин 19 апреля в Twitter.Коммерсантъ05:30
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Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы03:02
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 11:55, Ашберн
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